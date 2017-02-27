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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 січ, 2020 21:42
Взявши 15% среднегодовых за 23 года - Вы далеко точно не уйдете...
И еще раз - берем идеального Емелю с грамотным перекладываем на печи.
Теперь по ставкам.
Не хочу Вас расстраивать, однако, не просто пересичный ( да и пересичный) народ, даже сейчас за 15% Вам просто в лицо плюнет (без обиды).
в начале двухтысячных (плюс минус) - извините вообще...
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 12 січ, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: Нед 12 січ, 2020 21:44
shatenerbi написав:
Ув. Орест в прогнозах на год,есть факторы которые немного меняются в частности было: ослабление связей м-ду Германией и Россией,как вы полагаете вчерашний визит Меркель в Москву не внесет коррективы в ваш прогноз,в короткую и долгую перспективу,я думаю в долгую точно,но это мое мнение,хотелось бы почитать ваше.
Меркель уже все. Її час закінчився. Важко сказати, для чого був цей візит. Може попрощатися душевно, може фінальну інвентаризацію провести. Зрештою, якраз вона і могла під час візиту задекларувати певні речі, які наступниця ще якийсь час буде мусіти витримувати?
Одним візитом важко зламати те, що Вашингтон, Лондон і Варшава роками вибудовували...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 21:49
дарий написав:
Взявши 15% среднегодовых за 23 года - Вы далеко точно не уйдете...
И еще раз - берем идеального Емелю с грамотным перекладываем на печи.
Теперь по ставкам.
Не хочу Вас расстраивать, однако, не просто пересичный народ, даже сейчас за 15% Вам просто в лицо плюнет (без обиды).
в начале двухтысячных (плюс минус) - извините вообще...
Хорошо - сколько тогда берем в долларах? Почему мы должны взять гривну по максимуму, а доллар по минимуму - потому что в гривнах сидят беспечные джентельмены удачи, а в долларах - консервативные и скучные скупердяи?
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Додано: Нед 12 січ, 2020 21:50
Що Вам не подобається в моїх дописах? Коментуйте, виправляйте, вчіть. Багатозначно стібатися і "молодчинок" розвішувати великої складності не становить...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 12 січ, 2020 21:57
orest написав:
Що Вам не подобається в моїх дописах?
мені все подобається
на січень ви дали детальний прогноз, а в цілому по року? можете трішки роздумами поділитись?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Нед 12 січ, 2020 22:01
Согласен, акромя,-
"Я ж говорил, предсказывал,давал курсы..."
Тільки це бентежить.
А.взагали, к Вам хорошее отношение!
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Додано: Нед 12 січ, 2020 22:01
orest написав:
Що Вам не подобається в моїх дописах? Коментуйте, виправляйте, вчіть. Багатозначно стібатися і "молодчинок" розвішувати великої складності не становить...
хочу поцікавитись вашою інфою щодо пару хв Зе в Мск
що це було?
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