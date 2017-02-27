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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34463447344834493450>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 108
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
14%
15
23.51-24.0
14%
15
24.01-24.5
16%
17
24.51-25.0
14%
15
25.01-25.5
12%
13
25.51-26
9%
10
выше 26
14%
15
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:58

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Ви згодні що за допомогою ОВДП, можно рирнково вирішите вищеозначену проблему? І це було б лепше ніж сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспечиними грошима.

Нет, и только что приводил ссылки на обсуждение, где объяснял, что это разные инструменты.

Чому не згодні? Доведіть будь ласка.
Наголошую на тому, що я розумію що то є різні інструменти, один ринковий другий ні! І то не є пояснення незгоди.

ВО

Мы пошли на очередной круг.
Банки просто не купят ОВГЗ - им не нужны длинные активы со столь низкой доходностью.

Вам навіть не я а zzzzzz доводив
viewtopic.php?p=4822831#p4822831
що Ваше останнє висловлювання не є правда!

ВО

Представьте себе, что Вы накопили на новую машину, но поставку нужно пару месяцев подождать. Вы приходите в банк, чтобы положить деньги на сберегательный счет на эти пару месяцев, а там Вам предлагают годовой депозит под те же проценты. Вы согласитесь? Вот и банки на такое не согласятся.
Депосертификаты - это аналог именно сберегательного счета, они не ограничивают возможность банков заходить в рыночные активы с нормальной доходностью, когда это возможно.

Кроме того, продавая с баланса ОВГЗ, НБУ начнет конкурировать с минфином, мешая ему привлекать средства в бюджет.

А що ринок не допускає конкуренції?

Он в Америці і Європі викупають папери на баланс і продають і їм Мінфін не вказівка! У них різні зони відповідальності! Хай конкурують!

ВО


Я не знаю, почему Вы вдруг так ополчились на депосертификаты, которые успешно применяются уже много лет?

Ось коли по тих сертифікатах відсоток був меньше ринкового і в них дійсно шли коли ринкових інструментів не висточало, тоді все було зрозуміло.
Що маємо на зараз? Якось так склалося, що ринковий відсоток меньше ніж у цієй годувальниці! Ось чому там так багато грошей осіло, замість того щоб іти в економіку! І Ви цього чомусь вперто не бажаєте бачити! Ось чому я ополчився!

ВО


Это максимально мягкий и рыночный

Який він ринковий? Де тут є ринок? Наперед визначена ставка і ніякої конкуренції!

ВО

инструмент, который только можно придумать для поддержания жизнеспособности далеко не здоровой банковской системы, находящейся в процессе серьезной реорганизации.

Та вже реорганізували, вже здорові і занадто прибуткові! Пора платити по рахунках! Досить прибіднятися!

ВО


Банкам установили очень жесткие нормативы, близкие к европейским. Это правильно с точки зрения устойчивости, но без поддержки

Щось я не чув щоб комусь підтримка зараз була потрібна.
А, вибачте, ось
https://old.bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
Одному банку 03.01.2021 знадобилось аж 105 млн.грн. підримки ліквідності :o

ВО

банки не справятся - уровень плохих активов не позволит.

Поживемо побачимо, якщо не дурні в пагані активи не полізуть, а просто промаринують гривню на коррахунках. Чи так не можно?

ВО




І повторно

Тобто в мене запитання, чи може ПриватБанк торгувати своїми ОВДП, а НБУ ОВДП які випустили під капіталізацію Нафтогазу на вторинному ринку?

Чи НБУ таки залежить від Мінфіну, і тільки під його дудку може зберігати ОВДП Нафтогазу без права перепродажу, або по вказівці того ж Мінфіна може монетезувати ОВДП ПриватБанку?

Чи наш НБУ незалежний?

ВО

PS
І чим більше будемо викупати валюти, тим більше буде нарастати проблема. Я не бачу щоб вона пішла сама по собі з часом!
Востаннє редагувалось s0v7a в Нед 12 січ, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:07

  J написав:
  s0v7a написав: сертифікати НБУ, відсотки по яких є незабеспеченими грошима.

проценты по сертификатам НБУ обеспечены процентами по ОВГЗ которые в собственности НБУ


От і навіщо тая прокладка у вигляді сертифікатів НБУ. Хай просто торгують ОВДП, а не поплюжать ринок неринковими відсотками!

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:12

  s0v7a написав:Поживемо побачимо, якщо не дурні в пагані активи не полізуть, а просто промаринують гривню на коррахунках. Чи так не можно?

Отличная бизнес-модель!
Привлекаем депозиты пол проценты, маринуем гривну на коррсчетах и выплачиваем проценты себе в убыток. Или перестаем привлекать депозиты и постепенно сворачиваем деятельность.
Извините, но я не сторонник возврата к наличному обороту без участия банков.
  s0v7a написав:Чи НБУ таки залежить від Мінфіну, і тільки під його дудку може зберігати ОВДП Нафтогазу без права перепродажу, або по вказівці того ж Мінфіна може монетезувати ОВДП ПриватБанку?

Чи наш НБУ незалежний?

То, что НБУ не совершает бессмысленных действий, не говорит о его зависимости.

