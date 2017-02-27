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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3440344134423443

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 103
ниже 23
8%
8
23.01-23.50
15%
15
23.51-24.0
15%
15
24.01-24.5
17%
17
24.51-25.0
14%
14
25.01-25.5
12%
12
25.51-26
9%
9
выше 26
13%
13
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:01

  sergey_sryvkin написав:А заощаджувати у долярі спокійніше...

Когда же этот совок выйдет из наших людей и они, наконец, выучат, что деньги (любые) - это не средство долгосрочного сбережения, так как они подвержены инфляции. Это в СССР не было инфляции, но увы, сейчас это нереально и никто такого и не обещает.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:12

  hxbbgaf написав:
  sergey_sryvkin написав:А заощаджувати у долярі спокійніше...

Когда же этот совок выйдет из наших людей и они, наконец, выучат, что деньги (любые) - это не средство долгосрочного сбережения, так как они подвержены инфляции. Это в СССР не было инфляции, но увы, сейчас это нереально и никто такого и не обещает.


Інфляції піддано УСЕ.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:14

  edvardd написав:народ вы на землю опуститесь:
"Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров: 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума”, - сказала Ненюченко.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.


Не про пенсов речь. Сегодняшние пенсы это несчастное поколение. Точка.
Денег нет, но вы держитесь.
Или забрать часть з/п у тебя или ты сам отстегнешь своим старикам.
Уверен, ты выбираешь сам и своим.
К этому идут все, в т.ч. и золотой миллиард. Там с пенсионным обеспечением тоже намечается швах.
Размножайтесь. Воспитывайте своих детей. Давайте им хорошее образование. Давайте им на гульки и на айфоны. Не бейте их. Не плюйте в колодец. Пить из него придется очень многим. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fler написав:Не забуваємо про тіньову економіку :wink: Скільки там зараз - 40 чи 60% ВВП :roll:


Предполагаю, что 40-60 процентов от ВВП якобы теневая экономика, это обычная пугалка-предлог для закручивания гаек.
Ни разу не читал на мой взгляд достоверных расчетов. Имхо, все цифры берутся с потолка путем некорректных допущений и сравнений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:17

  Libo написав:
  edvardd написав:народ вы на землю опуститесь:
"Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров: 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума”, - сказала Ненюченко.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.


Не про пенсов речь. Сегодняшние пенсы это несчастное поколение. Точка.
Денег нет, но вы держитесь.
Или забрать часть з/п у тебя или ты сам отстегнешь своим старикам.
Уверен, ты выбираешь сам и своим.
К этому идут все, в т.ч. и золотой миллиард. Там с пенсионным обеспечением тоже намечается швах.
Размножайтесь. Воспитывайте своих детей. Давайте им хорошее образование. Давайте им на гульки и на айфоны. Не бейте их. Не плюйте в колодец. Пить из него придется очень многим. :?

у меня сейчас нет зарплаты, я на пособии по безработице сижу, через месяц заканчивается...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:22

  дарий написав:
  sergey_sryvkin написав:Хто такі "нормальні фінструктури з 70-80% річних"?.. Там "попадалово" майже гарантоване.


http://banknews.com.ua/banks/gradobank
Все долги физикам выплатил в полном обьеме.
Проценты доходили до 120.


навіть не чув про такий.
Мабуть, на схід від Дніпра його не було.
Але ж я правий - після появи гривні він гавкнувся за лічені роки. Хіба це "нормальна фінструктура"?..
Звідки вам у 90х було знати, що там щось виплатять? і коли?..
А скільки було таких, що не виплатили?..
sergey_sryvkin
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