Додано: Нед 12 січ, 2020 13:18

s0v7a написав: Ви згодні що за допомогою ОВДП, можно рирнково вирішите вищеозначену проблему? І це було б лепше ніж сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспечиними грошима. І це було б лепше ніж сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспечиними грошима.

Нет, и только что приводил ссылки на обсуждение, где объяснял, что это разные инструменты. Мы пошли на очередной круг.Банки просто не купят ОВГЗ - им не нужны длинные активы со столь низкой доходностью.Представьте себе, что Вы накопили на новую машину, но поставку нужно пару месяцев подождать. Вы приходите в банк, чтобы положить деньги на сберегательный счет на эти пару месяцев, а там Вам предлагают годовой депозит под те же проценты. Вы согласитесь? Вот и банки на такое не согласятся.Депосертификаты - это аналог именно сберегательного счета, они не ограничивают возможность банков заходить в рыночные активы с нормальной доходностью, когда это возможно.Кроме того, продавая с баланса ОВГЗ, НБУ начнет конкурировать с минфином, мешая ему привлекать средства в бюджет.Я не знаю, почему Вы вдруг так ополчились на депосертификаты, которые успешно применяются уже много лет? Это максимально мягкий и рыночный инструмент, который только можно придумать для поддержания жизнеспособности далеко не здоровой банковской системы, находящейся в процессе серьезной реорганизации.Банкам установили очень жесткие нормативы, близкие к европейским. Это правильно с точки зрения устойчивости, но без поддержки банки не справятся - уровень плохих активов не позволит.