Додано: Нед 12 січ, 2020 19:49

s0v7a написав: sergey_sryvkin



Це ви спаплюжили мій текст!

Ви "вбили" мій колір!



Та Ви мене не примусите по десять раз копіювати теги цитування, розрізаючи початковий текст!



Так, можно і так робити як Ви написали, та така відповідь стандартна для відповіді на весь допис загалом, або на кілька різних дописів!



А ось нотаткуваня одного допису, як то я роблю, більше підходить для відповіді на частинки тексту по ходу тексту!



ВО



Ужос, вбили "мій" кольор!!!

Ти його викупив?



Емоції рівня школоло.



Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/