Додано: Нед 12 січ, 2020 15:43

lrs7719 написав: s0v7a написав: От і навіщо тая прокладка у вигляді сертифікатів НБУ. Хай просто торгують ОВДП, а не поплюжать ринок неринковими відсотками!

ВО

От і навіщо тая прокладка у вигляді сертифікатів НБУ. Хай просто торгують ОВДП, а не поплюжать ринок неринковими відсотками!ВО



На самом деле это нормальный инструмент управление ликвидностью - 14 дневные сертификаты. Какой смысл в месячных и даже трёхмесячных ОВДП? Это совершенно разные по своему наполнению инструменты. Для долговых бумаг - в классическом смысле - важен срок, потому как средства должны быть направлены на реализацию кап проектов. А его не только надо построить. А то что ОВДП используются по сути для устранения кассовых разрывов в бюджете - это наши проблемы. На самом деле это нормальный инструмент управление ликвидностью - 14 дневные сертификаты. Какой смысл в месячных и даже трёхмесячных ОВДП? Это совершенно разные по своему наполнению инструменты. Для долговых бумаг - в классическом смысле - важен срок, потому как средства должны быть направлены на реализацию кап проектов. А его не только надо построить. А то что ОВДП используются по сути для устранения кассовых разрывов в бюджете - это наши проблемы.