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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3444344534463447>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 108
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
14%
15
23.51-24.0
14%
15
24.01-24.5
16%
17
24.51-25.0
14%
15
25.01-25.5
12%
13
25.51-26
9%
10
выше 26
14%
15
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:17

  дарий написав:Усе...
Сома совсем бомбануло! :D
Все будет Хорошо. :wink:

Я всегда знал, что у него доброе сердце, а понимание придет)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 12 січ, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 09:24

  Proofy написав:ваши доводы, что гривна крепчает, доводы Ореста, что к середине месяца слабеет. Не понял, что вы доказываете.

Я мав на увазі, що Орест можливо трохи помилився із амплітудою росту. Він же ж писав, шо при рівнях 24,5 і вище буде зливати частину валюти.
А далі ці 7-ми річки можливо продавлять курс знову до 23. Думаю НБУ буде жорстко стояти на відкуп, він це підтвердив ще перед новим роком.
А по своїй роботі бачу, що у виробництві вже починаються не здорові процеси пов'язані із дорогою гривнею. Всі ці процеси дуже інерційні у часі і рано чи пізно вони повинні вистрілити. Але краще би я помилявся.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 09:25

  дарий написав:Усе...
Сома совсем бомбануло! :D
Все будет Хорошо. :wink:



у него? уже точно ніт
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:45

  Realist написав:
  Proofy написав:ваши доводы, что гривна крепчает, доводы Ореста, что к середине месяца слабеет. Не понял, что вы доказываете.

Я мав на увазі, що Орест можливо трохи помилився із амплітудою росту. Він же ж писав, шо при рівнях 24,5 і вище буде зливати частину валюти.
А далі ці 7-ми річки можливо продавлять курс знову до 23. Думаю НБУ буде жорстко стояти на відкуп, він це підтвердив ще перед новим роком.
А по своїй роботі бачу, що у виробництві вже починаються не здорові процеси пов'язані із дорогою гривнею. Всі ці процеси дуже інерційні у часі і рано чи пізно вони повинні вистрілити. Але краще би я помилявся.

viewtopic.php?p=4827901#p4827901 26 грудня аналіз причин ситуативного росту і привязка розвороту до семирічок
viewtopic.php?p=4829488#p4829488 28 грудня написав про те що здав по 24,9
viewtopic.php?p=4829876#p4829876 29 грудня річний прогноз, де і писав про 25,2 на середину січня
Якщо прочитати всі три в послідовності, то не буде про що сперечатися.
П.С. Підбили попередні підсумки 2019 року. Ріст експорту 20% в натуральному виразі і 15-17% у валюті, Україна - ріст на 20%.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:52

  orest написав:viewtopic.php?p=4829876#p4829876 29 грудня річний прогноз, де і писав про 25,2 на середину січня.


судячи з прогнозу - цього тижня буде ракета по долару
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:00

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.

11:00
Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  shatenerbi написав:Давайте попросим гуру форума попробовать спрогнозировать,что будет если будет продолжаться рост вложения в 2-х недельные сертификаты,ведь это как снежный ком.Чем это чревато?Может есть конкретно какая-то цель, типа дотянуть до кредита МВФ или др.

Если рост будет продолжаться бесконечно, НБУ изымет с рынка всю ликвидность и оборот гривны прекратится :lol:
Не должен он продолжаться. Сейчас экономика протрезвеет после затяжных праздников и начнет постепенно переваривать последствия лихорадочного выполнения бюджета в конце года. Избыток ликвидности должен сократиться. Процесс уже начался, что мы видим по последнему анализу ликвидности.
Это не снежный ком.
Цель - регулирование ликвидности.
Совсем недавно я пытался объяснить суть инструмента:
https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4822495&hilit=s0v7a#p4822495
и
https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4822814&hilit=s0v7a#p4822814
Более ранние попытки искать лень.
Не надо путать инструменты регулирования ликвидности с долгами!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:45

  Автор77 написав:yama
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:... ще раз раджу переглянути новорічне звернення до ЛЮДЕЙ президента України!


