Сибарит написав:

s0v7a написав: Ви згодні що за допомогою ОВДП, можно рирнково вирішите вищеозначену проблему? І це було б лепше ніж сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспечиними грошима. І це було б лепше ніж сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспечиними грошима.



Чому не згодні? Доведіть будь ласка.

Наголошую на тому, що я розумію що то є різні інструменти, один ринковий другий ні! І то не є пояснення незгоди.



ВО





Вам навіть не я а zzzzzz доводив

viewtopic.php?p=4822831#p4822831

що Ваше останнє висловлювання не є правда!



ВО

Вам навіть не я адоводивщо Ваше останнє висловлювання не є правда!ВО



А що ринок не допускає конкуренції?



Он в Америці і Європі викупають папери на баланс і продають і їм Мінфін не вказівка! У них різні зони відповідальності! Хай конкурують!



ВО





Ось коли по тих сертифікатах відсоток був меньше ринкового і в них дійсно шли коли ринкових інструментів не висточало, тоді все було зрозуміло.

Що маємо на зараз? Якось так склалося, що ринковий відсоток меньше ніж у цієй годувальниці! Ось чому там так багато грошей осіло, замість того щоб іти в економіку! І Ви цього чомусь вперто не бажаєте бачити! Ось чому я ополчився!



ВО





Який він ринковий? Де тут є ринок? Наперед визначена ставка і ніякої конкуренції!



ВО





Та вже реорганізували, вже здорові і занадто прибуткові! Пора платити по рахунках! Досить прибіднятися!



ВО





Щось я не чув щоб комусь підтримка зараз була потрібна.

А, вибачте, ось

https://old.bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls

Одному банку 03.01.2021 знадобилось аж 105 млн.грн. підримки ліквідності



ВО

Щось я не чув щоб комусь підтримка зараз була потрібна.А, вибачте, осьОдному банку 03.01.2021 знадобилось аж 105 млн.грн. підримки ліквідностіВО



Поживемо побачимо, якщо не дурні в пагані активи не полізуть, а просто промаринують гривню на коррахунках. Чи так не можно?



ВО





Нет, и только что приводил ссылки на обсуждение, где объяснял, что это разные инструменты.Мы пошли на очередной круг.Банки просто не купят ОВГЗ - им не нужны длинные активы со столь низкой доходностью.Представьте себе, что Вы накопили на новую машину, но поставку нужно пару месяцев подождать. Вы приходите в банк, чтобы положить деньги на сберегательный счет на эти пару месяцев, а там Вам предлагают годовой депозит под те же проценты. Вы согласитесь? Вот и банки на такое не согласятся.Депосертификаты - это аналог именно сберегательного счета, они не ограничивают возможность банков заходить в рыночные активы с нормальной доходностью, когда это возможно.Кроме того, продавая с баланса ОВГЗ, НБУ начнет конкурировать с минфином, мешая ему привлекать средства в бюджет.Я не знаю, почему Вы вдруг так ополчились на депосертификаты, которые успешно применяются уже много лет?Это максимально мягкий и рыночныйинструмент, который только можно придумать для поддержания жизнеспособности далеко не здоровой банковской системы, находящейся в процессе серьезной реорганизации.Банкам установили очень жесткие нормативы, близкие к европейским. Это правильно с точки зрения устойчивости, но без поддержкибанки не справятся - уровень плохих активов не позволит.