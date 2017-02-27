RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3450345134523453>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 110
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
15%
16
23.51-24.0
15%
16
24.01-24.5
15%
17
24.51-25.0
14%
15
25.01-25.5
12%
13
25.51-26
9%
10
выше 26
14%
15
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:36

  somilitark написав:
  lrs7719 написав:Скажу за себя с 2006 имею счет в негосударственном пенс. фонде, куда регулярно отчисляю определённую сумму.


Заморозить гривну фактически без индексации в шарашкиной контре это очень сильно,это всё что нужно знать о вашей уверенности в своих экономических познаниях и государстве в целом :lol: :lol:

Согласен . Всегда не понимал чем какой то не понятный фонд лучше обычного депозита который (депозит) можно снять быстрей чем выход на пенсию и который ( депозит) гарантируеться государственным фондом гарантррования вкладов. А пенс фонд частный кем чем гарантируеться ? Даже в США частный пенс фонд может потерпеть фиаско обанкротиться ... Между делом посмотрите сериальчик Миллиарды там и про пенс фонд есть.
Востаннє редагувалось yama в Нед 12 січ, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3123 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:37

  Faceless написав:
Я вас не звинувачую у порушеннях, і правила ніби це питання не описують.

Я лиш доношу власну думку, і думаю, багато хто з нею погодиться.
Проблеми в розумінні не буде. У всякому разі можна за якорем перейти на оригінальний пост, та й особливої різниці, один це був пост чи кілька, якщо автор один, немає. Але точно видно що оригінал не спотворено. Мені, наприклад, куди простіше зрозуміти хід дискусії за такими цитатами


Я зрозумів Ваше бачення.

Та посилання на якорки(яке і в моєму випадку не куди не поділись), чи Тапатолк (инструмент не форуму, а чату, і погане те, що зкрещують одне з іншим) мені здаються недолугими, по зрівнянню з тим, що слушна думка нотаткувати текст по місту винекнення думки, набагато важливіша!

Так, я стою за тим, що таке може і не часто трапляється, та трапляється, і як я сказав залишаю за собою право такого нотаткування!
Хоча якщо один коментар до частини тексту з видаленням всього іншого неважливого я також застасовую! Чи то є не правда?

І для розуміння, згадайте дописи жирними червоними літерами від ДС по ходу цитати! Чи такого не було?

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
2
2
7
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:38

  дарий написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо у вас ті розрахунки є - то наведіть, будь ласка.

Я почав користуватись депозитами за курса 5, і не пам`ятаю, щоб відсотки по гривні перевищували долярові більше ніж на ~10%. Тобто, наприклад, можна було відкрити після першого майдану у 2005 гривнєдепо, та до 2008 заробити зайвих 30-40% в гривні, але отримати девал на 60-80% у 2008. Можна було відкрити депо у 2009, та за 5 років заробити зайвих 50-70% в гривні, але далі був девал на 100%, а потім іще на 100%.
Конкретні ставки дивитись не полізу, але з того, що пригадується - було золото під 5%, гривня під 13-15%, у 2012-2013 піднялися до 20% (Дельта), але й доляр тоді був до 10%. Далі ще налог порізали на депо, зараз реально 12-14% у гривні, та до 3-4% у долярі.
Про відсотки в 30+, та 70/80/120 і розмовляти не хочу, лохотрон це все.


Блин, ну ведь совсем простая арифметика.
Даже, хрен с ним, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗА 23 ГОДА - 25 ПРОЦЕНТОВ.
Курс бакса - 5 грн, умножаем на 25% в течении 23 лет , получается 5*575%=28.75 .

Щас курс 24.
Разница - чистый доход. :!: :P
Ну а если проценты не снимались, а шли дальше на вклад - тама вааще Деньжищи!!!



Думаю в моменты относительно коротких во времени девалов доставляют немало дискомфорта гривнелюбам, шо некоторые (а то и большинство) из них говорят
"..... , да ну н....х его, эти ваши депо-гривне-проценты, ......, ......, ....." :mrgreen:
(точки думаю, сами замените на нужные слова)
особенно, когда в обменниках, в которых еще "вчера" валюта лилась рекой и никому не нужна была, теперь как-то сложно ее найти. :shock: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 12 січ, 2020 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 1950
З нами з: 11.10.16
Подякував: 888 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шо нервы не железные - то факт...
Ну мы ж с Емели начали.... :D
Кстати, Совасема, хочяб иногда успокаевается? :mrgreen:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 21.01.17
Подякував: 891 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:47

  Victor37 написав:
  hxbbgaf написав:
  Victor37 написав:Cтосовно банків можу також додати Фінансова ініціатива 26,5%, Платінум 28%, Глобус 25% у 12-13 роках, Дельта 25,75% та Актив 23,5% у 10-11 роках тощо

И где они все?