Прочитал на просторах сети по поводу этого шоу-поздравления. Полностью согласен.

"Хорошее поздравление Зеленского. Вот прямо очень хорошее. Жалко, что лицемерное. А так очень понравилось."

Он же актёр. Ещё и комик. Нужно "чувствовать" аудиторию, чтобы тексты ей "заходили".
Видеть её реакцию, что нравится, что не нравится.
И просто говорить "что нравится" :)

Пусть тексты будут хоть глупые, хоть наивные, и т.д. - но если пиплу нравится - он за это проголосует, может даже купит билет за свои деньги, и будет благодарен.

Опыт "работы с аудиторией" у Зеленского большой, а сейчас можно сказать что он пошёл на повышение, и просто собирает "максимальный зал" в пределах одной страны. Может даже этот "бренд" распространится на соседние страны, там впринципе народ похожий, находится в приблизительно таких же условиях, проблемы в обществе одни и те же (коррупция, распилы и т.д.), - и это хорошая почва, чтобы бренд "Зеленский" зашёл пиплу в странах бывшего СНГ

Для пипла проблема в том, что пипл не сможет определить, где хороший актёр говорит правду, а где играет. Т.к. хороший актёр может и играть мимикой, голосом, жестами, может правдоподобно за секунду расплакаться настоящими слезами, и через минуту смеяться. Иногда актёр настолько вживается в роль, что и сам не может разделить где он играет, а где он просто живёт.

При этом хороший актёр хорошо чувствует "реакцию зала". Опять же: нравится залу или нет, фальшивит актёр или нет, и т.д. И конечно может пользоваться и манипулировать чувствами и эмоциями зала, играть на них.

Я не думаю, что Зеленский "волк в овечьей шкуре", и хочет чего-то плохого. Просто у него нет опыта управления таким большим "коллективом", как государство. Не хватает жёсткости сделать по-своему, и не "отдавать на откуп" страну соросятам, силовикам крышующим беззаконие (игровые автоматы уже ребрендятся, контрабас, наркотики, оружие, проституция никуда не делись), реваншистам, и просто случайным аферистам-проходимцам с фальшивыми дипломами

Когда я смотрел новогоднее обращение было чувство что это продолжение сериала "слуга народ" кто не смотрел рекомендую, тот же посыл те же речи взяты из сериала чуть изменены копирайтером. Любую речь Голобородько можно переписать копирайтером и оглашать Зе. Там кладезь речей на всю каденцию ЗЕ. Посмотрите рекомендую.[/quote]


В любом случае, да это артистическое мастерство.

Но это пол-мира посмотрело, для Украины причем в плане 100% позитива ,

теперь не только футболиста Шевченко будут знать.
Реально миллионы людей начали по белому завидовать украинцам.
Не знаю - зря,или нет - время покажет.
Но это уже другая эпоха - по любе.[/quote]
А для чого пол міра повинно було це подивитися?! І для чого їм заздрити найбіднішій країні Європи?! Я вас дуже здивую, але із власного досвіду відвідування країн світу,завжди в шоці від того, що більшість жителів цих країн уяви немає що таке Україна і де вона знаходиться! Правда останнім часом вони нас повязують з імпічментом Трампа, ну і з трагедією літака!
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:14

  Сибарит написав:
  shatenerbi написав:Давайте попросим гуру форума попробовать спрогнозировать,что будет если будет продолжаться рост вложения в 2-х недельные сертификаты,ведь это как снежный ком.Чем это чревато?Может есть конкретно какая-то цель, типа дотянуть до кредита МВФ или др.

