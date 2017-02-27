sergey_sryvkin написав:А крім кінця 2012?.. Хрещатик вже гавкнувся. ВАб та Ідея у Сєвєродонецьку нема й не було, здається. Про 20% у 2012 я згоден.
Ой+ написав: Розрахунки приводили і тут Starikan і я,
Якщо вони у вас є - наведіть, будь ласка, було б цікаво глянути.
А ми з вами вже цю тему обговорювали на 1979-1981 сторінках гілки. Згрубша 1 грн. 1996 р. під 20% річних, або 18% з щомісячною виплатою перетворюється в 66 грн. за 23 роки. Були моменти, наприклад 2000-2001 рр., коли так як і минулого року гривня укріплялась а по ній давали 36% (ФіК), що могло принести 50 % у валюті. З 1 дол. за цей час реально було отримати 9 при середніх 10% за 23 роки.
Pupsik написав:а какое, по вашему, будет развитие событий?
Развитие событий всегда 50 на 50. Да, боковик, потому 33-33-33. Вероятность угадать - очень высокая. 1 к 3 неплохо, даже можно и поумничать... Токо не ко мне это. 25 лет связи с данной темой совсем не располагают....
Перес де Куэльяр написав:Додано: Вів 15 січ, 2019 13:13
Я б собі намалював так картину на сьогодні, маючи на данний момент фактори і драйвери на три наступні місяці по руху доляра. Резервів на виплату боргів достатньо, проблем з віддачею у лютому не буде, тому якщо хтось чекає якісь негаразди, то це хибна думка. Зараз йде операція "Останній Олень", тобто усаджують вище. З одного боку, це повинно було статися, описував декілька постів назад, чому так діє Регулятор і дозволяє курсу доляра зростати. Далі повинен бути сильний відкат до березня, десь до позначки 26.30, як відросли жваво влітку 18-го, так і знизимось за 1.5-2 місяці, сприятиме цьому пожвавлення бізнес діяльності, аграрії і основна маса населення зроблять свою справу, можливо це буде якраз "дном" курсу по року і під вибори "Перемога". Але гривневі депотримачі, які зараз після зливу розміщуюються на 3 місяці можуть гойднуть курс вгору, між 1 і 2 туром в квітні, а також з політичного боку невдоволення, що призведе до нестабільності на певний період. Ще в цьому проміжку в 3 місяці можливо буде добрячий відскок, коли наважаться знову направити третій "конвой" в Азов, рф все одно щось влаштує для провокації. Якось такі планування "форс-мажорів" на майбутнє.
Жалко теперь в ветке никто таких прогнозов не напишет
дарий написав:Блин, ну ведь совсем простая арифметика. Даже, хрен с ним, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗА 23 ГОДА - 25 ПРОЦЕНТОВ. Курс бакса - 5 грн, умножаем на 25% в течении 23 лет , получается 5*575%=28.75 .
Щас курс 24. Разница - чистый доход. Ну а если проценты не снимались, а шли дальше на вклад - тама вааще Деньжищи!!!
23 года назад курс не был 5. Он был 1.75. Но 25% годовых CAGR в любом случае не было и близко! 15% в среднем - это абсолютно объективная оценка, если избегать предложений стремных банков, регулярно уходящих с рынка. Доллар - 5%. Разница в 10 п.п. указана вполне корректна.
С учетом девальваций на длинном периоде гривна дает и меньший профит, и бОльшие риски - далеко не всегда можно забрать "справедливый" валютный эквивалент. В первые 3 года после девальваций гривневые депозиты лучше не трогать, или в долларах будет упущенные прибыль в сравнении с депозитом в долларах.
Промоделировал за все 23 года существования гривны. Чтобы не проиграть доллару, гривне необходимо давать минимум +13 п.п. доходности, что нереально. Но и в таком случае остается высокий риск остаться в дураках, если деньги понадобятся "не в тот момент"...
дарий написав:Блин, ну ведь совсем простая арифметика. Даже, хрен с ним, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗА 23 ГОДА - 25 ПРОЦЕНТОВ. Курс бакса - 5 грн, умножаем на 25% в течении 23 лет , получается 5*575%=28.75 . Щас курс 24. Разница - чистый доход. Ну а если проценты не снимались, а шли дальше на вклад - тама вааще Деньжищи!!!
23 года назад курс не был 5. Он был 1.75. Но 25% годовых CAGR в любом случае не было и близко! 15% в среднем - это абсолютно объективная оценка, если избегать предложений стремных банков, регулярно уходящих с рынка. Доллар - 5%. Разница в 10 п.п. указана вполне корректна.
Давайте сойдемся на средних 20% 15% - это для клиентов Ощада и Эксима, не пьющих шампанское. 15 (бывало и 16) процентов я длительное время получал просто на остаток на пенс.карте.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество