дарий написав:Никогда не был депозитчиком априори. Но, там,тогда, все было гораздо проще, и народ Свое нормально таки повыхватывал. Инфо взагали... При идеальных условиях (без влетов) - плюс в итоге однозначно - вот где прикол!
Что неоднократно подтверждалось расчетами, причем без учета экзотики 70-120%. Особенно если начинать с курса 5, когда все последствия 90-х более-менее утряслись.
Якщо у вас ті розрахунки є - то наведіть, будь ласка.
Я почав користуватись депозитами за курса 5, і не пам`ятаю, щоб відсотки по гривні перевищували долярові більше ніж на ~10%. Тобто, наприклад, можна було відкрити після першого майдану у 2005 гривнєдепо, та до 2008 заробити зайвих 30-40% в гривні, але отримати девал на 60-80% у 2008. Можна було відкрити депо у 2009, та за 5 років заробити зайвих 50-70% в гривні, але далі був девал на 100%, а потім іще на 100%. Конкретні ставки дивитись не полізу, але з того, що пригадується - було золото під 5%, гривня під 13-15%, у 2012-2013 піднялися до 20% (Дельта), але й доляр тоді був до 10%. Далі ще налог порізали на депо, зараз реально 12-14% у гривні, та до 3-4% у долярі. Про відсотки в 30+, та 70/80/120 і розмовляти не хочу, лохотрон це все.
надо же никогда такого не было и вот опять у sergey_sryvkin прорезались фантомные боли после в целом тягостных для организма праздничных будней
hxbbgaf написав:
Victor37 написав:Cтосовно банків можу також додати Фінансова ініціатива 26,5%, Платінум 28%, Глобус 25% у 12-13 роках, Дельта 25,75% та Актив 23,5% у 10-11 роках тощо
И где они все?
Глобус где ? живет и здравствует. А вообще ваш сарказмо-вопрос абсолютно неуместен, после обгладывания банковской системы сообщницей пороха - леркой 200 баксов с рынка выброшена добрая половина банков, кстати и не блиставших %% депо ставками в том числе. В то же время до сих пор остались на рынке вполне себе гусарские банки , время от времени радовавшие депозитчиков гусарскими %% со ставками аналогичными вышеперечисленным минимум добрые 1-2 десятка лет : Аркада, Полтава, Пивденный, Универсал, Альянс, Тася, Агриколь, А, Днипро, переименнованный Форвард, Земеля и многие-многие другие.
Востаннє редагувалось Surfer в Нед 12 січ, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a написав:sergey_sryvkin Це ви спаплюжили мій текст! Ви "вбили" мій колір!
Та Ви мене не примусите по десять раз копіювати теги цитування, розрізаючи початковий текст!
Так, можно і так робити як Ви написали, та така відповідь стандартна для відповіді на весь допис загалом, або на кілька різних дописів!
А ось нотаткуваня одного допису, як то я роблю, більше підходить для відповіді на частинки тексту по ходу тексту!
ВО
Вибачайте, але ви не праві. Виділення кольором - поганий вибір, бо, наприклад, в Tapatalk кольору не видно А от розрізати текст на цитати й виділити їх тегами, і відповідати на кожну - і зрозуміло і зручно, і куди швидше, ніж кольором розфарбовувати
Victor37 написав:Cтосовно банків можу також додати Фінансова ініціатива 26,5%, Платінум 28%, Глобус 25% у 12-13 роках, Дельта 25,75% та Актив 23,5% у 10-11 роках тощо
И где они все?
Они все траншами по 100-200 тыс грн "преобразовались" через ФГВ в Ощад, Приват, Аваль и т.д.
