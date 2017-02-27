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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:19
Это известная укропская натура. Пустые стоянки, но дороги заставлены вопреки правилам и часто дорогими машинами. На базаре за три копейки торгуется, а на пропой ему тыщи не жалко.
Кто там недоедает? Вы обжираетесь по сравнению со многими. И не забывайте, что вкусными и качественными продуктами.
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Libo
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Додано: Суб 11 січ, 2020 22:22
fler написав: budivelnik написав:
При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день
Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..).
Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає
Я памятаю ваші фантазії про те як мамі пенсіонерці потрібно брендову сумочку купувати.....
Тому
Те що хтось вважає дешевим харчем ,бо на ньому відсутній лейб якоїсь іноземної компанії - людина.якій не потрібні понти - вважає здоровою їжею....
Так на хвилинку - будь-яка страва в мак-дональдсі( я вже мовчу про супер-пупер дорогий ресторан) кожтує в рази (2-5) більше ніж простий шматок простого мяса...
По воді,світлі,опаленню - 140 м2 житла=15000 грн в рік ,лампочки не вимикаються
По авто - три авто 24000 умовних , 5000 умовних(електричка) , 4000 умовних - пробіг в місяць 4000-5000 км(на всіх) , витрати на паливо - менше 5000 грн, при цьому комунальним транспортом практично ніхто не користується.
Так що плакатись що в Україні за 10 доларів/день/особу - погано жити - можуть тільки ті хто
а - просто не мають цих 10 доларів
б - транжири
в - понтовики
ПС
При цьому - можна звичайно і за 100 доларів/день/особа - недоїдати і бути невдоволеним.але це не про мене і не про мою сімю
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 11 січ, 2020 22:28
Libo написав:
Это известная укропская натура. Пустые стоянки, но дороги заставлены вопреки правилам и часто дорогими машинами. На базаре за три копейки торгуется, а на пропой ему тыщи не жалко.
Кто там недоедает? Вы обжираетесь по сравнению со многими. И не забывайте, что вкусными и качественными продуктами.
народ вы на землю опуститесь:
"Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров: 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума”, - сказала Ненюченко.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.
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edvardd
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Додано: Суб 11 січ, 2020 22:32
Ваши предложения?
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Додано: Суб 11 січ, 2020 22:33
fler написав: budivelnik написав:
При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день
Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..).
Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає
fler ви просто не знаєте Галичан. Без образ від Галичан, але у нас не потрібно буквально всьому вірити. Дається взнаки величезна присутність Євреїв в регіоні до другої світової. Як би там не було, але у нас люди дуже сильно живуть на показ. Хороша машина, відпочинок, ремонт в будинку/квартирі і це при мінімальних заощадженнях. Тобто живуть "з коліс". Що заробив (вкрав) те і освоїв. А якщо не зумів заробити - то тоді прийнято обговорювати заробіток інших
в контексті:" От як накрали"
Не всі, звичайно. І ні в якому разі це не стосується budivelnik, але тенденція "показухи" має місце у Західних областях України.
Ну і звичайно, враховуйте особисті побажання та особливості. Для когось ікра на бутерброді із маслом - це як шматок сиру чи ковбаси, а для когось - розкіш. розумієте про що я?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Суб 11 січ, 2020 22:34
budivelnik написав:
Я памятаю ваші фантазії про те як мамі пенсіонерці потрібно брендову сумочку купувати.....
Про сумочку Ви мене з кимось плутаєте...Мама таких не має, а серед моїх - дорожче за 50$, мабуть не знайти
Інша справа - взуття
budivelnik написав:
Так що плакатись що в Україні за 10 доларів/день/особу - погано жити - можуть тільки ті хто
а - просто не мають цих 10 доларів
б - транжири
в - понтовики
г - ті, хто звикли їсти та вдягатися якісно, сумлінно сплачують комуналку і доглядають як треба власне авто
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Додано: Суб 11 січ, 2020 22:41
edvardd написав:
народ вы на землю опуститесь:
"Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров: 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума”, - сказала Ненюченко.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.
Не забуваємо про тіньову економіку
Скільки там зараз - 40 чи 60% ВВП
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Додано: Суб 11 січ, 2020 22:53
Libo написав:
Это известная укропская натура. Пустые стоянки, но дороги заставлены вопреки правилам и часто дорогими машинами. На базаре за три копейки торгуется, а на пропой ему тыщи не жалко.
Кто там недоедает? Вы обжираетесь по сравнению со многими. И не забывайте, что вкусными и качественными продуктами.
Особенно пенсионеры на 2000 гривен. Жратва сейчас у нас дороже чем в Польше, Карл! И совсем не качественная - молочка уже с молоком не имеет ничего общего.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 22:56
Все об американцах печетесь.
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