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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3448344934503451

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 110
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
15%
16
23.51-24.0
15%
16
24.01-24.5
15%
17
24.51-25.0
14%
15
25.01-25.5
12%
13
25.51-26
9%
10
выше 26
14%
15
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:
  дарий написав:Никогда не был депозитчиком априори.
Но, там,тогда, все было гораздо проще, и народ Свое нормально таки повыхватывал.
Инфо взагали...
При идеальных условиях (без влетов) - плюс в итоге однозначно - вот где прикол! :!:

Что неоднократно подтверждалось расчетами, причем без учета экзотики 70-120%.
Особенно если начинать с курса 5, когда все последствия 90-х более-менее утряслись.



Якщо у вас ті розрахунки є - то наведіть, будь ласка.

Я почав користуватись депозитами за курса 5, і не пам`ятаю, щоб відсотки по гривні перевищували долярові більше ніж на ~10%. Тобто, наприклад, можна було відкрити після першого майдану у 2005 гривнєдепо, та до 2008 заробити зайвих 30-40% в гривні, але отримати девал на 60-80% у 2008. Можна було відкрити депо у 2009, та за 5 років заробити зайвих 50-70% в гривні, але далі був девал на 100%, а потім іще на 100%.
Конкретні ставки дивитись не полізу, але з того, що пригадується - було золото під 5%, гривня під 13-15%, у 2012-2013 піднялися до 20% (Дельта), але й доляр тоді був до 10%. Далі ще налог порізали на депо, зараз реально 12-14% у гривні, та до 3-4% у долярі.
Про відсотки в 30+, та 70/80/120 і розмовляти не хочу, лохотрон це все.
В Дельті було більше 20%
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:40

надо же никогда такого не было и вот опять у sergey_sryvkin прорезались фантомные боли после в целом тягостных для организма праздничных будней

  hxbbgaf написав:
  Victor37 написав:Cтосовно банків можу також додати Фінансова ініціатива 26,5%, Платінум 28%, Глобус 25% у 12-13 роках, Дельта 25,75% та Актив 23,5% у 10-11 роках тощо

И где они все?


Глобус где ? живет и здравствует. А вообще ваш сарказмо-вопрос абсолютно неуместен, после обгладывания банковской системы сообщницей пороха - леркой 200 баксов с рынка выброшена добрая половина банков, кстати и не блиставших %% депо ставками в том числе. В то же время до сих пор остались на рынке вполне себе гусарские банки , время от времени радовавшие депозитчиков гусарскими %% со ставками аналогичными вышеперечисленным минимум добрые 1-2 десятка лет : Аркада, Полтава, Пивденный, Универсал, Альянс, Тася, Агриколь, А, Днипро, переименнованный Форвард, Земеля и многие-многие другие.
Востаннє редагувалось Surfer в Нед 12 січ, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

s0v7a написав:sergey_sryvkin

Це ви спаплюжили мій текст!
Ви "вбили" мій колір!

Та Ви мене не примусите по десять раз копіювати теги цитування, розрізаючи початковий текст!

Так, можно і так робити як Ви написали, та така відповідь стандартна для відповіді на весь допис загалом, або на кілька різних дописів!

А ось нотаткуваня одного допису, як то я роблю, більше підходить для відповіді на частинки тексту по ходу тексту!

ВО

Вибачайте, але ви не праві.
Виділення кольором - поганий вибір, бо, наприклад, в Tapatalk кольору не видно
А от розрізати текст на цитати й виділити їх тегами, і відповідати на кожну - і зрозуміло і зручно, і куди швидше, ніж кольором розфарбовувати
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:47

  hxbbgaf написав:
  Victor37 написав:Cтосовно банків можу також додати Фінансова ініціатива 26,5%, Платінум 28%, Глобус 25% у 12-13 роках, Дельта 25,75% та Актив 23,5% у 10-11 роках тощо

И где они все?

Они все траншами по 100-200 тыс грн "преобразовались" через ФГВ в Ощад, Приват, Аваль и т.д. :D

Кстати, поскольку ФГВ после 2014 г. отдавал валютные вклады гривнею, это помогло некоторым депозитчикам даже фактически получить доп доход в валюте, как это не странно. К примеру, валютные вклады в Дельте несколько лет назад отдавали гривнею по курсу выше чем сейчас. Поэтому у многих бывшие валютные вклады после компенсации ФГВ пролежали несколько лет во всяких банках-агентах типа Привата-Аваля под более высокими гривне-%, чем если бы их компенсировали в валюте и они пролежали бы эти несколько лет на валютных вкдадах с гораздо более низкими %. Плюс курсовая разница в валюте по результатам ревала 2019 г. :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:55

  orest написав: Підбили попередні підсумки 2019 року. Ріст експорту 20% в натуральному виразі і 15-17% у валюті


тю, а тут через одного плачуть - за експортерів переживають :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:02

  Faceless написав:Вибачайте, але ви не праві.
Виділення кольором - поганий вибір, бо, наприклад, в Tapatalk кольору не видно
А от розрізати текст на цитати й виділити їх тегами, і відповідати на кожну - і зрозуміло і зручно, і куди швидше, ніж кольором розфарбовувати


Оце цікавина!

Це ж не модерування, а тільки Ваше бачення! Бо я не порушував правил форуму!

Бо чому Ви тоді ДС про колір таке не писали? Мій колір як і підпис був погоджен з ним!

І в разі, якщо відповідати не на один пост, а на різні бодай однієї і тієї ж людини одночасно, то при розрізанні, і з потребою коментувати кожен посил, невже не буде проблеми в розумінні звідки взята тая вирізка?

Вибачте, но я залишаю за собою право нотаткувати один і той же посил так, як я це роблю!

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Якщо у вас ті розрахунки є - то наведіть, будь ласка.

Я почав користуватись депозитами за курса 5, і не пам`ятаю, щоб відсотки по гривні перевищували долярові більше ніж на ~10%. Тобто, наприклад, можна було відкрити після першого майдану у 2005 гривнєдепо, та до 2008 заробити зайвих 30-40% в гривні, але отримати девал на 60-80% у 2008. Можна було відкрити депо у 2009, та за 5 років заробити зайвих 50-70% в гривні, але далі був девал на 100%, а потім іще на 100%.
Конкретні ставки дивитись не полізу, але з того, що пригадується - було золото під 5%, гривня під 13-15%, у 2012-2013 піднялися до 20% (Дельта), але й доляр тоді був до 10%. Далі ще налог порізали на депо, зараз реально 12-14% у гривні, та до 3-4% у долярі.
Про відсотки в 30+, та 70/80/120 і розмовляти не хочу, лохотрон це все.


Блин, ну ведь совсем простая арифметика.
Даже, хрен с ним, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗА 23 ГОДА - 25 ПРОЦЕНТОВ.
Курс бакса - 5 грн, умножаем на 25% в течении 23 лет , получается 5*575%=28.75 .
Щас курс 24.
Разница - чистый доход. :!: :P
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

s0v7a написав:
  Faceless написав:Вибачайте, але ви не праві.
Виділення кольором - поганий вибір, бо, наприклад, в Tapatalk кольору не видно
А от розрізати текст на цитати й виділити їх тегами, і відповідати на кожну - і зрозуміло і зручно, і куди швидше, ніж кольором розфарбовувати


Оце цікавина!

Це ж не модерування, а тільки Ваше бачення! Бо я не порушував правил форуму!

Бо чому Ви тоді ДС про колір таке не писали? Мій колір як і підпис був погоджен з ним!

І в разі, якщо відповідати не на один пост, а на різні бодай однієї і тієї ж людини одночасно, то при розрізанні, і з потребою коментувати кожен посил, невже не буде проблеми в розумінні звідки взята тая вирізка?

Вибачте, но я залишаю за собою право нотаткувати один і той же посил так, як я це роблю!

ВО
Хай щастить!


Я вас не звинувачую у порушеннях, і правила ніби це питання не описують.

Я лиш доношу власну думку, і думаю, багато хто з нею погодиться.
Проблеми в розумінні не буде. У всякому разі можна за якорем перейти на оригінальний пост, та й особливої різниці, один це був пост чи кілька, якщо автор один, немає. Але точно видно що оригінал не спотворено. Мені, наприклад, куди простіше зрозуміти хід дискусії за такими цитатами
Faceless
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