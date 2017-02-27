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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3443344434453446

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 106
ниже 23
8%
8
23.01-23.50
14%
15
23.51-24.0
14%
15
24.01-24.5
16%
17
24.51-25.0
13%
14
25.01-25.5
11%
12
25.51-26
9%
10
выше 26
14%
15
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:17

  дарий написав:Усе...
Сома совсем бомбануло! :D
Все будет Хорошо. :wink:

Я всегда знал, что у него доброе сердце, а понимание придет)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 12 січ, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 09:24

  Proofy написав:ваши доводы, что гривна крепчает, доводы Ореста, что к середине месяца слабеет. Не понял, что вы доказываете.

Я мав на увазі, що Орест можливо трохи помилився із амплітудою росту. Він же ж писав, шо при рівнях 24,5 і вище буде зливати частину валюти.
А далі ці 7-ми річки можливо продавлять курс знову до 23. Думаю НБУ буде жорстко стояти на відкуп, він це підтвердив ще перед новим роком.
А по своїй роботі бачу, що у виробництві вже починаються не здорові процеси пов'язані із дорогою гривнею. Всі ці процеси дуже інерційні у часі і рано чи пізно вони повинні вистрілити. Але краще би я помилявся.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 09:25

  дарий написав:Усе...
Сома совсем бомбануло! :D
Все будет Хорошо. :wink:



у него? уже точно ніт
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:45

  Realist написав:
  Proofy написав:ваши доводы, что гривна крепчает, доводы Ореста, что к середине месяца слабеет. Не понял, что вы доказываете.

Я мав на увазі, що Орест можливо трохи помилився із амплітудою росту. Він же ж писав, шо при рівнях 24,5 і вище буде зливати частину валюти.
А далі ці 7-ми річки можливо продавлять курс знову до 23. Думаю НБУ буде жорстко стояти на відкуп, він це підтвердив ще перед новим роком.
А по своїй роботі бачу, що у виробництві вже починаються не здорові процеси пов'язані із дорогою гривнею. Всі ці процеси дуже інерційні у часі і рано чи пізно вони повинні вистрілити. Але краще би я помилявся.

viewtopic.php?p=4827901#p4827901 26 грудня аналіз причин ситуативного росту і привязка розвороту до семирічок
viewtopic.php?p=4829488#p4829488 28 грудня написав про те що здав по 24,9
viewtopic.php?p=4829876#p4829876 29 грудня річний прогноз, де і писав про 25,2 на середину січня
Якщо прочитати всі три в послідовності, то не буде про що сперечатися.
П.С. Підбили попередні підсумки 2019 року. Ріст експорту 20% в натуральному виразі і 15-17% у валюті, Україна - ріст на 20%.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:52

  orest написав:viewtopic.php?p=4829876#p4829876 29 грудня річний прогноз, де і писав про 25,2 на середину січня.


судячи з прогнозу - цього тижня буде ракета по долару
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:00

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.

11:00
Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  shatenerbi написав:Давайте попросим гуру форума попробовать спрогнозировать,что будет если будет продолжаться рост вложения в 2-х недельные сертификаты,ведь это как снежный ком.Чем это чревато?Может есть конкретно какая-то цель, типа дотянуть до кредита МВФ или др.

Если рост будет продолжаться бесконечно, НБУ изымет с рынка всю ликвидность и оборот гривны прекратится :lol:
Не должен он продолжаться. Сейчас экономика протрезвеет после затяжных праздников и начнет постепенно переваривать последствия лихорадочного выполнения бюджета в конце года. Избыток ликвидности должен сократиться. Процесс уже начался, что мы видим по последнему анализу ликвидности.
Это не снежный ком.
Цель - регулирование ликвидности.
Совсем недавно я пытался объяснить суть инструмента:
https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4822495&hilit=s0v7a#p4822495
и
https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4822814&hilit=s0v7a#p4822814
Более ранние попытки искать лень.
Не надо путать инструменты регулирования ликвидности с долгами!
Сибарит
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