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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:41
sergey_sryvkin написав: hxbbgaf написав: sergey_sryvkin написав:
А заощаджувати у долярі спокійніше...
Когда же этот совок выйдет из наших людей и они, наконец, выучат, что деньги (любые) - это не средство долгосрочного сбережения, так как они подвержены инфляции. Это в СССР не было инфляции, но увы, сейчас это нереально и никто такого и не обещает.
Інфляції піддано УСЕ.
Инфляции подданы деньги
. На то она и инфляция.
Инфля́ция (лат. inflatio «вздутие») — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде[1][2].
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:44
дарий написав: sergey_sryvkin написав:
Тобто у 97му ви могли покласти туди гривню під 120%, у 98му було банкротство, та якщо б пощастило, отримали б її у 2003. Можливо. І на 2003 рік ваші 120% треба було б ділити ще на п'ять = 24% ефективна ставка.
Никогда не был депозитчиком априори.
Но, там,тогда, все было гораздо проще, и народ Свое нормально таки повыхватывал.
Инфо взагали...
При идеальных условиях (без влетов) - плюс в итоге однозначно - вот где прикол!
Что неоднократно подтверждалось расчетами, причем без учета экзотики 70-120%.
Особенно если начинать с курса 5, когда все последствия 90-х более-менее утряслись.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:48
Стопроцентно.
Расходы сильно повысились.
Страна одна из немногих,где между обеспеченными и бедными просто прорва.
Результат кланово-монопольной системы экономики.
Но сытый голодного не понимает -так кажется пословица звучит.
Все это не просто тормозит рост, а препятствует выходу из замкнутого круга медленного развития
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Автор77
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:53
Realist написав: Proofy написав: prodigy написав:somilitark
по теме: курс немного припал (на 5-10 коп. от пятницы),
пока что боковик и потом вниз до 23,60/70 после 15-го
Орест прогнозировал 25,2 на середину месяца...
походу будет на гривну меньше или даже полторы [/url]
как это Орест так мог вляпаться, веры нет, что на 24.5 окопаются. Хотя когда 30.12 поперли кто угодно мог про 25.2 вещать.
Вчера вечером откупил европейского по 26.55
А в чому Орест помилився? Все як казав. Можливо тільки амплітуди не такі великі.
Враховуючи, що НБУ в п'ятницю відкупив близько 150 млн $, Значить попит на 4-х річки 14-го січня буде. Плюс неповернення ПДВ змушує експортерів конвертувати більше валюти, для гривневих виплат.
Виходить дійсно йдемо до 23 (нижче не вірю) і чекаємо реакції по падінню промисловості. Це доволі інерційний процес.
Думаю падіння продовжиться весь перший квартал.
Далі або вся ця ліквідність піде в економіку або на міжбанк із відповідними наслідками.
Щоб не переживати диверсифікуємо активи на користь іноземних валют і спимо спокійно. особисто прийняв для себе стратегію 70/30 валюта/грн
ваши доводы, что гривна крепчает, доводы Ореста, что к середине месяца слабеет. Не понял, что вы доказываете.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Нед 12 січ, 2020 00:00
Автор77 написав:
Но сытый голодного не понимает -так кажется пословица звучит.
При наличии 2-х рук и 2-х ног и желания (причем, в любом возрасте и на любом уровне интеллекта , кака и образования) - на Пожрать - любой сможет заработать даже в нашей "несчастной стране"...
Остальное - от лукавого...
Понятно, хотелось бы, немного получше...
Однако, еще Наш Первый сказал - "Маемо те, що маемо"...
Держитесь!
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 12 січ, 2020 00:08, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 00:04
Автор77 написав:
Но сытый голодного не понимает -так кажется пословица звучит.
Все это не просто тормозит рост, а препятствует выходу из замкнутого круга медленного развития
Забавно, что буквально час назад досмотрел прямо на эту тему корейский фильм Паразиты, Канский лауреат, то ли комедия, то ли трагедия. Достаточно поучительный.
