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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3444344534463447

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 108
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
14%
15
23.51-24.0
14%
15
24.01-24.5
16%
17
24.51-25.0
14%
15
25.01-25.5
12%
13
25.51-26
9%
10
выше 26
14%
15
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:40

  s0v7a написав:Та мене якось чипляє те, що Ви не хочете підтвердити те, що така шалена ліквідність накопичена на сертифікатах НБУ і що то є не добре! Не звʼязувати а випхати ті гроші в економіку потрібно.

Я подтверждаю, что избыточная ликвидность банковской системы - это плохо. Вот только я не соглашаюсь путать причины и следствия.
Нет способа выпихнуть эти деньги в экономику - в сертификаты принимается то, что экономика уже отвергла. Если этого не делать, загнется банковская система.
Вы предлагаете действовать насильственными методами, которые никогда ни к чему хорошему не приводили. НБУ же действует достаточно взвешенно, поддерживая постоянную готовность влить деньги в экономику, но не форсируя события. Очень хорошо, что у нас есть хоть кто-то, кто не склонен махать шашкой.

И да, банки - это тоже экономика. Если мы желаем развития экономики, не стоит так убиваться из-за того, что банки стали прибыльными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:47

  Сибарит написав:Нет способа выпихнуть эти деньги в экономику - в сертификаты принимается то, что экономика уже отвергла.


Может, что-то в консерватории подправить? (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:47

А что с тарифами? На днях растрещали по всем каналам, что
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%.

Приходит 1654 за гигакаллорию за отопление и за горячую воду то же самое (так и пришло за отопление по итогу больше чем год назад в сумме), тариф тот же что и был в прошлом месяце и тот же, что и был год назад, когда газ был намного дороже (летом его закупали по цене почти вдвое дешевле чем год назад). Где логика?
И это при том, что уже полгода как должен действовать лимит на тариф в 1400 гривен за гигакаллорию, есть постанова, просто судиться некому.
Это снижение - как суслик, которого никто не видит, а он есть или как? Это что тактика чем наглее вранье, тем больше в него поверят, не глядя в квитанции? Гоп-стоп какой-то.
Еще и гиоц реально процентов на 10-15 всем поднял тарифы, при этом молчок о самом поднятии. Кому-то подарок на новый год? Еще и мусоропроводы заваривают, а коммуналку не уменьшают, а должны на 8%.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:54

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Та мене якось чипляє те, що Ви не хочете підтвердити те, що така шалена ліквідність накопичена на сертифікатах НБУ і що то є не добре! Не звʼязувати а випхати ті гроші в економіку потрібно.

Я подтверждаю, что избыточная ликвидность банковской системы - это плохо. Вот только я не соглашаюсь путать причины и следствия.
Нет способа выпихнуть эти деньги в экономику - в сертификаты принимается то, что экономика уже отвергла. Если этого не делать, загнется банковская система.
Вы предлагаете действовать насильственными методами, которые никогда ни к чему хорошему не приводили. НБУ же действует достаточно взвешенно, поддерживая постоянную готовность влить деньги в экономику, но не форсируя события. Очень хорошо, что у нас есть хоть кто-то, кто не склонен махать шашкой.

И да, банки - это тоже экономика. Если мы желаем развития экономики, не стоит так убиваться из-за того, что банки стали прибыльными.


Я рад за наші банки, та банки банкам різняться! І це питання іншої полеміки. Не треба уводити від основного питаня.

Ви згодні що за допомогою ОВДП, можно ринково вирішити вищеозначену проблему? І це було б лепше ніж сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспеченими грошима.

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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