Додано: Нед 12 січ, 2020 19:02

Faceless написав: Вибачайте, але ви не праві.

Виділення кольором - поганий вибір, бо, наприклад, в Tapatalk кольору не видно

А от розрізати текст на цитати й виділити їх тегами, і відповідати на кожну - і зрозуміло і зручно, і куди швидше, ніж кольором розфарбовувати Вибачайте, але ви не праві.Виділення кольором - поганий вибір, бо, наприклад, в Tapatalk кольору не видноА от розрізати текст на цитати й виділити їх тегами, і відповідати на кожну - і зрозуміло і зручно, і куди швидше, ніж кольором розфарбовувати