Они все траншами по 100-200 тыс грн "преобразовались" через ФГВ в Ощад, Приват, Аваль и т.д. :D

Кстати, поскольку ФГВ после 2014 г. отдавал валютные вклады гривнею, это помогло некоторым депозитчикам даже фактически получить доп доход в валюте, как это не странно. К примеру, валютные вклады в Дельте несколько лет назад отдавали гривнею по курсу выше чем сейчас. Поэтому у многих бывшие валютные вклады после компенсации ФГВ пролежали несколько лет во всяких банках-агентах типа Привата-Аваля под более высокими гривне-%, чем если бы их компенсировали в валюте и они пролежали бы эти несколько лет на валютных вкдадах с гораздо более низкими %. Плюс курсовая разница в валюте по результатам ревала 2019 г. :wink:

То в одной дельте токо так вышло, а ваб отдавал по 14 при курсе 30. А потом и 40 на следующий день. А у многих оно и в дельте превысило фонд из-за девала. Это не говоря о тех, кто вляпался в грндепо в 2012-1013-м. А таких, судя по тогдашней динамике роста депозитов, было большинство.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21222
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:49

  s0v7a написав:sergey_sryvkin

Це ви спаплюжили мій текст!
Ви "вбили" мій колір! :lol:

Та Ви мене не примусите по десять раз копіювати теги цитування, розрізаючи початковий текст!

Так, можно і так робити як Ви написали, та така відповідь стандартна для відповіді на весь допис загалом, або на кілька різних дописів!

А ось нотаткуваня одного допису, як то я роблю, більше підходить для відповіді на частинки тексту по ходу тексту!

ВО


Ужос, вбили "мій" кольор!!!
Ти його викупив?

Емоції рівня школоло.

Мамкін оналітєг, шолє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17138
З нами з: 09.03.14
Подякував: 991 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Думаю в моменты относительно коротких во времени девалов доставляют немало дискомфорта гривнелюбам
Зберігати гроші від інфляції в банках , в яких розмір депоставок визначається розміром інфляції - маразм.
Ви звичайно в абсолютних сумах отримаєте більше кольорових папірців( і деколи навіть в перерахунку на долари)... але якщо почнете оперувати середньою(чи мінімальною) зарплатою - то швидко переконаєтесь що програли...
Просто не треба казати
Поклав 1000 грн в 2000 р
Треба казати-
поклав 11 мінімальних зарплат в 2000(1000грн) ,
в 2020 отримав 10 мінімальних (42000) грн
І вже з того визначати - виграли чи програли.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 12 січ, 2020 20:03, всього редагувалось 2 разів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21816
З нами з: 15.01.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:01

  дарий написав:Хотя, по Автору - не очень согласен... :)
а какое, по вашему, будет развитие событий?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3448
З нами з: 07.06.12
Подякував: 760 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:02

  flyman написав:Ужос, вбили "мій" кольор!!!
Ти його викупив?

Емоції рівня школоло.

Мамкін оналітєг, шолє?


Faceless, може таки до праці?

Чим зі мною сперечатись, лепше Ви відравили б на тиждень в баньку цього Летюна, так здається перекладається flyman!

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Нед 12 січ, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
2
2
7
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:08

  s0v7a написав:
  flyman написав:Ужос, вбили "мій" кольор!!!
Ти його викупив?

Емоції рівня школоло.

Мамкін оналітєг, шолє?


Faceless, може таки до праці?

Чим зі мною сперечатись, лепше Ви відравили б на тиждень в баньку цього Летюна, так здаэться перекладаэться flyman!

ВО

  sergey_sryvkin написав:
  s0v7a написав:
  sergey_sryvkin написав:ВАМ воно може й підходить, а читачам не дуже.

Тю, а можно поцікавитись, а скільки читачів стоїть за Вашим ніком, бо Ви якось за всіх тут відписали?

За моїм - один. Але ж це вам зробили зауваження, більш нікому.

  s0v7a написав:Якщо Вам не підходить, додайте мене в список тих, кого не треба читати, і буде Вам щастя!


Пробачте, вважав вас розумнішим... добре.

Читати 2 останні речення, і зробити як радиш, і буде тобі щастя не читати те що не тре читати.

А ти ще, виявляється ябєда-провокатор.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 січ, 2020 20:12, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17138
З нами з: 09.03.14
Подякував: 991 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3450345134523453>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: escobar, zРадио, дарий, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1651, 1652, 1653
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16522 2039294
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 00:21
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6771 1496341
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 01:44
serp6769
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 52111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.