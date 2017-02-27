Я всегда знал, что у него доброе сердце, а понимание придет)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:17
Я всегда знал, что у него доброе сердце, а понимание придет)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 12 січ, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 12 січ, 2020 09:24
Я мав на увазі, що Орест можливо трохи помилився із амплітудою росту. Він же ж писав, шо при рівнях 24,5 і вище буде зливати частину валюти.
А далі ці 7-ми річки можливо продавлять курс знову до 23. Думаю НБУ буде жорстко стояти на відкуп, він це підтвердив ще перед новим роком.
А по своїй роботі бачу, що у виробництві вже починаються не здорові процеси пов'язані із дорогою гривнею. Всі ці процеси дуже інерційні у часі і рано чи пізно вони повинні вистрілити. Але краще би я помилявся.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Нед 12 січ, 2020 09:25
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:45
viewtopic.php?p=4827901#p4827901 26 грудня аналіз причин ситуативного росту і привязка розвороту до семирічок
viewtopic.php?p=4829488#p4829488 28 грудня написав про те що здав по 24,9
viewtopic.php?p=4829876#p4829876 29 грудня річний прогноз, де і писав про 25,2 на середину січня
Якщо прочитати всі три в послідовності, то не буде про що сперечатися.
П.С. Підбили попередні підсумки 2019 року. Ріст експорту 20% в натуральному виразі і 15-17% у валюті, Україна - ріст на 20%.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:52
судячи з прогнозу - цього тижня буде ракета по долару
Додано: Нед 12 січ, 2020 11:00
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Нед 12 січ, 2020 11:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если рост будет продолжаться бесконечно, НБУ изымет с рынка всю ликвидность и оборот гривны прекратится
Не должен он продолжаться. Сейчас экономика протрезвеет после затяжных праздников и начнет постепенно переваривать последствия лихорадочного выполнения бюджета в конце года. Избыток ликвидности должен сократиться. Процесс уже начался, что мы видим по последнему анализу ликвидности.
Это не снежный ком.
Цель - регулирование ликвидности.
Совсем недавно я пытался объяснить суть инструмента:
https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4822495&hilit=s0v7a#p4822495
и
https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4822814&hilit=s0v7a#p4822814
Более ранние попытки искать лень.
Не надо путать инструменты регулирования ликвидности с долгами!
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