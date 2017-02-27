Когда же этот совок выйдет из наших людей и они, наконец, выучат, что деньги (любые) - это не средство долгосрочного сбережения, так как они подвержены инфляции. Это в СССР не было инфляции, но увы, сейчас это нереально и никто такого и не обещает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:01
Когда же этот совок выйдет из наших людей и они, наконец, выучат, что деньги (любые) - это не средство долгосрочного сбережения, так как они подвержены инфляции. Это в СССР не было инфляции, но увы, сейчас это нереально и никто такого и не обещает.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:12
Інфляції піддано УСЕ.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:14
Не про пенсов речь. Сегодняшние пенсы это несчастное поколение. Точка.
Денег нет, но вы держитесь.
Или забрать часть з/п у тебя или ты сам отстегнешь своим старикам.
Уверен, ты выбираешь сам и своим.
К этому идут все, в т.ч. и золотой миллиард. Там с пенсионным обеспечением тоже намечается швах.
Размножайтесь. Воспитывайте своих детей. Давайте им хорошее образование. Давайте им на гульки и на айфоны. Не бейте их. Не плюйте в колодец. Пить из него придется очень многим.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Предполагаю, что 40-60 процентов от ВВП якобы теневая экономика, это обычная пугалка-предлог для закручивания гаек.
Ни разу не читал на мой взгляд достоверных расчетов. Имхо, все цифры берутся с потолка путем некорректных допущений и сравнений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:17
у меня сейчас нет зарплаты, я на пособии по безработице сижу, через месяц заканчивается...
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:22
навіть не чув про такий.
Мабуть, на схід від Дніпра його не було.
Але ж я правий - після появи гривні він гавкнувся за лічені роки. Хіба це "нормальна фінструктура"?..
Звідки вам у 90х було знати, що там щось виплатять? і коли?..
А скільки було таких, що не виплатили?..
Тобто у 97му ви могли покласти туди гривню під 120%, у 98му було банкрутство, та якщо б пощастило, отримали б її у 2003. Можливо. І на 2003 рік ваші 120% треба було б ділити ще на п'ять = 24% ефективна ставка.
От вже ці казкарі...
До речі, клали б гривню за 1.80, а доляр у 2003 треба було б відкупляти вже втричі дорожче.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Суб 11 січ, 2020 23:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:31
Плюсанул. Тем более, что мне добавили пенсию, будет возможность помочь беднягам.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Никогда не был депозитчиком априори.
Но, там,тогда, все было гораздо проще, и народ Свое нормально таки повыхватывал ( и, понимайте, разницу между пересичными либо особоприближенными по данной теме. Ничего не изменилось с тех времен ).
Инфо взагали...
При идеальных условиях (без влетов) - плюс в итоге однозначно - вот где прикол!
Востаннє редагувалось дарий в Суб 11 січ, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:40
Не знаю,очевидно, никто со мной не согласится.
Но я считаю, что вся экономика - 100% теневая.
1.Нет наверное ни одной фирмы,ни одного предприятия в стране, которое полностью до копейки платит все налоги и выполняет все требования законодательства.
2.Все фармазонят, кто больше, кто меньше.
3.Более того,большинство граждан также вольно,или невольно являются участниками этой схемы, к примеру, покупая какой-либо товар в интернете.
4.Другое дело, что основной вред экономике страны наносится не на низовом уровне злоупотребляющего мелкого ФОПа, а на самых верхних уровнях, где схемы на миллиарды гривен и долларов.
5.Схематозничают не только частные предприятия,но и даже самые мелкие госучреждения.
6.Многие схемы вполне законны, они как бы полностью белые, но все равно можно назвать их по сути де-факто теневыми, так как из-за некоторых удобных для определенной части бизнеса законов, экономика,бюджет недополучает огромные суммы, в результате чего в стране не может в обозримом будущем сложиться система, позволяющая обеспечивать достойную социалку,пенсии, достойное качество дорог, или общественного транспорта.
7.И при теневой экономике возможно развитие и какой-то рост, но невозможен прорыв, невозможна достойная конкуренция со странами, в которых теневой сектор составляет относительно незначительную часть экономики.
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