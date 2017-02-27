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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3440344134423443>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 103
ниже 23
8%
8
23.01-23.50
15%
15
23.51-24.0
15%
15
24.01-24.5
17%
17
24.51-25.0
14%
14
25.01-25.5
12%
12
25.51-26
9%
9
выше 26
13%
13
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:19

  fler написав:
  дарий написав:Такое впечатление, шо полфорума Недоедает!!!

Не скажу, что голодаю (недавно из духовки домашнего индюка достали :wink: ), но оптимизма как-то поубавилось.. Просто сегодня наблюдала, как люди совершают покупки на рынке..Такое впечатление, шо 90% людей Недоедает :!: :(


Это известная укропская натура. Пустые стоянки, но дороги заставлены вопреки правилам и часто дорогими машинами. На базаре за три копейки торгуется, а на пропой ему тыщи не жалко.
Кто там недоедает? Вы обжираетесь по сравнению со многими. И не забывайте, что вкусными и качественными продуктами. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:22

  fler написав:
  budivelnik написав:При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день
Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..).
Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає :shock:
Я памятаю ваші фантазії про те як мамі пенсіонерці потрібно брендову сумочку купувати.....
Тому
Те що хтось вважає дешевим харчем ,бо на ньому відсутній лейб якоїсь іноземної компанії - людина.якій не потрібні понти - вважає здоровою їжею....
Так на хвилинку - будь-яка страва в мак-дональдсі( я вже мовчу про супер-пупер дорогий ресторан) кожтує в рази (2-5) більше ніж простий шматок простого мяса...
По воді,світлі,опаленню - 140 м2 житла=15000 грн в рік ,лампочки не вимикаються
По авто - три авто 24000 умовних , 5000 умовних(електричка) , 4000 умовних - пробіг в місяць 4000-5000 км(на всіх) , витрати на паливо - менше 5000 грн, при цьому комунальним транспортом практично ніхто не користується.

Так що плакатись що в Україні за 10 доларів/день/особу - погано жити - можуть тільки ті хто
а - просто не мають цих 10 доларів
б - транжири
в - понтовики

ПС
При цьому - можна звичайно і за 100 доларів/день/особа - недоїдати і бути невдоволеним.але це не про мене і не про мою сімю
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:28

  Libo написав:
  fler написав:
  дарий написав:Такое впечатление, шо полфорума Недоедает!!!

Не скажу, что голодаю (недавно из духовки домашнего индюка достали :wink: ), но оптимизма как-то поубавилось.. Просто сегодня наблюдала, как люди совершают покупки на рынке..Такое впечатление, шо 90% людей Недоедает :!: :(


Это известная укропская натура. Пустые стоянки, но дороги заставлены вопреки правилам и часто дорогими машинами. На базаре за три копейки торгуется, а на пропой ему тыщи не жалко.
Кто там недоедает? Вы обжираетесь по сравнению со многими. И не забывайте, что вкусными и качественными продуктами. :wink:

народ вы на землю опуститесь:
"Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров: 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума”, - сказала Ненюченко.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ваши предложения?
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:33

  fler написав:
  budivelnik написав:При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день

Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..).
Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає :shock:

fler ви просто не знаєте Галичан. Без образ від Галичан, але у нас не потрібно буквально всьому вірити. Дається взнаки величезна присутність Євреїв в регіоні до другої світової. Як би там не було, але у нас люди дуже сильно живуть на показ. Хороша машина, відпочинок, ремонт в будинку/квартирі і це при мінімальних заощадженнях. Тобто живуть "з коліс". Що заробив (вкрав) те і освоїв. А якщо не зумів заробити - то тоді прийнято обговорювати заробіток інших :-) в контексті:" От як накрали" :-)
Не всі, звичайно. І ні в якому разі це не стосується budivelnik, але тенденція "показухи" має місце у Західних областях України.
Ну і звичайно, враховуйте особисті побажання та особливості. Для когось ікра на бутерброді із маслом - це як шматок сиру чи ковбаси, а для когось - розкіш. розумієте про що я?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:34

  budivelnik написав:Я памятаю ваші фантазії про те як мамі пенсіонерці потрібно брендову сумочку купувати.....

Про сумочку Ви мене з кимось плутаєте...Мама таких не має, а серед моїх - дорожче за 50$, мабуть не знайти :oops: Інша справа - взуття 8)
  budivelnik написав:Так що плакатись що в Україні за 10 доларів/день/особу - погано жити - можуть тільки ті хто
а - просто не мають цих 10 доларів
б - транжири
в - понтовики

г - ті, хто звикли їсти та вдягатися якісно, сумлінно сплачують комуналку і доглядають як треба власне авто 8)
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:41

  edvardd написав:народ вы на землю опуститесь:
"Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров: 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума”, - сказала Ненюченко.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.

Не забуваємо про тіньову економіку :wink: Скільки там зараз - 40 чи 60% ВВП :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:43

  yama написав:Libo есть два вида восстановления зубов имплатны в десна и коронки , так вот импланты сделанные в Украине НЕ приживаются (сделанные за границей приживаются а у нас нет) вот по этому у нас в Украине лучше ставить коронки. И это не по наслышке а у знакомой бабушки с имплантами большие проблемы у других бабушек с коронками таких проблем почти нету . Вот вам и о стоматологии, а то что кресла какие то делают по ваших словах это не медицина. Почему пишу - думаю многим в данной теме будет полезно


Вы с первых строк показываете свое абсолютное незнание темы. Альтернатива имплантам-съемные протезы. Коронки ставятся либо на остатки зуба и на импланты в том числе. У нас ставят: корейские, израильские, немецкие, швейцарские, украинские импланты... Есть родственник стоматолог, думаю у него точнее цифры о приживаемости, чем у бабушки. :P
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:53

  Libo написав:
  fler написав:
  дарий написав:Такое впечатление, шо полфорума Недоедает!!!

Не скажу, что голодаю (недавно из духовки домашнего индюка достали :wink: ), но оптимизма как-то поубавилось.. Просто сегодня наблюдала, как люди совершают покупки на рынке..Такое впечатление, шо 90% людей Недоедает :!: :(


Это известная укропская натура. Пустые стоянки, но дороги заставлены вопреки правилам и часто дорогими машинами. На базаре за три копейки торгуется, а на пропой ему тыщи не жалко.
Кто там недоедает? Вы обжираетесь по сравнению со многими. И не забывайте, что вкусными и качественными продуктами. :wink:

Особенно пенсионеры на 2000 гривен. Жратва сейчас у нас дороже чем в Польше, Карл! И совсем не качественная - молочка уже с молоком не имеет ничего общего.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:56

  yama написав:
  дарий написав:Такое впечатление, шо полфорума Недоедает!!!
Давайте номер карты Привата - будем помогать! :oops: :cry:

я не доедаю ... все доллары покупаю вместо еды... куда сбрасывать номер долларовой карты ? Я иду по супермаркету смотрю опа чипсы по распродаже ... упс взять бы две пачки... нет лучше куплю пару долларов :oops:

Все об американцах печетесь.
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