Если рост будет продолжаться бесконечно, НБУ изымет с рынка всю ликвидность и оборот гривны прекратится :lol:
Не должен он продолжаться. Сейчас экономика протрезвеет после затяжных праздников и начнет постепенно переваривать последствия лихорадочного выполнения бюджета в конце года. Избыток ликвидности должен сократиться. Процесс уже начался, что мы видим по последнему анализу ликвидности.
Это не снежный ком.
Цель - регулирование ликвидности.
Совсем недавно я пытался объяснить суть инструмента:
https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4822495&hilit=s0v7a#p4822495
и
https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4822814&hilit=s0v7a#p4822814
Более ранние попытки искать лень.
Не надо путать инструменты регулирования ликвидности с долгами!


Вітаю шановного Сибарита.

Якшо кажете А кажіть і Б!

Тоді точилась дискусія що буде, якщо відмовитись від регулювання ліквідності за допомогою сертифікатів НБУ і чи можно це чим небудь замініти!
Там шановний zzzzzz казав що будемо як у Швейцарії з негативними ставками по поточним рахукам
viewtopic.php?p=4822497#p4822497 ,
та що таки ОВДП на балансі НБУ є конкурентними по прибутковості згідно поточного стану
viewtopic.php?p=4822831#p4822831 .

Та мене якось чипляє те, що Ви не хочете підтвердити те, що така шалена ліквідність накопичена на сертифікатах НБУ і що то є не добре! Не звʼязувати а випхати ті гроші в економіку потрібно.

Я ось журю НБУ, та він потихеньку дослухається! Ось вчора підняли норматив по валюті вдвічі і, якщо банки тим скористуються, підніметься таки величина нормативу резервування і більше грошей буде треба тримати на коррахунках а не на сертифікатах. А може треба підняти самі нормативи резервування, або ввести нові. Ну дуже велика кількість залишкової гривні у банків!

Та треба швидше реагувати на ринок своїми неринковими механізмами і наближати їх скоріше до поточного ринку! Не треба солодкі гавані для банків створювати. Або активніше змінювати ставку рефінансування, або змінювати правила розрахуку відсотків за тими сертифікатами! Ну дуже вони солодкі для ринку в поточний момент.

Та як на мене, лепше користуватися ринковим інструментом ОВДП! Здається їх у НБУ чимало. Та я хочу зрозуміти може чи ні їх НБУ купувати/продавати на вторинному ринку?

А поперед до цього я хочу зрозуміти, чим відрізняються ОВДП, якими наприклад докапіталізували ПриватБанк і які знаходяться на балансі ПриватБанка, від ОВДП які випустили для капіталізації Нафтогаза і які знаходяться на балансі НБУ, а Нафтогаз користується живими грошима!

Тобто в мене запитання, чи може ПриватБанк торгувати своїми ОВДП, а НБУ ОВДП які випустили під капіталізацію Нафтогазу на вторинному ринку?

Чи НБУ таки залежить від Мінфіну, і тільки під його дудку може зберігати ОВДП Нафтогазу без права перепродажу, або по вказівці того ж Мінфіна може монетезувати ОВДП ПриватБанку?

Чи наш НБУ незалежний?

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Нед 12 січ, 2020 12:42, всього редагувалось 5 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:21

  vovakwasov написав:
  orest написав:viewtopic.php?p=4829876#p4829876 29 грудня річний прогноз, де і писав про 25,2 на середину січня.


судячи з прогнозу - цього тижня буде ракета по долару

Можуть бути варяції. Основним чинником росту курсу на МБ в перші дні цього року були, власне, мережі супермаркетів. Але їх дуже просто компенсували в пятницю бажаючі ОВДП. Чотирьох річок у вівторок запропонують на приблизно 125 млн уо, а в пятницю НБУ викупив більше цієї суми. Можна припустити, що відсутність компенсації ПДВ заставило експортерів продавати валюту для грн витрат... Якщо рітейл продовжить купувати і до них додасться попит від реципієнтів бюджетних коштів, то МБ може вернутися над 24, може й ближче до 24,5. Шанси майже рівні для руху в обидві сторони. Знову ж, НБУ ще більше лібералізував можливості банкам спекулювати валютою на МБ, що буде сприяти згладжуванням без участі регулятора...
А от готівка має шанс в січні пожити своїм життям...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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