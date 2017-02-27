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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3447344834493450>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 108
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
14%
15
23.51-24.0
14%
15
24.01-24.5
16%
17
24.51-25.0
14%
15
25.01-25.5
12%
13
25.51-26
9%
10
выше 26
14%
15
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:11

  s0v7a написав:От і навіщо тая прокладка у вигляді сертифікатів НБУ. Хай просто торгують ОВДП, а не поплюжать ринок неринковими відсотками!
ВО


На самом деле это нормальный инструмент управление ликвидностью - 14 дневные сертификаты. Какой смысл в месячных и даже трёхмесячных ОВДП? Это совершенно разные по своему наполнению инструменты. Для долговых бумаг - в классическом смысле - важен срок, потому как средства должны быть направлены на реализацию кап проектов. А его не только надо построить. А то что ОВДП используются по сути для устранения кассовых разрывов в бюджете - это наши проблемы.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:12

sergey_sryvkin

Це ви спаплюжили мій текст!
Ви "вбили" мій колір! :lol:

Та Ви мене не примусите по десять раз копіювати теги цитування, розрізаючи початковий текст!

Так, можно і так робити як Ви написали, та така відповідь стандартна для відповіді на весь допис загалом! А ось нотаткуваня, як то я роблю, більше підходить для відповіді на частинки тексту по ходу тексту!

ВО

Востаннє редагувалось s0v7a в Нед 12 січ, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:15

  дарий написав:
  sergey_sryvkin написав:Тобто у 97му ви могли покласти туди гривню під 120%, у 98му було банкротство, та якщо б пощастило, отримали б її у 2003. Можливо. І на 2003 рік ваші 120% треба було б ділити ще на п'ять = 24% ефективна ставка.


Никогда не был депозитчиком априори.

Но, там,тогда, все было гораздо проще, и народ Свое нормально таки повыхватывал ( и, понимайте, разницу между пересичными либо особоприближенными по данной теме. Ничего не изменилось с тех времен :wink: ).
Инфо взагали...
При идеальных условиях (без влетов) - плюс в итоге однозначно - вот где прикол! :!:


Та про "особо прібліжонних", та "ідєальні условія бєз вльотов" взагалі базару нема :) Тільки ж воно до реального життя пересічних ніякого відношення не має.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:18

  Автор77 написав:Не знаю,очевидно, никто со мной не согласится.
Но я считаю, что вся экономика - 100% теневая.

Яке керівництво (влада), така й економіка.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:19

  холява написав:https://ubr.ua/ukraine-and-world/world/vsemirnyj-bank-predupredil-mir-o-nadvihajushchemsja-dolhovom-krizise-3889681

Всемирный банк предупредил мир о надвигающемся долговом кризисе

О кризисе не предупреждают. Значит, будет просто рост инфляции и долги обесценят.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:20

  s0v7a написав:як то я роблю, більше підходить для відповіді на частинки тексту по ходу тексту!


Ви взагалі для чого пишете, щоб вас читали, чи щоб милуватись своїми повідомленнями ? :)

ВАМ воно може й підходить, а читачам не дуже.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:у 2012-2013 піднялися до 20% (Дельта), але й доляр тоді був до 10%


Глянув свої записки - в кінці 2012 б-ть банків понад 25% у грн.: Хрещатик 25%, ВАБ 29%, Ідея 26%, Агріколь 21%.
Розрахунки приводили і тут Starikan і я, який з 93-го балується депозитами. То з 1996 грн +% - девал раз в п'ять-сім приросла у валютному еквіваленті, залежно хто як прилаштував.
Ну а 2019 клондайк взагалі - гривнелюби +40% у валюті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:43

  lrs7719 написав:
  s0v7a написав:От і навіщо тая прокладка у вигляді сертифікатів НБУ. Хай просто торгують ОВДП, а не поплюжать ринок неринковими відсотками!
ВО


На самом деле это нормальный инструмент управление ликвидностью - 14 дневные сертификаты. Какой смысл в месячных и даже трёхмесячных ОВДП? Это совершенно разные по своему наполнению инструменты. Для долговых бумаг - в классическом смысле - важен срок, потому как средства должны быть направлены на реализацию кап проектов. А его не только надо построить. А то что ОВДП используются по сути для устранения кассовых разрывов в бюджете - это наши проблемы.


Да я і не проти цього інструменту, но не під ті відсотки які зараз по ньому платять!

Може я не зовсім догледів допис Сибарита на кшалт терміну розміщення в сертифікатах НБУ і в ОВДП, та ось він про машину, а я про людину.
Ось Ви приходите в банк і кажете мені завтра(або через 2 тижні) будуть потрібні мої гроші. Можна я покладу іх на рахунок? Так, і йому ще дають відсотки, які більші за, наприклад, річні.
Зауважте, не відсотки за поточним рахунком, а більші за річні.
Просто так зараз склалося на ринку тих сертифікатів. І що робить людина? Йой, я зараз вам всю кубишку принесу. Не буду нову сировину, чи устаткування купувати, а принесу Вам. Ви ж "НАЦБАНКОМ" гарантуєте повернення! Ось так і крутить замість працювати.

А проблема в тому що вже на двотижневих сертифікатах грошей вдвічі більше ніж на коррахунках, а на нічних половина від коррахунків!
І це тільки наростатиме, бо потрібно викуповувати валюту для повернення державних платежів! І хто його знає коли ця навала вийде на ринок!!!
Як на мене, гарно було б перевести ці гроші хоча б в ОВДП і розтягути в часі! Ну дуже, дуже багато короткострокових грошей!

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Нед 12 січ, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:49

  sergey_sryvkin написав:
  s0v7a написав:як то я роблю, більше підходить для відповіді на частинки тексту по ходу тексту!


Ви взагалі для чого пишете, щоб вас читали, чи щоб милуватись своїми повідомленнями ? :)

ВАМ воно може й підходить, а читачам не дуже.


Тю, а можно поцікавитись, а скільки читачів стоїть за Вашим ніком, бо Ви якось за всіх тут відписали?
Якщо Вам не підходить, додайте мене в список тих, кого не треба читати, і буде Вам щастя!

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:01

  lrs7719 написав:Скажу за себя с 2006 имею счет в негосударственном пенс. фонде, куда регулярно отчисляю определённую сумму.


Заморозить гривну фактически без индексации в шарашкиной контре это очень сильно,это всё что нужно знать о вашей уверенности в своих экономических познаниях и государстве в целом :lol: :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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