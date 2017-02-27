s0v7a написав:Та мене якось чипляє те, що Ви не хочете підтвердити те, що така шалена ліквідність накопичена на сертифікатах НБУ і що то є не добре! Не звʼязувати а випхати ті гроші в економіку потрібно.
Я подтверждаю, что избыточная ликвидность банковской системы - это плохо. Вот только я не соглашаюсь путать причины и следствия. Нет способа выпихнуть эти деньги в экономику - в сертификаты принимается то, что экономика уже отвергла. Если этого не делать, загнется банковская система. Вы предлагаете действовать насильственными методами, которые никогда ни к чему хорошему не приводили. НБУ же действует достаточно взвешенно, поддерживая постоянную готовность влить деньги в экономику, но не форсируя события. Очень хорошо, что у нас есть хоть кто-то, кто не склонен махать шашкой.
И да, банки - это тоже экономика. Если мы желаем развития экономики, не стоит так убиваться из-за того, что банки стали прибыльными.
А что с тарифами? На днях растрещали по всем каналам, что
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%.
Приходит 1654 за гигакаллорию за отопление и за горячую воду то же самое (так и пришло за отопление по итогу больше чем год назад в сумме), тариф тот же что и был в прошлом месяце и тот же, что и был год назад, когда газ был намного дороже (летом его закупали по цене почти вдвое дешевле чем год назад). Где логика? И это при том, что уже полгода как должен действовать лимит на тариф в 1400 гривен за гигакаллорию, есть постанова, просто судиться некому. Это снижение - как суслик, которого никто не видит, а он есть или как? Это что тактика чем наглее вранье, тем больше в него поверят, не глядя в квитанции? Гоп-стоп какой-то. Еще и гиоц реально процентов на 10-15 всем поднял тарифы, при этом молчок о самом поднятии. Кому-то подарок на новый год? Еще и мусоропроводы заваривают, а коммуналку не уменьшают, а должны на 8%.
s0v7a написав:Та мене якось чипляє те, що Ви не хочете підтвердити те, що така шалена ліквідність накопичена на сертифікатах НБУ і що то є не добре! Не звʼязувати а випхати ті гроші в економіку потрібно.
Я подтверждаю, что избыточная ликвидность банковской системы - это плохо. Вот только я не соглашаюсь путать причины и следствия. Нет способа выпихнуть эти деньги в экономику - в сертификаты принимается то, что экономика уже отвергла. Если этого не делать, загнется банковская система. Вы предлагаете действовать насильственными методами, которые никогда ни к чему хорошему не приводили. НБУ же действует достаточно взвешенно, поддерживая постоянную готовность влить деньги в экономику, но не форсируя события. Очень хорошо, что у нас есть хоть кто-то, кто не склонен махать шашкой.
И да, банки - это тоже экономика. Если мы желаем развития экономики, не стоит так убиваться из-за того, что банки стали прибыльными.
Я рад за наші банки, та банки банкам різняться! І це питання іншої полеміки. Не треба уводити від основного питаня.
Ви згодні що за допомогою ОВДП, можно ринково вирішити вищеозначену проблему? І це було б лепше ніж сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспеченими грошима.
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.