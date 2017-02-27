Давайте попросим гуру форума попробовать спрогнозировать,что будет если будет продолжаться рост вложения в 2-х недельные сертификаты,ведь это как снежный ком.Чем это чревато?Может есть конкретно какая-то цель, типа дотянуть до кредита МВФ или др.
Страна одна из немногих,где между обеспеченными и бедными просто прорва. Результат кланово-монопольной системы экономики.
Если взять "пересiчного", большая часть денег - уходит на "европейскую коммуналку" и еду, дешевую одежду, медикаменты, лечение(протезирование зубов в нормальной клинике - евроцены), "поборы" учителям(репетиторам)...помощь престарелым родителям.
Ну, так и было Задумано! Цены выводим на уровень ЕС а доходы, реальные, должны быть "как мы работаем", а отнюдь не европейские(как в рекламах говорят).
Востаннє редагувалось Replay в Нед 12 січ, 2020 01:37, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi написав:Давайте попросим гуру форума попробовать спрогнозировать,что будет если будет продолжаться рост вложения в 2-х недельные сертификаты,ведь это как снежный ком.Чем это чревато?Может есть конкретно какая-то цель, типа дотянуть до кредита МВФ или др.
А что у банков появились более выгодные варианты пристроить напылесосенное бабло, кроме инструментов нбу и минфина?
Может есть конкретно какая-то цель, типа дотянуть до кредита МВФ или др.
До продажи земли, как вариант! Под неё и вкладывают, под будущий Профит на фоне гривнеукрепляжа.
P.S. Страна -это тоже, "Предприятие", даже скорее - Корпорация! И ужас в том, что любое Предприятие, которое существует чтобы "прожить ещё один год", притом за счёт каких то кредитов на погашение Долгов, проедание активов, рано или поздно... ну сами знаете, что с ним будет.
Привлекаемое бабло не идёт в производство, особенно экспортноориентированных товаров.