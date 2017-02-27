Коллеги Сибарит и s0v7a, вы совершенно напрасно так зарубились на ровном месте. Ваше "выяснение отношений" есть не что иное как классический спор либерала с консерватором. Каждый из Вас прав в соответствующей системе координат.
Оценка местного форумного сообщества показала ценность точек зрения Вас обоих. И нет совершенно никакой необходимости выяснять "кто из мудрых мудрее".
Экономика слишком сложная сфера для однозначных толкований, утверждений, ответов. Так давайте не упрощать, на самом деле сложные вещи, "чтоб всем было понятно".
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
sergey_sryvkin написав:у 2012-2013 піднялися до 20% (Дельта), але й доляр тоді був до 10%
Глянув свої записки - в кінці 2012 б-ть банків понад 25% у грн.: Хрещатик 25%, ВАБ 29%, Ідея 26%, Агріколь 21%. Розрахунки приводили і тут Starikan і я, який з 93-го балується депозитами. То з 1996 грн +% - девал раз в п'ять-сім приросла у валютному еквіваленті, залежно хто як прилаштував. Ну а 2019 клондайк взагалі - гривнелюби +40% у валюті.
Теж можу підтвердити власним досвідом перевищення гривне-% за багато років девалів гривні Стосовно банків можу також додати Фінансова ініціатива 26,5%, Платінум 28%, Глобус 25% у 12-13 роках, Дельта 25,75% та Актив 23,5% у 10-11 роках тощо
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
vovan_prm написав:Коллеги Сибарит и s0v7a, вы совершенно напрасно так зарубились на ровном месте. Ваше "выяснение отношений" есть не что иное как классический спор либерала с консерватором. Каждый из Вас прав в соответствующей системе координат.
Оценка местного форумного сообщества показала ценность точек зрения Вас обоих. И нет совершенно никакой необходимости выяснять "кто из мудрых мудрее".
Экономика слишком сложная сфера для однозначных толкований, утверждений, ответов. Так давайте не упрощать, на самом деле сложные вещи, "чтоб всем было понятно".
Тут Вован прав,я когда приглашал гуру порассуждать,просветить нас в этом вопросе не думал,что как бы выразиться по корректнее перейдет в"рубилово",читать вас обоих очень интересно,жаль больше не присоеденилось к обсуждению,ведь форум,я так понял и банкиры и"там"читают.Один говорит проблемма есть,другой,нет,если бы были хоть похожие модели,а в виду своей неграмотности,непросвещенности мы не понимаем,ком растет, машина летит,мы в ней или все нормально падаем... так,шутка юмора.
Proofy написав:ваши доводы, что гривна крепчает, доводы Ореста, что к середине месяца слабеет. Не понял, что вы доказываете.
Я мав на увазі, що Орест можливо трохи помилився із амплітудою росту. Він же ж писав, шо при рівнях 24,5 і вище буде зливати частину валюти. А далі ці 7-ми річки можливо продавлять курс знову до 23. Думаю НБУ буде жорстко стояти на відкуп, він це підтвердив ще перед новим роком. А по своїй роботі бачу, що у виробництві вже починаються не здорові процеси пов'язані із дорогою гривнею. Всі ці процеси дуже інерційні у часі і рано чи пізно вони повинні вистрілити. Але краще би я помилявся.
Ув. Орест в прогнозах на год,есть факторы которые немного меняются в частности было: ослабление связей м-ду Германией и Россией,как вы полагаете вчерашний визит Меркель в Москву не внесет коррективы в ваш прогноз,в короткую и долгую перспективу,я думаю в долгую точно,но это мое мнение,хотелось бы почитать ваше.