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 12 січ, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 00:10
Libo написав: edvardd написав:
народ вы на землю опуститесь:
"Сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров: 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума”, - сказала Ненюченко.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.
Не про пенсов речь. Сегодняшние пенсы это несчастное поколение. Точка.
Денег нет, но вы держитесь.
Или забрать часть з/п у тебя или ты сам отстегнешь своим старикам.
Уверен, ты выбираешь сам и своим.
К этому идут все, в т.ч. и золотой миллиард. Там с пенсионным обеспечением тоже намечается швах.
Размножайтесь. Воспитывайте своих детей. Давайте им хорошее образование. Давайте им на гульки и на айфоны. Не бейте их. Не плюйте в колодец. Пить из него придется очень многим.
Речь в том числе и о них,просто так точку не поставишь и не отрежешь,это приблизительно 30% населения со всеми выходящими,пенсионный налог никто не отменял,но он так и не стал прозрачным,как в прочим и др налоги.
Дотации пенсионерам на отопление в селах,порезали почти в 2-е,даром,что обналичили,
даже в теплую как сейчас зиму при минимальном потреблении, платежки за газ 4500-5000.
Да конечно,свои помогают своим,кто может.Не до гулек и айфонов.Поверьте, многим уже несколько лет,как отрезали газ,топят как и 100 лет назад,если есть печка,в основном, то есть,качанами,
дрова по посадках собирают,летом заезжие "браконьеры" и не только,допиливают,что осталось,пенсы покупают у них дрова стимулируя тем самым к следующим вырубкам,покупают летом, можно сэкономить на еде.А есть,в основном одинокие пенсионеры, сидят в нетопленых домах, пенсии на отопление банально не хватает .Медицинское обслуживание на нуле из-за отопления на лекарства денег нет.И так по всей стране.
Хотим мы этого или нет, в этот процесс"выживаемости"наших родителей,бабушек,дедушек
вовлечены все мы,но этого мало и точку поставить не получиться.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 00:30
shatenerbi написав:
Хотим мы этого или нет, в этот процесс"выживаемости"наших родителей,бабушек,дедушек
вовлечены все мы,но этого мало и точку поставить не получиться.
Здесь точка уже давно поставлена.
Выживут сильнейшие, Либо с помощниками.
Остальным - капут.
В свое время выдавал в банке эврики (немцы таки умнички, могли и не платить) интернированным к фашикам во вторую мировую.
Не поверите, самые живчики были прошедшие концлагеря...
Их было немного, но в полном здравии и уме, в отличии от крепостных на сельхозработах у вермахти.
Не смешно, но правда.
То таке.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 00:43
Востаннє редагувалось ruvex
в Нед 12 січ, 2020 02:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 00:52
freeze написав: Автор77 написав:
Но сытый голодного не понимает -так кажется пословица звучит.
Все это не просто тормозит рост, а препятствует выходу из замкнутого круга медленного развития
Забавно, что буквально час назад досмотрел прямо на эту тему корейский фильм Паразиты, Канский лауреат, то ли комедия, то ли трагедия. Достаточно поучительный.
Посмотрю, спасибо за совет, так как люблю именно нестандартное кино.
Последнее что смотрел в кинотеатре - "Джокер",понравилось,очень даже, совершенно не похоже на обычную американскую жвачку для массовки.
А что касается пенсионеров, то просто "за державу обидно".
Ведь из чего состоит экономика страны : промка и инфраструктура ,построенная в молодые годы пенсионеров, ну плюс ресурсная база.
Т.е. одно из двух - промка и инфраструктура - их прямая заслуга ,на старой промке паразитирует 1% общества.
Остальное - то немногочисленное ,что построено современного в последние несколько десятилетий - относительно незначительно. Строили в основном бутики и торговые центры и совсем немножко реальной экономики.
Есть такое слово - "кинули". Так вот, -то что произошло с пенсионерами,это именно оно, и это ничем не лучше и не хуже банального воровства. Какая-то часть общества просто своровала их труд и перераспределила в свою пользу.
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