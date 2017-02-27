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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3441344234433444>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 104
ниже 23
8%
8
23.01-23.50
14%
15
23.51-24.0
14%
15
24.01-24.5
16%
17
24.51-25.0
13%
14
25.01-25.5
12%
12
25.51-26
9%
9
выше 26
13%
14
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:01

  sergey_sryvkin написав:А заощаджувати у долярі спокійніше...

Когда же этот совок выйдет из наших людей и они, наконец, выучат, что деньги (любые) - это не средство долгосрочного сбережения, так как они подвержены инфляции. Это в СССР не было инфляции, но увы, сейчас это нереально и никто такого и не обещает.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:12

  hxbbgaf написав:
  sergey_sryvkin написав:А заощаджувати у долярі спокійніше...

Когда же этот совок выйдет из наших людей и они, наконец, выучат, что деньги (любые) - это не средство долгосрочного сбережения, так как они подвержены инфляции. Это в СССР не было инфляции, но увы, сейчас это нереально и никто такого и не обещает.


Інфляції піддано УСЕ.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:14

  edvardd написав:народ вы на землю опуститесь:
"Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров: 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума”, - сказала Ненюченко.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.


Не про пенсов речь. Сегодняшние пенсы это несчастное поколение. Точка.
Денег нет, но вы держитесь.
Или забрать часть з/п у тебя или ты сам отстегнешь своим старикам.
Уверен, ты выбираешь сам и своим.
К этому идут все, в т.ч. и золотой миллиард. Там с пенсионным обеспечением тоже намечается швах.
Размножайтесь. Воспитывайте своих детей. Давайте им хорошее образование. Давайте им на гульки и на айфоны. Не бейте их. Не плюйте в колодец. Пить из него придется очень многим. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fler написав:Не забуваємо про тіньову економіку :wink: Скільки там зараз - 40 чи 60% ВВП :roll:


Предполагаю, что 40-60 процентов от ВВП якобы теневая экономика, это обычная пугалка-предлог для закручивания гаек.
Ни разу не читал на мой взгляд достоверных расчетов. Имхо, все цифры берутся с потолка путем некорректных допущений и сравнений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:17

  Libo написав:
  edvardd написав:народ вы на землю опуститесь:
"Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров: 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума”, - сказала Ненюченко.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.


Не про пенсов речь. Сегодняшние пенсы это несчастное поколение. Точка.
Денег нет, но вы держитесь.
Или забрать часть з/п у тебя или ты сам отстегнешь своим старикам.
Уверен, ты выбираешь сам и своим.
К этому идут все, в т.ч. и золотой миллиард. Там с пенсионным обеспечением тоже намечается швах.
Размножайтесь. Воспитывайте своих детей. Давайте им хорошее образование. Давайте им на гульки и на айфоны. Не бейте их. Не плюйте в колодец. Пить из него придется очень многим. :?

у меня сейчас нет зарплаты, я на пособии по безработице сижу, через месяц заканчивается...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:22

  дарий написав:
  sergey_sryvkin написав:Хто такі "нормальні фінструктури з 70-80% річних"?.. Там "попадалово" майже гарантоване.


http://banknews.com.ua/banks/gradobank
Все долги физикам выплатил в полном обьеме.
Проценты доходили до 120.


навіть не чув про такий.
Мабуть, на схід від Дніпра його не було.
Але ж я правий - після появи гривні він гавкнувся за лічені роки. Хіба це "нормальна фінструктура"?..
Звідки вам у 90х було знати, що там щось виплатять? і коли?..
А скільки було таких, що не виплатили?..

https://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/e ... iv_art.htm

Тобто у 97му ви могли покласти туди гривню під 120%, у 98му було банкрутство, та якщо б пощастило, отримали б її у 2003. Можливо. І на 2003 рік ваші 120% треба було б ділити ще на п'ять = 24% ефективна ставка.

От вже ці казкарі...

До речі, клали б гривню за 1.80, а доляр у 2003 треба було б відкупляти вже втричі дорожче.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Суб 11 січ, 2020 23:28, всього редагувалось 2 разів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:у меня сейчас нет зарплаты, я на пособии по безработице сижу, через месяц заканчивается...


Работать не пробовали? :roll: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:31

  дарий написав:Такое впечатление, шо полфорума Недоедает!!!
Давайте номер карты Привата - будем помогать! :oops: :cry:

Плюсанул. Тем более, что мне добавили пенсию, будет возможность помочь беднягам. :wink:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Тобто у 97му ви могли покласти туди гривню під 120%, у 98му було банкротство, та якщо б пощастило, отримали б її у 2003. Можливо. І на 2003 рік ваші 120% треба було б ділити ще на п'ять = 24% ефективна ставка.


Никогда не был депозитчиком априори.

Но, там,тогда, все было гораздо проще, и народ Свое нормально таки повыхватывал ( и, понимайте, разницу между пересичными либо особоприближенными по данной теме. Ничего не изменилось с тех времен :wink: ).
Инфо взагали...
При идеальных условиях (без влетов) - плюс в итоге однозначно - вот где прикол! :!:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 11 січ, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:40

  freeze написав:
fler написав:Не забуваємо про тіньову економіку :wink: Скільки там зараз - 40 чи 60% ВВП :roll:


Предполагаю, что 40-60 процентов от ВВП якобы теневая экономика, это обычная пугалка-предлог для закручивания гаек.
Ни разу не читал на мой взгляд достоверных расчетов. Имхо, все цифры берутся с потолка путем некорректных допущений и сравнений.


Не знаю,очевидно, никто со мной не согласится.

Но я считаю, что вся экономика - 100% теневая.

1.Нет наверное ни одной фирмы,ни одного предприятия в стране, которое полностью до копейки платит все налоги и выполняет все требования законодательства.

2.Все фармазонят, кто больше, кто меньше.

3.Более того,большинство граждан также вольно,или невольно являются участниками этой схемы, к примеру, покупая какой-либо товар в интернете.

4.Другое дело, что основной вред экономике страны наносится не на низовом уровне злоупотребляющего мелкого ФОПа, а на самых верхних уровнях, где схемы на миллиарды гривен и долларов.

5.Схематозничают не только частные предприятия,но и даже самые мелкие госучреждения.

6.Многие схемы вполне законны, они как бы полностью белые, но все равно можно назвать их по сути де-факто теневыми, так как из-за некоторых удобных для определенной части бизнеса законов, экономика,бюджет недополучает огромные суммы, в результате чего в стране не может в обозримом будущем сложиться система, позволяющая обеспечивать достойную социалку,пенсии, достойное качество дорог, или общественного транспорта.

7.И при теневой экономике возможно развитие и какой-то рост, но невозможен прорыв, невозможна достойная конкуренция со странами, в которых теневой сектор составляет относительно незначительную часть экономики.
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