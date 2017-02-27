Додано: Нед 12 січ, 2020 12:47

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%.

А что с тарифами? На днях растрещали по всем каналам, чтоПриходит 1654 за гигакаллорию за отопление и за горячую воду то же самое (так и пришло за отопление по итогу больше чем год назад в сумме), тариф тот же что и был в прошлом месяце и тот же, что и был год назад, когда газ был намного дороже (летом его закупали по цене почти вдвое дешевле чем год назад). Где логика?И это при том, что уже полгода как должен действовать лимит на тариф в 1400 гривен за гигакаллорию, есть постанова, просто судиться некому.Это снижение - как суслик, которого никто не видит, а он есть или как? Это что тактика чем наглее вранье, тем больше в него поверят, не глядя в квитанции? Гоп-стоп какой-то.Еще и гиоц реально процентов на 10-15 всем поднял тарифы, при этом молчок о самом поднятии. Кому-то подарок на новый год? Еще и мусоропроводы заваривают, а коммуналку не уменьшают, а должны на 8%.