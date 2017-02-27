Додано: Суб 11 січ, 2020 22:33

fler написав: budivelnik написав: При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день

При цьому - хочте вірте, хочте ні, але трати моєї дружини на сімю з чотирьох осіб( і я в тому числі)+комуналка+розходи по авто - менші 1000 грн/день

Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..).

Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає Або дружина - чаклунка, або потреби низької якості (дешевий харч, одяг, економія на світлі/воді/опаленні, коротше, на всьому економія..).Без образ, але математика від budivelnik мене завжди вражає

fler ви просто не знаєте Галичан. Без образ від Галичан, але у нас не потрібно буквально всьому вірити. Дається взнаки величезна присутність Євреїв в регіоні до другої світової. Як би там не було, але у нас люди дуже сильно живуть на показ. Хороша машина, відпочинок, ремонт в будинку/квартирі і це при мінімальних заощадженнях. Тобто живуть "з коліс". Що заробив (вкрав) те і освоїв. А якщо не зумів заробити - то тоді прийнято обговорювати заробіток іншихв контексті:" От як накрали"Не всі, звичайно. І ні в якому разі це не стосується budivelnik, але тенденція "показухи" має місце у Західних областях України.Ну і звичайно, враховуйте особисті побажання та особливості. Для когось ікра на бутерброді із маслом - це як шматок сиру чи ковбаси, а для когось - розкіш. розумієте про що я?