Я дискуссию закончил. Вы задаете вопросы прямо перед тем абзацем, где дан на них ответ.

ЗЫ Ваш стиль цитирования крайне некорректен. Вы пишете свой текст внутри якобы моей цитаты.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:31

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:Поживемо побачимо, якщо не дурні в пагані активи не полізуть, а просто промаринують гривню на коррахунках. Чи так не можно?

Отличная бизнес-модель!
Привлекаем депозиты пол проценты, маринуем гривну на коррсчетах и выплачиваем проценты себе в убыток. Или перестаем привлекать депозиты и постепенно сворачиваем деятельность.

Якщо не здатен розмістити навіщо брати. Так, геть з ринку!

ВО

Извините, но я не сторонник возврата к наличному обороту без участия банков.

Я теж розумію, що банки, то кровообіг економіки. Та хто Вам сказав що всі банки нездатні прибутково діяти в ринку? Хто Вам сказав що ВСІ підуть геть?

ВО

  s0v7a написав:Чи НБУ таки залежить від Мінфіну, і тільки під його дудку може зберігати ОВДП Нафтогазу без права перепродажу, або по вказівці того ж Мінфіна може монетезувати ОВДП ПриватБанку?

Чи наш НБУ незалежний?

То, что НБУ не совершает бессмысленных действий, не говорит о его зависимости.

Я не кажу що Вони безглузді, я не кажу що вони навіть навмисні, я кажу що вони недостатні, а можливо помилкові! Ви помиляєтесь в тлумаченні дій.

ВО


Я дискуссию закончил. Вы задаете вопросы прямо перед тем абзацем, где дан на них ответ.

А що, не зрозуміло, що відповіді то не було? Я її не отримам і, здається, тим написом довів свою думку.

ВО


ЗЫ Ваш стиль цитирования крайне некорректен. Вы пишете свой текст внутри якобы моей цитаты.

Ви бажаєте сказати що я десь спаплюжив Ваш текст?

Так я пишу внутрі і те що я пишу вирізняється кольором! Це загально прийнятий стиль нотування, якщо Ви не знали, то я Вам це доводжу.

ВО


Востаннє редагувалось s0v7a в Нед 12 січ, 2020 14:41, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У січні зростання тарифів на електроенергію для непобутових споживачів може становити 20%-25% у порівнянні із груднем.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/11/655686/

А мало ж бути "Роттердам мінус".
Чи "кінець епохи брехні" ще не настав? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:48

  s0v7a написав:Ви бажаєте сказати що я десь спаплюжив Ваш текст?


Так

  s0v7a написав:Так я пишу внутрі і те що я пишу вирізняється кольором!

Даремно. Та й навряд чи хто буде слідкувати за цитуванням ваших тегів кольору та розміру.

  s0v7a написав:Це загально прийнятий стиль нотування, якщо Ви не знали, то я Вам це доводжу.
ВО

Ви помиляєтесь. Загально прийнятний - це як у мене зараз.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:02

  s0v7a написав: Хай просто торгують ОВДП

вы брокер? хотите получать комиссии с этих миллиардов?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Ви нік не переключили
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Нацбанк планирует в середине 2020 года разрешить проводить операции по обмену валюты онлайн (с помощью интернет-приложений и пр.) не только клиентам банков, но и клиентам небанковских финучреждений. Об этом сообщил пресс-служба регулятора в Facebook
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:10

  Starikan написав:
  дарий написав:
  sergey_sryvkin написав:Тобто у 97му ви могли покласти туди гривню під 120%, у 98му було банкротство, та якщо б пощастило, отримали б її у 2003. Можливо. І на 2003 рік ваші 120% треба було б ділити ще на п'ять = 24% ефективна ставка.
Никогда не был депозитчиком априори.
Но, там,тогда, все было гораздо проще, и народ Свое нормально таки повыхватывал.
Инфо взагали...
При идеальных условиях (без влетов) - плюс в итоге однозначно - вот где прикол! :!:

Что неоднократно подтверждалось расчетами, причем без учета экзотики 70-120%.
Особенно если начинать с курса 5, когда все последствия 90-х более-менее утряслись.



Якщо у вас ті розрахунки є - то наведіть, будь ласка.

Я почав користуватись депозитами за курса 5, і не пам`ятаю, щоб відсотки по гривні перевищували долярові більше ніж на ~10%. Тобто, наприклад, можна було відкрити після першого майдану у 2005 гривнєдепо, та до 2008 заробити зайвих 30-40% в гривні, але отримати девал на 60-80% у 2008. Можна було відкрити депо у 2009, та за 5 років заробити зайвих 50-70% в гривні, але далі був девал на 100%, а потім іще на 100%.
Конкретні ставки дивитись не полізу, але з того, що пригадується - було золото під 5%, гривня під 13-15%, у 2012-2013 піднялися до 20% (Дельта), але й доляр тоді був до 10%. Далі ще налог порізали на депо, зараз реально 12-14% у гривні, та до 3-4% у долярі.
Про відсотки в 30+, та 70/80/120 і розмовляти не хочу, лохотрон це все.
sergey_sryvkin
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