RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3445344634473448>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 108
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
14%
15
23.51-24.0
14%
15
24.01-24.5
16%
17
24.51-25.0
14%
15
25.01-25.5
12%
13
25.51-26
9%
10
выше 26
14%
15
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:40

  s0v7a написав:Та мене якось чипляє те, що Ви не хочете підтвердити те, що така шалена ліквідність накопичена на сертифікатах НБУ і що то є не добре! Не звʼязувати а випхати ті гроші в економіку потрібно.

Я подтверждаю, что избыточная ликвидность банковской системы - это плохо. Вот только я не соглашаюсь путать причины и следствия.
Нет способа выпихнуть эти деньги в экономику - в сертификаты принимается то, что экономика уже отвергла. Если этого не делать, загнется банковская система.
Вы предлагаете действовать насильственными методами, которые никогда ни к чему хорошему не приводили. НБУ же действует достаточно взвешенно, поддерживая постоянную готовность влить деньги в экономику, но не форсируя события. Очень хорошо, что у нас есть хоть кто-то, кто не склонен махать шашкой.

И да, банки - это тоже экономика. Если мы желаем развития экономики, не стоит так убиваться из-за того, что банки стали прибыльными.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1981 раз.
Подякували: 4179 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:47

  Сибарит написав:Нет способа выпихнуть эти деньги в экономику - в сертификаты принимается то, что экономика уже отвергла.


Может, что-то в консерватории подправить? (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14747
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3878 раз.
Подякували: 5827 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:54

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Та мене якось чипляє те, що Ви не хочете підтвердити те, що така шалена ліквідність накопичена на сертифікатах НБУ і що то є не добре! Не звʼязувати а випхати ті гроші в економіку потрібно.

Я подтверждаю, что избыточная ликвидность банковской системы - это плохо. Вот только я не соглашаюсь путать причины и следствия.
Нет способа выпихнуть эти деньги в экономику - в сертификаты принимается то, что экономика уже отвергла. Если этого не делать, загнется банковская система.
Вы предлагаете действовать насильственными методами, которые никогда ни к чему хорошему не приводили. НБУ же действует достаточно взвешенно, поддерживая постоянную готовность влить деньги в экономику, но не форсируя события. Очень хорошо, что у нас есть хоть кто-то, кто не склонен махать шашкой.

И да, банки - это тоже экономика. Если мы желаем развития экономики, не стоит так убиваться из-за того, что банки стали прибыльными.


Я рад за наші банки, та банки банкам різняться! І це питання іншої полеміки. Не треба уводити від основного питання.

Ви згодні що за допомогою ОВДП, можно ринково вирішити вищеозначену проблему? І це було б лепше ніж сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспеченими грошима.

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
Профіль
2
2
7
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:18

  s0v7a написав:Ви згодні що за допомогою ОВДП, можно рирнково вирішите вищеозначену проблему? І це було б лепше ніж сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспечиними грошима.

Нет, и только что приводил ссылки на обсуждение, где объяснял, что это разные инструменты. Мы пошли на очередной круг.
Банки просто не купят ОВГЗ - им не нужны длинные активы со столь низкой доходностью.
Представьте себе, что Вы накопили на новую машину, но поставку нужно пару месяцев подождать. Вы приходите в банк, чтобы положить деньги на сберегательный счет на эти пару месяцев, а там Вам предлагают годовой депозит под те же проценты. Вы согласитесь? Вот и банки на такое не согласятся.
Депосертификаты - это аналог именно сберегательного счета, они не ограничивают возможность банков заходить в рыночные активы с нормальной доходностью, когда это возможно.

Кроме того, продавая с баланса ОВГЗ, НБУ начнет конкурировать с минфином, мешая ему привлекать средства в бюджет.

