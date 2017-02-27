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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3452345334543455>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 111
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
14%
16
23.51-24.0
14%
16
24.01-24.5
16%
18
24.51-25.0
14%
15
25.01-25.5
12%
13
25.51-26
9%
10
выше 26
14%
15
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:57

  orest написав:Що Вам не подобається в моїх дописах?


мені все подобається :)

на січень ви дали детальний прогноз, а в цілому по року? можете трішки роздумами поділитись?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Согласен, акромя,-
"Я ж говорил, предсказывал,давал курсы..."

Тільки це трохи бентежить.

Яяя с форумчанином року не можу до купи звести.... :oops: :roll: :mrgreen:

То нам, колхозникам. можно и по яякать... :D

А.взагали, к Вам хорошее отношение! :!:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 12 січ, 2020 23:47, всього редагувалось 4 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:01

  orest написав:
  дарий написав:Как отмечал ззззз-т - это к Автору77... Я б еще Ореста и Переса добавил.... :lol: :wink:
Хотя, по Автору - не очень согласен... :)

Що Вам не подобається в моїх дописах? Коментуйте, виправляйте, вчіть. Багатозначно стібатися і "молодчинок" розвішувати великої складності не становить...


хочу поцікавитись вашою інфою щодо пару хв Зе в Мск
що це було?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Pupsik написав:на січень ви дали детальний прогноз, а в цілому по року? можете трішки роздумами поділитись?

Далі щось можна буде писати тільки після першого розміщення семирічок. Важливо також почути що фінально озвучить МВф (хоч семирічк можуть фонд на нуль помножити (чого дуже хоче ІВК)).
Варіантів може бути багато: і серйозна криза в ЄС (аж до початку розвалу); переобрання Трампа для нас взагалі буде дуже небезпечним. В середині країни важливо чим закінчиться "справа Шеремета" і що буде з Аваковим (екзил, втримається в кріслі, премєрство); скільки ще будуть потрібні в КМ бородаті мачо-самокатчики і ким їх замінять...
Говорити про щось ще надто рано...
greenozon
Я написав те що написав. Я вже не раз озвучував тут речі, про які не те щоб шкодував, але... Зрештою, спитайте в edvarda, він тут всіма таємницями напряму з Пентпгону чи ЦРУ володіє. :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:32

МВФ открыл свою библиотеку для всех пользователей. Любую книгу или документ можно скачать бесплатно

Ранее большинство из 21 тыс публикаций МВФ, включая архивные с 1946 года, были платными. Теперь любой заинтересованный человек в любой стране с любого девайса может получить доступ к книгам, статьям, периодическим отчетам, статистическим таблицам специалистов МВФ, не платя ни цента.

https://ain.ua/2020/01/11/mvd-otkryl-biblioteku/

треба Зе підказати ресурс :) він зараз дижиталізує неньку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:36

  orest написав:
  Pupsik написав:на січень ви дали детальний прогноз, а в цілому по року? можете трішки роздумами поділитись?

Далі щось можна буде писати тільки після першого розміщення семирічок. Важливо також почути що фінально озвучить МВф (хоч семирічк можуть фонд на нуль помножити (чого дуже хоче ІВК)).
Варіантів може бути багато: і серйозна криза в ЄС (аж до початку розвалу); переобрання Трампа для нас взагалі буде дуже небезпечним. В середині країни важливо чим закінчиться "справа Шеремета" і що буде з Аваковим (екзил, втримається в кріслі, премєрство); скільки ще будуть потрібні в КМ бородаті мачо-самокатчики і ким їх замінять...
Говорити про щось ще надто рано...
greenozon
Я написав те що написав. Я вже не раз озвучував тут речі, про які не те щоб шкодував, але... Зрештою, спитайте в edvarda, він тут всіма таємницями напряму з Пентпгону чи ЦРУ володіє. :mrgreen:

контакты с ЦРУ у меня были через москалей, с 14го года с ними не общаюсь...
по курсу слишком много неизвестных, например кто и когда будет главой нбу?
из неприятных для курса вещей добавлю резкое падение в этом году цен на зерно, к концу года процентов на 70, ну и сталь туда же + кризис, короче весело...
по поводу нерезов это Либо спросите, он там главный, обещает всем жир...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:56

  edvardd написав:из неприятных для курса вещей добавлю резкое падение в этом году цен на зерно, к концу года процентов на 70.

Евро по 0.9 к доллару это уже почти легендарный мэм,думаю сегодня к нему добавлен жирнейший полуторный кирпич и счёт становится 2-0,Ванга просто девчушка неудачница)))

Особенно радует фундамент будущего падения,это события в Австралии,подумаешь сгорело 1.5 Украины и жара под 48 и конца края не видно, плюс у нас почти полгода осадков не было,Эдвард сказал,как отрезал,верняк прогноз,нужно ставить как Либо после откровения свыше,ну вы все помните,на Хорватию в финале чемпионата мира по футболу,можно даже квартиру,у кого была конечно 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Давайте сойдемся на средних 20%


Торг здесь неуместен! :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:14

  edvardd написав:из неприятных для курса вещей добавлю резкое падение в этом году цен на зерно, к концу года процентов на 70,
если это будет вызвано глобальным сокращением числа едоков (а с чего еще вдруг подешевеют харчи?)...вопросы курса беспокоить нас будут в 15-ю очередь.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:треба Зе підказати ресурс він зараз дижиталізує неньку
побачу-перекажу
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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