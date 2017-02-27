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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3451345234533454>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 111
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
14%
16
23.51-24.0
14%
16
24.01-24.5
16%
18
24.51-25.0
14%
15
25.01-25.5
12%
13
25.51-26
9%
10
выше 26
14%
15
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:А крім кінця 2012?.. Хрещатик вже гавкнувся. ВАб та Ідея у Сєвєродонецьку нема й не було, здається. Про 20% у 2012 я згоден.

  Ой+ написав:
Розрахунки приводили і тут Starikan і я,

Якщо вони у вас є - наведіть, будь ласка, було б цікаво глянути.


А ми з вами вже цю тему обговорювали на 1979-1981 сторінках гілки.
Згрубша 1 грн. 1996 р. під 20% річних, або 18% з щомісячною виплатою перетворюється в 66 грн. за 23 роки. Були моменти, наприклад 2000-2001 рр., коли так як і минулого року гривня укріплялась а по ній давали 36% (ФіК), що могло принести 50 % у валюті.
З 1 дол. за цей час реально було отримати 9 при середніх 10% за 23 роки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Pupsik написав:а какое, по вашему, будет развитие событий?


Развитие событий всегда 50 на 50.
Да, боковик, потому 33-33-33.
Вероятность угадать - очень высокая.
1 к 3 неплохо, даже можно и поумничать...
Токо не ко мне это.
25 лет связи с данной темой совсем не располагают.... :D :wink: :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:43

  дарий написав:Переса добавил.... :lol: :wink:

О, а чо этот эксперт патриот поэт-песенник из валютной темы слился?
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:46

escobar
Вышел на 2-й уровень. :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:47

  Перес де Куэльяр написав:Додано: Вів 15 січ, 2019 13:13

Я б собі намалював так картину на сьогодні, маючи на данний момент фактори і драйвери на три наступні місяці по руху доляра. Резервів на виплату боргів достатньо, проблем з віддачею у лютому не буде, тому якщо хтось чекає якісь негаразди, то це хибна думка. Зараз йде операція "Останній Олень", тобто усаджують вище. З одного боку, це повинно було статися, описував декілька постів назад, чому так діє Регулятор і дозволяє курсу доляра зростати. Далі повинен бути сильний відкат до березня, десь до позначки 26.30, як відросли жваво влітку 18-го, так і знизимось за 1.5-2 місяці, сприятиме цьому пожвавлення бізнес діяльності, аграрії і основна маса населення зроблять свою справу, можливо це буде якраз "дном" курсу по року і під вибори "Перемога". Але гривневі депотримачі, які зараз після зливу розміщуюються на 3 місяці можуть гойднуть курс вгору, між 1 і 2 туром в квітні, а також з політичного боку невдоволення, що призведе до нестабільності на певний період. Ще в цьому проміжку в 3 місяці можливо буде добрячий відскок, коли наважаться знову направити третій "конвой" в Азов, рф все одно щось влаштує для провокації. Якось такі планування "форс-мажорів" на майбутнє.

Жалко теперь в ветке никто таких прогнозов не напишет :(
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:12

  Zebra написав:
  Igor3777 написав:ага, курс подрос, на межбанке, я вот думаю, пойти может купить сегодня от греха подальше ??

район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы

И все больше таких вот постов года... :(
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:13

  дарий написав:Блин, ну ведь совсем простая арифметика.
Даже, хрен с ним, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗА 23 ГОДА - 25 ПРОЦЕНТОВ.
Курс бакса - 5 грн, умножаем на 25% в течении 23 лет , получается 5*575%=28.75 .

Щас курс 24.
Разница - чистый доход. :!: :P
Ну а если проценты не снимались, а шли дальше на вклад - тама вааще Деньжищи!!! 8)


23 года назад курс не был 5. Он был 1.75. Но 25% годовых CAGR в любом случае не было и близко! 15% в среднем - это абсолютно объективная оценка, если избегать предложений стремных банков, регулярно уходящих с рынка. Доллар - 5%. Разница в 10 п.п. указана вполне корректна.

С учетом девальваций на длинном периоде гривна дает и меньший профит, и бОльшие риски - далеко не всегда можно забрать "справедливый" валютный эквивалент. В первые 3 года после девальваций гривневые депозиты лучше не трогать, или в долларах будет упущенные прибыль в сравнении с депозитом в долларах.

Промоделировал за все 23 года существования гривны. Чтобы не проиграть доллару, гривне необходимо давать минимум +13 п.п. доходности, что нереально. Но и в таком случае остается высокий риск остаться в дураках, если деньги понадобятся "не в тот момент"...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:37

  zРадио написав:
  дарий написав:Блин, ну ведь совсем простая арифметика.
Даже, хрен с ним, СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗА 23 ГОДА - 25 ПРОЦЕНТОВ.
Курс бакса - 5 грн, умножаем на 25% в течении 23 лет , получается 5*575%=28.75 .
Щас курс 24.
Разница - чистый доход. :!: :P
Ну а если проценты не снимались, а шли дальше на вклад - тама вааще Деньжищи!!! 8)

23 года назад курс не был 5. Он был 1.75. Но 25% годовых CAGR в любом случае не было и близко! 15% в среднем - это абсолютно объективная оценка, если избегать предложений стремных банков, регулярно уходящих с рынка. Доллар - 5%. Разница в 10 п.п. указана вполне корректна.

Давайте сойдемся на средних 20% 8)
15% - это для клиентов Ощада и Эксима, не пьющих шампанское.
15 (бывало и 16) процентов я длительное время получал просто на остаток на пенс.карте.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:39

  escobar написав:
  Zebra написав:
  Igor3777 написав:ага, курс подрос, на межбанке, я вот думаю, пойти может купить сегодня от греха подальше ??

район 26.40 на наличке это дно, скупайтесь глупцы

И все больше таких вот постов года... :(


Может Вы напишите прогноз ?
С 2019 года на ветке , а уже знаете ПЕРЕСА !
Он не был глупым .
Вполне уверенный в себе человек.

Ждем Вашего прогноза .
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:42

  Starikan написав:Давайте сойдемся на 20% 8)
15% - это для любителей Ощада и Эксима, не пьющих шампанское.
15 (бывало и 16) процентов я длительное время получал просто на остаток на пенс.карте.


На чем бы ни сошлись, но больше 10 п.п. премии к доллару гривна не дает - можем проверить и по предложениям банков, и по предложениям государства (ОВГЗ).

Я могу пересчитать и 20% в гривне / 10% в долларе - эксель-модельку сохранил :) Только что это изменит?
zРадио
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