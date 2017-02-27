s0v7a написав:Та мене якось чипляє те, що Ви не хочете підтвердити те, що така шалена ліквідність накопичена на сертифікатах НБУ і що то є не добре! Не звʼязувати а випхати ті гроші в економіку потрібно.
Я подтверждаю, что избыточная ликвидность банковской системы - это плохо. Вот только я не соглашаюсь путать причины и следствия. Нет способа выпихнуть эти деньги в экономику - в сертификаты принимается то, что экономика уже отвергла. Если этого не делать, загнется банковская система. Вы предлагаете действовать насильственными методами, которые никогда ни к чему хорошему не приводили. НБУ же действует достаточно взвешенно, поддерживая постоянную готовность влить деньги в экономику, но не форсируя события. Очень хорошо, что у нас есть хоть кто-то, кто не склонен махать шашкой.
И да, банки - это тоже экономика. Если мы желаем развития экономики, не стоит так убиваться из-за того, что банки стали прибыльными.
s0v7a написав:Та мене якось чипляє те, що Ви не хочете підтвердити те, що така шалена ліквідність накопичена на сертифікатах НБУ і що то є не добре! Не звʼязувати а випхати ті гроші в економіку потрібно.
Я подтверждаю, что избыточная ликвидность банковской системы - это плохо. Вот только я не соглашаюсь путать причины и следствия. Нет способа выпихнуть эти деньги в экономику - в сертификаты принимается то, что экономика уже отвергла. Если этого не делать, загнется банковская система. Вы предлагаете действовать насильственными методами, которые никогда ни к чему хорошему не приводили. НБУ же действует достаточно взвешенно, поддерживая постоянную готовность влить деньги в экономику, но не форсируя события. Очень хорошо, что у нас есть хоть кто-то, кто не склонен махать шашкой.
И да, банки - это тоже экономика. Если мы желаем развития экономики, не стоит так убиваться из-за того, что банки стали прибыльными.
Я рад за наші банки, та банки банкам різняться! І це питання іншої полеміки. Не треба уводити від основного питання.
Ви згодні що за допомогою ОВДП, можно ринково вирішити вищеозначену проблему? І це було б лепше ніж сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспеченими грошима.
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a написав:Ви згодні що за допомогою ОВДП, можно рирнково вирішите вищеозначену проблему? І це було б лепше ніж сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспечиними грошима.
Нет, и только что приводил ссылки на обсуждение, где объяснял, что это разные инструменты. Мы пошли на очередной круг. Банки просто не купят ОВГЗ - им не нужны длинные активы со столь низкой доходностью. Представьте себе, что Вы накопили на новую машину, но поставку нужно пару месяцев подождать. Вы приходите в банк, чтобы положить деньги на сберегательный счет на эти пару месяцев, а там Вам предлагают годовой депозит под те же проценты. Вы согласитесь? Вот и банки на такое не согласятся. Депосертификаты - это аналог именно сберегательного счета, они не ограничивают возможность банков заходить в рыночные активы с нормальной доходностью, когда это возможно.
Кроме того, продавая с баланса ОВГЗ, НБУ начнет конкурировать с минфином, мешая ему привлекать средства в бюджет.
Я не знаю, почему Вы вдруг так ополчились на депосертификаты, которые успешно применяются уже много лет? Это максимально мягкий и рыночный инструмент, который только можно придумать для поддержания жизнеспособности далеко не здоровой банковской системы, находящейся в процессе серьезной реорганизации. Банкам установили очень жесткие нормативы, близкие к европейским. Это правильно с точки зрения устойчивости, но без поддержки банки не справятся - уровень плохих активов не позволит.
somilitark написав: Так что думаю проблема больше даже в нас самих,сейчас идёт эпоха честной бедности у государства,и вы тоже начали задумываться о пенсии,а ведь всю жизнь считали пенсионные взносы чем-то мифическим и чужим,уделом слабых и беспомощных,даже если всё получится, и пенсия будет,то как жить на 2 или 3 000 грн не в неделю,а МЕСЯЦ?Тем более котлетку приходится не пополнять,а скорее отщипывать на непс 2006 редвиденные траты. Короче,всё до кучи и выходит,вот гады,что с экономикой делают,обидно,а тут ещё и промпроизводство упало на полшестого,вообще завал и полное разочарование
Сорри - по всем пунктам коментить не буду - может у большинства бизнеков-владельцев ларьков так и есть. Скажу за себя с 2006 имею счет в негосударственном пенс. фонде, куда регулярно отчисляю определённую сумму. Кроме того - почти всегда работал " в белую" потому и гос.пенс фондом необижен. Но понятное дело есть "корзинка". А то вдруг реформа пойдет не так ? В этом контексте - как считаете много у меня жен/разводов А еще добавлю, что основное мое вложение сейчас в образование детей. Не гуманитарное конечно. Никого знание английского не удивишь, а экономистов даже на этом форуме - хватает . Даже инвесторы есть А в целом басню про Стрекозу и Муравья таки да - надо было реализовывать до 30 лет. В 50 уже поздновато.
Всемирный банк предупредил мир о надвигающемся долговом кризисе
Якась галіматья
Во Всемирном банке свои опасения подтверждают и цифрами. В 2018 году мировой долг достиг рекордной отметки в 230% ВВП, в то время как общий долг стран с развивающейся и формирующейся экономикой достиг рекордного уровня почти в 170% ВВП
Середній по світу - 230 а занепокоєння викликає те що в тих хто розвивається - 170
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
lrs7719 написав:А в целом басню про Стрекозу и Муравья таки да - надо было реализовывать до 30 лет. В 50 уже поздновато.
Вам просто повезло , що Ваші 30 прийшлись на 2005 і далі... Мої 30 - прийшлись на 1995 , а тому якби такі як я не пахали створюючи базу для таких як Ви (при чому пахали вчорну,без податків ,але й без захисту ) - то не настав би Ваш 2005-2010-2015... А в 2005 - я також добре почав заробляти ,але на той час в мене було вже четверо дітей...які суттєво затормозили швидкість мого збагачування.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69