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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3447344834493450

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 108
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
14%
15
23.51-24.0
14%
15
24.01-24.5
16%
17
24.51-25.0
14%
15
25.01-25.5
12%
13
25.51-26
9%
10
выше 26
14%
15
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:05

Коллеги Сибарит и s0v7a, вы совершенно напрасно так зарубились на ровном месте. Ваше "выяснение отношений" есть не что иное как классический спор либерала с консерватором.
Каждый из Вас прав в соответствующей системе координат.

Оценка местного форумного сообщества показала ценность точек зрения Вас обоих.
И нет совершенно никакой необходимости выяснять "кто из мудрых мудрее".

Экономика слишком сложная сфера для однозначных толкований, утверждений, ответов.
Так давайте не упрощать, на самом деле сложные вещи, "чтоб всем было понятно".
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:07

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:у 2012-2013 піднялися до 20% (Дельта), але й доляр тоді був до 10%


Глянув свої записки - в кінці 2012 б-ть банків понад 25% у грн.: Хрещатик 25%, ВАБ 29%, Ідея 26%, Агріколь 21%.
Розрахунки приводили і тут Starikan і я, який з 93-го балується депозитами. То з 1996 грн +% - девал раз в п'ять-сім приросла у валютному еквіваленті, залежно хто як прилаштував.
Ну а 2019 клондайк взагалі - гривнелюби +40% у валюті.

Теж можу підтвердити власним досвідом перевищення гривне-% за багато років девалів гривні
Стосовно банків можу також додати Фінансова ініціатива 26,5%, Платінум 28%, Глобус 25% у 12-13 роках, Дельта 25,75% та Актив 23,5% у 10-11 роках тощо
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Оценка местного форумного сообщества показала ценность точек зрения Вас обоих.
И нет совершенно никакой необходимости выяснять "кто из мудрых мудрее"


Уберем ручки с клавиатуры, расслабимся, глубоко подышим и посмеемся.... :wink:

https://www.youtube.com/watch?v=KjYQQJ9u50c

https://www.youtube.com/watch?v=rEHMsZIyrfw
дарий
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Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення

11:00
Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:03

  vovan_prm написав:Коллеги Сибарит и s0v7a, вы совершенно напрасно так зарубились на ровном месте. Ваше "выяснение отношений" есть не что иное как классический спор либерала с консерватором.
Каждый из Вас прав в соответствующей системе координат.

Оценка местного форумного сообщества показала ценность точек зрения Вас обоих.
И нет совершенно никакой необходимости выяснять "кто из мудрых мудрее".

Экономика слишком сложная сфера для однозначных толкований, утверждений, ответов.
Так давайте не упрощать, на самом деле сложные вещи, "чтоб всем было понятно".


Тут Вован прав,я когда приглашал гуру порассуждать,просветить нас в этом вопросе не думал,что как бы выразиться по корректнее перейдет в"рубилово",читать вас обоих очень интересно,жаль больше не присоеденилось к обсуждению,ведь форум,я так понял и банкиры и"там"читают.Один говорит проблемма есть,другой,нет,если бы были хоть похожие модели,а в виду своей неграмотности,непросвещенности мы не понимаем,ком растет, машина летит,мы в ней или все нормально падаем... :D так,шутка юмора.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:25

  somilitark написав:
Заморозить гривну фактически без индексации в шарашкиной контре это очень сильно,это всё что нужно знать о вашей уверенности в своих экономических познаниях и государстве в целом :lol: :lol:


Та понятно, что вложиться в "малую архитектурную форму" гораздо более разумное вложение.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:27

  orest написав:
  Realist написав:
  Proofy написав:ваши доводы, что гривна крепчает, доводы Ореста, что к середине месяца слабеет. Не понял, что вы доказываете.

Я мав на увазі, що Орест можливо трохи помилився із амплітудою росту. Він же ж писав, шо при рівнях 24,5 і вище буде зливати частину валюти.
А далі ці 7-ми річки можливо продавлять курс знову до 23. Думаю НБУ буде жорстко стояти на відкуп, він це підтвердив ще перед новим роком.
А по своїй роботі бачу, що у виробництві вже починаються не здорові процеси пов'язані із дорогою гривнею. Всі ці процеси дуже інерційні у часі і рано чи пізно вони повинні вистрілити. Але краще би я помилявся.

viewtopic.php?p=4827901#p4827901 26 грудня аналіз причин ситуативного росту і привязка розвороту до семирічок
viewtopic.php?p=4829488#p4829488 28 грудня написав про те що здав по 24,9
viewtopic.php?p=4829876#p4829876 29 грудня річний прогноз, де і писав про 25,2 на середину січня
Якщо прочитати всі три в послідовності, то не буде про що сперечатися.
П.С. Підбили попередні підсумки 2019 року. Ріст експорту 20% в натуральному виразі і 15-17% у валюті, Україна - ріст на 20%.


Ув. Орест в прогнозах на год,есть факторы которые немного меняются в частности было: ослабление связей м-ду Германией и Россией,как вы полагаете вчерашний визит Меркель в Москву не внесет коррективы в ваш прогноз,в короткую и долгую перспективу,я думаю в долгую точно,но это мое мнение,хотелось бы почитать ваше.
shatenerbi
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