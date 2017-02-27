Додано: Суб 11 січ, 2020 23:40

freeze написав: fler написав: Не забуваємо про тіньову економіку Скільки там зараз - 40 чи 60% ВВП Не забуваємо про тіньову економікуСкільки там зараз - 40 чи 60% ВВП



Предполагаю, что 40-60 процентов от ВВП якобы теневая экономика, это обычная пугалка-предлог для закручивания гаек.

Ни разу не читал на мой взгляд достоверных расчетов. Имхо, все цифры берутся с потолка путем некорректных допущений и сравнений. Предполагаю, что 40-60 процентов от ВВП якобы теневая экономика, это обычная пугалка-предлог для закручивания гаек.Ни разу не читал на мой взгляд достоверных расчетов. Имхо, все цифры берутся с потолка путем некорректных допущений и сравнений.

Не знаю,очевидно, никто со мной не согласится.Но я считаю, что вся экономика - 100% теневая.1.Нет наверное ни одной фирмы,ни одного предприятия в стране, которое полностью до копейки платит все налоги и выполняет все требования законодательства.2.Все фармазонят, кто больше, кто меньше.3.Более того,большинство граждан также вольно,или невольно являются участниками этой схемы, к примеру, покупая какой-либо товар в интернете.4.Другое дело, что основной вред экономике страны наносится не на низовом уровне злоупотребляющего мелкого ФОПа, а на самых верхних уровнях, где схемы на миллиарды гривен и долларов.5.Схематозничают не только частные предприятия,но и даже самые мелкие госучреждения.6.Многие схемы вполне законны, они как бы полностью белые, но все равно можно назвать их по сути де-факто теневыми, так как из-за некоторых удобных для определенной части бизнеса законов, экономика,бюджет недополучает огромные суммы, в результате чего в стране не может в обозримом будущем сложиться система, позволяющая обеспечивать достойную социалку,пенсии, достойное качество дорог, или общественного транспорта.7.И при теневой экономике возможно развитие и какой-то рост, но невозможен прорыв, невозможна достойная конкуренция со странами, в которых теневой сектор составляет относительно незначительную часть экономики.