Когда же этот совок выйдет из наших людей и они, наконец, выучат, что деньги (любые) - это не средство долгосрочного сбережения, так как они подвержены инфляции. Это в СССР не было инфляции, но увы, сейчас это нереально и никто такого и не обещает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:01
Когда же этот совок выйдет из наших людей и они, наконец, выучат, что деньги (любые) - это не средство долгосрочного сбережения, так как они подвержены инфляции. Это в СССР не было инфляции, но увы, сейчас это нереально и никто такого и не обещает.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:12
Інфляції піддано УСЕ.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:14
Не про пенсов речь. Сегодняшние пенсы это несчастное поколение. Точка.
Денег нет, но вы держитесь.
Или забрать часть з/п у тебя или ты сам отстегнешь своим старикам.
Уверен, ты выбираешь сам и своим.
К этому идут все, в т.ч. и золотой миллиард. Там с пенсионным обеспечением тоже намечается швах.
Размножайтесь. Воспитывайте своих детей. Давайте им хорошее образование. Давайте им на гульки и на айфоны. Не бейте их. Не плюйте в колодец. Пить из него придется очень многим.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Предполагаю, что 40-60 процентов от ВВП якобы теневая экономика, это обычная пугалка-предлог для закручивания гаек.
Ни разу не читал на мой взгляд достоверных расчетов. Имхо, все цифры берутся с потолка путем некорректных допущений и сравнений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:17
у меня сейчас нет зарплаты, я на пособии по безработице сижу, через месяц заканчивается...
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:22
навіть не чув про такий.
Мабуть, на схід від Дніпра його не було.
Але ж я правий - після появи гривні він гавкнувся за лічені роки. Хіба це "нормальна фінструктура"?..
Звідки вам у 90х було знати, що там щось виплатять? і коли?..
А скільки було таких, що не виплатили?..
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