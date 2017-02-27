мені все подобається
на січень ви дали детальний прогноз, а в цілому по року? можете трішки роздумами поділитись?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 січ, 2020 21:57
мені все подобається
на січень ви дали детальний прогноз, а в цілому по року? можете трішки роздумами поділитись?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Согласен, акромя,-
"Я ж говорил, предсказывал,давал курсы..."
Тільки це трохи бентежить.
Яяя с форумчанином року не можу до купи звести....
То нам, колхозникам. можно и по яякать...
А.взагали, к Вам хорошее отношение!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 12 січ, 2020 23:47, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:01
хочу поцікавитись вашою інфою щодо пару хв Зе в Мск
що це було?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Далі щось можна буде писати тільки після першого розміщення семирічок. Важливо також почути що фінально озвучить МВф (хоч семирічк можуть фонд на нуль помножити (чого дуже хоче ІВК)).
Варіантів може бути багато: і серйозна криза в ЄС (аж до початку розвалу); переобрання Трампа для нас взагалі буде дуже небезпечним. В середині країни важливо чим закінчиться "справа Шеремета" і що буде з Аваковим (екзил, втримається в кріслі, премєрство); скільки ще будуть потрібні в КМ бородаті мачо-самокатчики і ким їх замінять...
Говорити про щось ще надто рано...
greenozon
Я написав те що написав. Я вже не раз озвучував тут речі, про які не те щоб шкодував, але... Зрештою, спитайте в edvarda, він тут всіма таємницями напряму з Пентпгону чи ЦРУ володіє.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:32
МВФ открыл свою библиотеку для всех пользователей. Любую книгу или документ можно скачать бесплатно
Ранее большинство из 21 тыс публикаций МВФ, включая архивные с 1946 года, были платными. Теперь любой заинтересованный человек в любой стране с любого девайса может получить доступ к книгам, статьям, периодическим отчетам, статистическим таблицам специалистов МВФ, не платя ни цента.
треба Зе підказати ресурс він зараз дижиталізує неньку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:36
контакты с ЦРУ у меня были через москалей, с 14го года с ними не общаюсь...
по курсу слишком много неизвестных, например кто и когда будет главой нбу?
из неприятных для курса вещей добавлю резкое падение в этом году цен на зерно, к концу года процентов на 70, ну и сталь туда же + кризис, короче весело...
по поводу нерезов это Либо спросите, он там главный, обещает всем жир...
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:56
Евро по 0.9 к доллару это уже почти легендарный мэм,думаю сегодня к нему добавлен жирнейший полуторный кирпич и счёт становится 2-0,Ванга просто девчушка неудачница)))
Особенно радует фундамент будущего падения,это события в Австралии,подумаешь сгорело 1.5 Украины и жара под 48 и конца края не видно, плюс у нас почти полгода осадков не было,Эдвард сказал,как отрезал,верняк прогноз,нужно ставить как Либо после откровения свыше,ну вы все помните,на Хорватию в финале чемпионата мира по футболу,можно даже квартиру,у кого была конечно
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 12 січ, 2020 23:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 12 січ, 2020 23:14
Додано: Нед 12 січ, 2020 23:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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