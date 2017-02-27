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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 січ, 2020 20:09
sergey_sryvkin написав:
А крім кінця 2012?.. Хрещатик вже гавкнувся. ВАб та Ідея у Сєвєродонецьку нема й не було, здається. Про 20% у 2012 я згоден.
Ой+ написав:
Розрахунки приводили і тут Starikan і я,
Якщо вони у вас є - наведіть, будь ласка, було б цікаво глянути.
А ми з вами вже цю тему обговорювали на 1979-1981 сторінках гілки.
Згрубша 1 грн. 1996 р. під 20% річних, або 18% з щомісячною виплатою перетворюється в 66 грн. за 23 роки. Були моменти, наприклад 2000-2001 рр., коли так як і минулого року гривня укріплялась а по ній давали 36% (ФіК), що могло принести 50 % у валюті.
З 1 дол. за цей час реально було отримати 9 при середніх 10% за 23 роки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 20:15
Pupsik написав:
а какое, по вашему, будет развитие событий?
Развитие событий всегда 50 на 50.
Да, боковик, потому 33-33-33.
Вероятность угадать - очень высокая.
1 к 3 неплохо, даже можно и поумничать...
Токо не ко мне это.
25 лет связи с данной темой совсем не располагают....
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Додано: Нед 12 січ, 2020 20:43
О, а чо этот эксперт патриот поэт-песенник из валютной темы слился?
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Додано: Нед 12 січ, 2020 20:47
Перес де Куэльяр написав:Додано: Вів 15 січ, 2019 13:13
Я б собі намалював так картину на сьогодні, маючи на данний момент фактори і драйвери на три наступні місяці по руху доляра. Резервів на виплату боргів достатньо, проблем з віддачею у лютому не буде, тому якщо хтось чекає якісь негаразди, то це хибна думка. Зараз йде операція "Останній Олень"
, тобто усаджують вище. З одного боку, це повинно було статися, описував декілька постів назад, чому так діє Регулятор і дозволяє курсу доляра зростати. Далі повинен бути сильний відкат до березня, десь до позначки 26.30, як відросли жваво влітку 18-го, так і знизимось за 1.5-2 місяці
, сприятиме цьому пожвавлення бізнес діяльності, аграрії і основна маса населення зроблять свою справу, можливо це буде якраз "дном" курсу по року і під вибори "Перемога". Але гривневі депотримачі, які зараз після зливу розміщуюються на 3 місяці можуть гойднуть курс вгору, між 1 і 2 туром в квітні, а також з політичного боку невдоволення, що призведе до нестабільності на певний період. Ще в цьому проміжку в 3 місяці можливо буде добрячий відскок, коли наважаться знову направити третій "конвой" в Азов, рф все одно щось влаштує для провокації. Якось такі планування "форс-мажорів" на майбутнє.
Жалко теперь в ветке никто таких прогнозов не напишет
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