Я не знаю, почему Вы вдруг так ополчились на депосертификаты, которые успешно применяются уже много лет? Это максимально мягкий и рыночный инструмент, который только можно придумать для поддержания жизнеспособности далеко не здоровой банковской системы, находящейся в процессе серьезной реорганизации.
Банкам установили очень жесткие нормативы, близкие к европейским. Это правильно с точки зрения устойчивости, но без поддержки банки не справятся - уровень плохих активов не позволит.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1981 раз.
Подякували: 4179 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:22

У 2019 році жоден вагомий ризик, який прог­нозували економічні аналітики, не реалізувався. Навпаки, із більшості напрямків, у яких виднілися загрози, надійшли добрі новини.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7140
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:24

  s0v7a написав: сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспеченими грошима.

проценты по сертификатам НБУ обеспечены процентами по ОВГЗ которые в собственности НБУ
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
Повідомлень: 4735
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ubr.ua/ukraine-and-world/world/ ... se-3889681

Всемирный банк предупредил мир о надвигающемся долговом кризисе
холява
2
 
Повідомлень: 2466
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2127 раз.
Подякували: 1943 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:40

  somilitark написав:
Так что думаю проблема больше даже в нас самих,сейчас идёт эпоха честной бедности у государства,и вы тоже начали задумываться о пенсии,а ведь всю жизнь считали пенсионные взносы чем-то мифическим и чужим,уделом слабых и беспомощных,даже если всё получится, и пенсия будет,то как жить на 2 или 3 000 грн не в неделю,а МЕСЯЦ?Тем более котлетку приходится не пополнять,а скорее отщипывать на непс 2006 редвиденные траты.
Короче,всё до кучи и выходит,вот гады,что с экономикой делают,обидно,а тут ещё и промпроизводство упало на полшестого,вообще завал и полное разочарование :wink:


Сорри - по всем пунктам коментить не буду - может у большинства бизнеков-владельцев ларьков так и есть.
Скажу за себя с 2006 имею счет в негосударственном пенс. фонде, куда регулярно отчисляю определённую сумму. Кроме того - почти всегда работал " в белую" потому и гос.пенс фондом необижен. Но понятное дело есть "корзинка". А то вдруг реформа пойдет не так :wink: ?
В этом контексте - как считаете много у меня жен/разводов :wink: А еще добавлю, что основное мое вложение сейчас в образование детей. Не гуманитарное конечно. Никого знание английского не удивишь, а экономистов даже на этом форуме - хватает :D. Даже инвесторы есть :D
А в целом басню про Стрекозу и Муравья таки да - надо было реализовывать до 30 лет.
В 50 уже поздновато.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 13.07.16
Подякував: 300 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:45

  холява написав:https://ubr.ua/ukraine-and-world/world/vsemirnyj-bank-predupredil-mir-o-nadvihajushchemsja-dolhovom-krizise-3889681

Всемирный банк предупредил мир о надвигающемся долговом кризисе
Якась галіматья
Во Всемирном банке свои опасения подтверждают и цифрами.
В 2018 году мировой долг достиг рекордной отметки в 230% ВВП,
в то время как общий долг стран с развивающейся и формирующейся экономикой достиг рекордного уровня почти в 170% ВВП

Середній по світу - 230
а занепокоєння викликає те що в тих хто розвивається - 170 :mrgreen:
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21805
З нами з: 15.01.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 2223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:51

  lrs7719 написав:А в целом басню про Стрекозу и Муравья таки да - надо было реализовывать до 30 лет.
В 50 уже поздновато.
Вам просто повезло , що Ваші 30 прийшлись на 2005 і далі...
Мої 30 - прийшлись на 1995 , а тому якби такі як я не пахали створюючи базу для таких як Ви (при чому пахали вчорну,без податків ,але й без захисту ) - то не настав би Ваш 2005-2010-2015...
А в 2005 - я також добре почав заробляти ,але на той час в мене було вже четверо дітей...які суттєво затормозили швидкість мого збагачування.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21805
З нами з: 15.01.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 2223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3445344634473448>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: s0v7a, V2 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1651, 1652, 1653
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16522 2039121
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 00:21
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6771 1496296
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 01:44
serp6769
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 52100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.