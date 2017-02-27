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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3442344334443445

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 104
ниже 23
8%
8
23.01-23.50
14%
15
23.51-24.0
14%
15
24.01-24.5
16%
17
24.51-25.0
13%
14
25.01-25.5
12%
12
25.51-26
9%
9
выше 26
13%
14
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Боже, как-будто в первый раз... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:14

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 63 531,93176569(52 622,64112078 + 10 909,29064491) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 32 543(71 714 − 39 171) млн. :shock:

Загальна добова ліквідність 63 531,93 + 32 543 - 0.00 = 96 074,93(124 336,64 − 28 261,71) млн. гривень. :shock:

Загально добова ліквідність ВПАЛА! Та не дивлячись на те, що нам замулювали очі непоганим ростом коррахунків, ми таки побачили як 11,5 неринкових відсотків перетворилися на 13,5 неринкових відсотків!

Відбувся неринковий аукціон НБУ з підтримки ліквідності двотижневими сертифікатами і ось що маємо:

Двотижневі залучення НБУ 13,5%(15,5%): 125 069-93 229 = + 31 840(+ 20 869)

Такі так, маємо пришвидшення росту цієї неринкової годувальниці. Якшо 2 тижні тому підросли аж на 20 869 млн.грн., то цього разу на 31 840 млн.грн.

А що, банки дурні тримати під 11,5, якщо є 13,5 і це Вам не довгострокові ОВДП
 :!:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!


Давайте попросим гуру форума попробовать спрогнозировать,что будет если будет продолжаться рост вложения в 2-х недельные сертификаты,ведь это как снежный ком.Чем это чревато?Может есть конкретно какая-то цель, типа дотянуть до кредита МВФ или др.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:19

Автор77
Страна одна из немногих,где между обеспеченными и бедными просто прорва.
Результат кланово-монопольной системы экономики.


Если взять "пересiчного", большая часть денег - уходит на "европейскую коммуналку" и еду, дешевую одежду, медикаменты, лечение(протезирование зубов в нормальной клинике - евроцены), "поборы" учителям(репетиторам)...помощь престарелым родителям.

Ну, так и было Задумано!
Цены выводим на уровень ЕС а доходы, реальные, должны быть "как мы работаем", а отнюдь не европейские(как в рекламах говорят). :)
Востаннє редагувалось Replay в Нед 12 січ, 2020 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:27

Replay все не могут быть богатыми, кто то всегда содержит и обслуживают других. Золотой миллиард глобально будет всегда.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Продать пятилетнюю ДЕУ и приобрести конячку, сено заготавливать в центральном парке!


Переезжайте в Закарпатье!
Там это у простых мадьярских цыган ну просто в кайф (все рядом, грузовик, микроавтобус, экзотика).. Причем, все в одном!

Весной поеду, думаю - пересяду.... :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:34

  shatenerbi написав:Давайте попросим гуру форума попробовать спрогнозировать,что будет если будет продолжаться рост вложения в 2-х недельные сертификаты,ведь это как снежный ком.Чем это чревато?Может есть конкретно какая-то цель, типа дотянуть до кредита МВФ или др.

А что у банков появились более выгодные варианты пристроить напылесосенное бабло, кроме инструментов нбу и минфина?
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:41

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 12 січ, 2020 02:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:43

shatenerbi
Может есть конкретно какая-то цель, типа дотянуть до кредита МВФ или др.

До продажи земли, как вариант! :D
Под неё и вкладывают, под будущий Профит на фоне гривнеукрепляжа.

P.S. Страна -это тоже, "Предприятие", даже скорее - Корпорация!
И ужас в том, что любое Предприятие, которое существует чтобы "прожить ещё один год", притом за счёт каких то кредитов на погашение Долгов, проедание активов, рано или поздно... ну сами знаете, что с ним будет. :(

Привлекаемое бабло не идёт в производство, особенно экспортноориентированных товаров.
Replay
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