Кстати, поскольку ФГВ после 2014 г. отдавал валютные вклады гривнею, это помогло некоторым депозитчикам даже фактически получить доп доход в валюте, как это не странно. К примеру, валютные вклады в Дельте несколько лет назад отдавали гривнею по курсу выше чем сейчас. Поэтому у многих бывшие валютные вклады после компенсации ФГВ пролежали несколько лет во всяких банках-агентах типа Привата-Аваля под более высокими гривне-%, чем если бы их компенсировали в валюте и они пролежали бы эти несколько лет на валютных вкдадах с гораздо более низкими %. Плюс курсовая разница в валюте по результатам ревала 2019 г.
Faceless написав:Вибачайте, але ви не праві. Виділення кольором - поганий вибір, бо, наприклад, в Tapatalk кольору не видно А от розрізати текст на цитати й виділити їх тегами, і відповідати на кожну - і зрозуміло і зручно, і куди швидше, ніж кольором розфарбовувати
Оце цікавина!
Це ж не модерування, а тільки Ваше бачення! Бо я не порушував правил форуму!
Бо чому Ви тоді ДС про колір таке не писали? Мій колір як і підпис був погоджен з ним!
І в разі, якщо відповідати не на один пост, а на різні бодай однієї і тієї ж людини одночасно, то при розрізанні, і з потребою коментувати кожен посил, невже не буде проблеми в розумінні звідки взята тая вирізка?
Вибачте, но я залишаю за собою право нотаткувати один і той же посил так, як я це роблю!
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
sergey_sryvkin написав:Якщо у вас ті розрахунки є - то наведіть, будь ласка.
Я почав користуватись депозитами за курса 5, і не пам`ятаю, щоб відсотки по гривні перевищували долярові більше ніж на ~10%. Тобто, наприклад, можна було відкрити після першого майдану у 2005 гривнєдепо, та до 2008 заробити зайвих 30-40% в гривні, але отримати девал на 60-80% у 2008. Можна було відкрити депо у 2009, та за 5 років заробити зайвих 50-70% в гривні, але далі був девал на 100%, а потім іще на 100%. Конкретні ставки дивитись не полізу, але з того, що пригадується - було золото під 5%, гривня під 13-15%, у 2012-2013 піднялися до 20% (Дельта), але й доляр тоді був до 10%. Далі ще налог порізали на депо, зараз реально 12-14% у гривні, та до 3-4% у долярі. Про відсотки в 30+, та 70/80/120 і розмовляти не хочу, лохотрон це все.
Блин, ну ведь совсем простая арифметика. Даже, хрен с ним, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗА 23 ГОДА - 25 ПРОЦЕНТОВ. Курс бакса - 5 грн, умножаем на 25% в течении 23 лет , получается 5*575%=28.75 . Щас курс 24. Разница - чистый доход.
Faceless написав:Вибачайте, але ви не праві. Виділення кольором - поганий вибір, бо, наприклад, в Tapatalk кольору не видно А от розрізати текст на цитати й виділити їх тегами, і відповідати на кожну - і зрозуміло і зручно, і куди швидше, ніж кольором розфарбовувати
Оце цікавина!
Це ж не модерування, а тільки Ваше бачення! Бо я не порушував правил форуму!
Бо чому Ви тоді ДС про колір таке не писали? Мій колір як і підпис був погоджен з ним!
І в разі, якщо відповідати не на один пост, а на різні бодай однієї і тієї ж людини одночасно, то при розрізанні, і з потребою коментувати кожен посил, невже не буде проблеми в розумінні звідки взята тая вирізка?
Вибачте, но я залишаю за собою право нотаткувати один і той же посил так, як я це роблю!
ВО Хай щастить!
Я вас не звинувачую у порушеннях, і правила ніби це питання не описують.
Я лиш доношу власну думку, і думаю, багато хто з нею погодиться. Проблеми в розумінні не буде. У всякому разі можна за якорем перейти на оригінальний пост, та й особливої різниці, один це був пост чи кілька, якщо автор один, немає. Але точно видно що оригінал не спотворено. Мені, наприклад, куди простіше зрозуміти хід дискусії за такими цитатами