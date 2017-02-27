Додано: Нед 12 січ, 2020 00:10

Libo написав: edvardd написав: народ вы на землю опуститесь:

"Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров: 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума”, - сказала Ненюченко.

При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц. народ вы на землю опуститесь:"Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров: 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума”, - сказала Ненюченко.При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.



Не про пенсов речь. Сегодняшние пенсы это несчастное поколение. Точка.

Денег нет, но вы держитесь.

Или забрать часть з/п у тебя или ты сам отстегнешь своим старикам.

Уверен, ты выбираешь сам и своим.

К этому идут все, в т.ч. и золотой миллиард. Там с пенсионным обеспечением тоже намечается швах.

Размножайтесь. Воспитывайте своих детей. Давайте им хорошее образование. Давайте им на гульки и на айфоны. Не бейте их. Не плюйте в колодец. Пить из него придется очень многим. Не про пенсов речь. Сегодняшние пенсы это несчастное поколение. Точка.Денег нет, но вы держитесь.Или забрать часть з/п у тебя или ты сам отстегнешь своим старикам.Уверен, ты выбираешь сам и своим.К этому идут все, в т.ч. и золотой миллиард. Там с пенсионным обеспечением тоже намечается швах.Размножайтесь. Воспитывайте своих детей. Давайте им хорошее образование. Давайте им на гульки и на айфоны. Не бейте их. Не плюйте в колодец. Пить из него придется очень многим.

Речь в том числе и о них,просто так точку не поставишь и не отрежешь,это приблизительно 30% населения со всеми выходящими,пенсионный налог никто не отменял,но он так и не стал прозрачным,как в прочим и др налоги.Дотации пенсионерам на отопление в селах,порезали почти в 2-е,даром,что обналичили,даже в теплую как сейчас зиму при минимальном потреблении, платежки за газ 4500-5000.Да конечно,свои помогают своим,кто может.Не до гулек и айфонов.Поверьте, многим уже несколько лет,как отрезали газ,топят как и 100 лет назад,если есть печка,в основном, то есть,качанами,дрова по посадках собирают,летом заезжие "браконьеры" и не только,допиливают,что осталось,пенсы покупают у них дрова стимулируя тем самым к следующим вырубкам,покупают летом, можно сэкономить на еде.А есть,в основном одинокие пенсионеры, сидят в нетопленых домах, пенсии на отопление банально не хватает .Медицинское обслуживание на нуле из-за отопления на лекарства денег нет.И так по всей стране.Хотим мы этого или нет, в этот процесс"выживаемости"наших родителей,бабушек,дедушеквовлечены все мы,но этого мало и точку поставить не получиться.