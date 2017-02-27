lrs7719 написав:Скажу за себя с 2006 имею счет в негосударственном пенс. фонде, куда регулярно отчисляю определённую сумму.
Заморозить гривну фактически без индексации в шарашкиной контре это очень сильно,это всё что нужно знать о вашей уверенности в своих экономических познаниях и государстве в целом
Согласен . Всегда не понимал чем какой то не понятный фонд лучше обычного депозита который (депозит) можно снять быстрей чем выход на пенсию и который ( депозит) гарантируеться государственным фондом гарантррования вкладов. А пенс фонд частный кем чем гарантируеться ? Даже в США частный пенс фонд может потерпеть фиаско обанкротиться ... Между делом посмотрите сериальчик Миллиарды там и про пенс фонд есть.
Востаннє редагувалось yama в Нед 12 січ, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Faceless написав: Я вас не звинувачую у порушеннях, і правила ніби це питання не описують.
Я лиш доношу власну думку, і думаю, багато хто з нею погодиться. Проблеми в розумінні не буде. У всякому разі можна за якорем перейти на оригінальний пост, та й особливої різниці, один це був пост чи кілька, якщо автор один, немає. Але точно видно що оригінал не спотворено. Мені, наприклад, куди простіше зрозуміти хід дискусії за такими цитатами
Я зрозумів Ваше бачення.
Та посилання на якорки(яке і в моєму випадку не куди не поділись), чи Тапатолк (инструмент не форуму, а чату, і погане те, що зкрещують одне з іншим) мені здаються недолугими, по зрівнянню з тим, що слушна думка нотаткувати текст по місту винекнення думки, набагато важливіша!
Так, я стою за тим, що таке може і не часто трапляється, та трапляється, і як я сказав залишаю за собою право такого нотаткування! Хоча якщо один коментар до частини тексту з видаленням всього іншого неважливого я також застасовую! Чи то є не правда?
І для розуміння, згадайте дописи жирними червоними літерами від ДС по ходу цитати! Чи такого не було?
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
sergey_sryvkin написав:Якщо у вас ті розрахунки є - то наведіть, будь ласка.
Я почав користуватись депозитами за курса 5, і не пам`ятаю, щоб відсотки по гривні перевищували долярові більше ніж на ~10%. Тобто, наприклад, можна було відкрити після першого майдану у 2005 гривнєдепо, та до 2008 заробити зайвих 30-40% в гривні, але отримати девал на 60-80% у 2008. Можна було відкрити депо у 2009, та за 5 років заробити зайвих 50-70% в гривні, але далі був девал на 100%, а потім іще на 100%. Конкретні ставки дивитись не полізу, але з того, що пригадується - було золото під 5%, гривня під 13-15%, у 2012-2013 піднялися до 20% (Дельта), але й доляр тоді був до 10%. Далі ще налог порізали на депо, зараз реально 12-14% у гривні, та до 3-4% у долярі. Про відсотки в 30+, та 70/80/120 і розмовляти не хочу, лохотрон це все.
Блин, ну ведь совсем простая арифметика. Даже, хрен с ним, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗА 23 ГОДА - 25 ПРОЦЕНТОВ. Курс бакса - 5 грн, умножаем на 25% в течении 23 лет , получается 5*575%=28.75 .
Щас курс 24. Разница - чистый доход. Ну а если проценты не снимались, а шли дальше на вклад - тама вааще Деньжищи!!!
Думаю в моменты относительно коротких во времени девалов доставляют немало дискомфорта гривнелюбам, шо некоторые (а то и большинство) из них говорят "..... , да ну н....х его, эти ваши депо-гривне-проценты, ......, ......, ....." (точки думаю, сами замените на нужные слова) особенно, когда в обменниках, в которых еще "вчера" валюта лилась рекой и никому не нужна была, теперь как-то сложно ее найти.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 12 січ, 2020 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Victor37 написав:Cтосовно банків можу також додати Фінансова ініціатива 26,5%, Платінум 28%, Глобус 25% у 12-13 роках, Дельта 25,75% та Актив 23,5% у 10-11 роках тощо
И где они все?
Они все траншами по 100-200 тыс грн "преобразовались" через ФГВ в Ощад, Приват, Аваль и т.д.
Кстати, поскольку ФГВ после 2014 г. отдавал валютные вклады гривнею, это помогло некоторым депозитчикам даже фактически получить доп доход в валюте, как это не странно. К примеру, валютные вклады в Дельте несколько лет назад отдавали гривнею по курсу выше чем сейчас. Поэтому у многих бывшие валютные вклады после компенсации ФГВ пролежали несколько лет во всяких банках-агентах типа Привата-Аваля под более высокими гривне-%, чем если бы их компенсировали в валюте и они пролежали бы эти несколько лет на валютных вкдадах с гораздо более низкими %. Плюс курсовая разница в валюте по результатам ревала 2019 г.
То в одной дельте токо так вышло, а ваб отдавал по 14 при курсе 30. А потом и 40 на следующий день. А у многих оно и в дельте превысило фонд из-за девала. Это не говоря о тех, кто вляпался в грндепо в 2012-1013-м. А таких, судя по тогдашней динамике роста депозитов, было большинство.
Alex2007 написав:Думаю в моменты относительно коротких во времени девалов доставляют немало дискомфорта гривнелюбам
Зберігати гроші від інфляції в банках , в яких розмір депоставок визначається розміром інфляції - маразм. Ви звичайно в абсолютних сумах отримаєте більше кольорових папірців( і деколи навіть в перерахунку на долари)... але якщо почнете оперувати середньою(чи мінімальною) зарплатою - то швидко переконаєтесь що програли... Просто не треба казати Поклав 1000 грн в 2000 р Треба казати- поклав 11 мінімальних зарплат в 2000(1000грн) , в 2020 отримав 10 мінімальних (42000) грн І вже з того визначати - виграли чи програли.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 12 січ, 2020 20:03, всього редагувалось 2 разів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
flyman написав:Ужос, вбили "мій" кольор!!! Ти його викупив?
Емоції рівня школоло.
Мамкін оналітєг, шолє?
Faceless, може таки до праці?
Чим зі мною сперечатись, лепше Ви відравили б на тиждень в баньку цього Летюна, так здається перекладається flyman!
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Нед 12 січ, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.