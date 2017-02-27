RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34393440344134423443>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 103
ниже 23
8%
8
23.01-23.50
15%
15
23.51-24.0
15%
15
24.01-24.5
17%
17
24.51-25.0
14%
14
25.01-25.5
12%
12
25.51-26
9%
9
выше 26
13%
13
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:00

  дарий написав:Такое впечатление, шо полфорума Недоедает!!!
Давайте номер карты Привата - будем помогать! :oops: :cry:



Просто у некоторых депрессия......
холява
2
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2127 раз.
Подякували: 1943 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Посленовогодняя?
Так еще Старыйновый.... :D
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 21.01.17
Подякував: 887 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:05

Libo есть два вида восстановления зубов имплатны в десна и коронки , так вот импланты сделанные в Украине НЕ приживаются (сделанные за границей приживаются а у нас нет) вот по этому у нас в Украине лучше ставить коронки. И это не по наслышке а у знакомой бабушки с имплантами большие проблемы у других бабушек с коронками таких проблем почти нету . Вот вам и о стоматологии, а то что кресла какие то делают по ваших словах это не медицина. Почему пишу - думаю многим в данной теме будет полезно
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3115 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:05

  дарий написав:Такое впечатление, шо полфорума Недоедает!!!
Давайте номер карты Привата - будем помогать! :oops: :cry:


с 13 января - только IBAN :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 07.06.12
Подякував: 758 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:05

  Proofy написав:
  prodigy написав:somilitark
по теме: курс немного припал (на 5-10 коп. от пятницы),
пока что боковик и потом вниз до 23,60/70 после 15-го
Орест прогнозировал 25,2 на середину месяца...
походу будет на гривну меньше или даже полторы [/url]

как это Орест так мог вляпаться, веры нет, что на 24.5 окопаются. Хотя когда 30.12 поперли кто угодно мог про 25.2 вещать.
Вчера вечером откупил европейского по 26.55

А в чому Орест помилився? Все як казав. Можливо тільки амплітуди не такі великі.
Враховуючи, що НБУ в п'ятницю відкупив близько 150 млн $, Значить попит на 4-х річки 14-го січня буде. Плюс неповернення ПДВ змушує експортерів конвертувати більше валюти, для гривневих виплат.
Виходить дійсно йдемо до 23 (нижче не вірю) і чекаємо реакції по падінню промисловості. Це доволі інерційний процес.
Думаю падіння продовжиться весь перший квартал.
Далі або вся ця ліквідність піде в економіку або на міжбанк із відповідними наслідками.
Щоб не переживати диверсифікуємо активи на користь іноземних валют і спимо спокійно. особисто прийняв для себе стратегію 70/30 валюта/грн
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 671
З нами з: 23.01.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:06

  дарий написав:Такое впечатление, шо полфорума Недоедает!!!

Не скажу, что голодаю (недавно из духовки домашнего индюка достали :wink: ), но оптимизма как-то поубавилось.. Просто сегодня наблюдала, как люди совершают покупки на рынке..Такое впечатление, шо 90% людей Недоедает :!: :(
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 07.08.09
Подякував: 312 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Хто такі "нормальні фінструктури з 70-80% річних"?.. Там "попадалово" майже гарантоване.


http://banknews.com.ua/banks/gradobank
Все долги физикам выплатил в полном обьеме.
Проценты доходили до 120.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 21.01.17
Подякував: 887 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:09

  дарий написав:Такое впечатление, шо полфорума Недоедает!!!
Давайте номер карты Привата - будем помогать! :oops: :cry:

я не доедаю ... все доллары покупаю вместо еды... куда сбрасывать номер долларовой карты ? Я иду по супермаркету смотрю опа чипсы по распродаже ... упс взять бы две пачки... нет лучше куплю пару долларов :oops:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3115 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:12

  Libo написав:
  freeze написав:Кроме того ни разу в жизни не видел человека, уверенного в нашей системе здравоохранения и в нашей пенсионной системе, наверное не в тех кругах я вращаюсь


Про мировой уровень и выше нашей стоматологии я уже тут вам рассказывал.
Еще в Америке начали ходить легенды про Институт сердца. Оборудование, специалисты, технологии, услуги … Высший пилотаж даже по западным меркам.
Для интереса позвонил туда и спросил как можно записаться. Без направления семейного ликаря - через полгода. Позвонил знакомым - приходи хоть завтра.
Я не хочу сказать, что так везде и во всем. Но есть островки, которые показывают, что в медицине мы можем быть на передовых рубежах в мире. Но надо быстрее менять систему. С совдепией будет только деградация. Только страховая медицина с бесплатным минимумом!
Ульяна делала все правильно. Эти тоже на правильном пути. 8)

Ну тогда, когда вернетесь с ветки "Политические дискуссии", поделитесь своим мнением про нашу онкологию:
https://www.facebook.com/yanina.sokolov ... 1041423645

А если freeze затронул нашу пенсионную систему, то и про нее тоже: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85581779
Igneus
 
Повідомлень: 363
З нами з: 29.08.18
Подякував: 104 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:14

  budivelnik написав:При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день

Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..).
Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає :shock:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 07.08.09
Подякував: 312 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34393440344134423443>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, sergey_sryvkin, shatenerbi, дарий і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1651, 1652, 1653
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16521 2038618
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 22:21
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6771 1496163
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 01:44
serp6769
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 52048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.