Додано: Нед 12 січ, 2020 19:37

Faceless написав:

Я вас не звинувачую у порушеннях, і правила ніби це питання не описують.



Я лиш доношу власну думку, і думаю, багато хто з нею погодиться.

Проблеми в розумінні не буде. У всякому разі можна за якорем перейти на оригінальний пост, та й особливої різниці, один це був пост чи кілька, якщо автор один, немає. Але точно видно що оригінал не спотворено. Мені, наприклад, куди простіше зрозуміти хід дискусії за такими цитатами Я вас не звинувачую у порушеннях, і правила ніби це питання не описують.Я лиш доношу власну думку, і думаю, багато хто з нею погодиться.Проблеми в розумінні не буде. У всякому разі можна за якорем перейти на оригінальний пост, та й особливої різниці, один це був пост чи кілька, якщо автор один, немає. Але точно видно що оригінал не спотворено. Мені, наприклад, куди простіше зрозуміти хід дискусії за такими цитатами