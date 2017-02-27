RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3452345334543455

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 113
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
15%
17
23.51-24.0
14%
16
24.01-24.5
16%
18
24.51-25.0
13%
15
25.01-25.5
12%
14
25.51-26
9%
10
выше 26
13%
15
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По налу, завтра, послеобед, ниже 24 точно пойдем. :roll:
Никакого драйва не наблюдается....
А там - какабычно! (усе может быть). :twisted:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 21.01.17
Подякував: 893 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:11

  orest написав:
  shatenerbi написав:Ув. Орест в прогнозах на год,есть факторы которые немного меняются в частности было: ослабление связей м-ду Германией и Россией,как вы полагаете вчерашний визит Меркель в Москву не внесет коррективы в ваш прогноз,в короткую и долгую перспективу,я думаю в долгую точно,но это мое мнение,хотелось бы почитать ваше.

Меркель уже все. Її час закінчився. Важко сказати, для чого був цей візит. Може попрощатися душевно, може фінальну інвентаризацію провести. Зрештою, якраз вона і могла під час візиту задекларувати певні речі, які наступниця ще якийсь час буде мусіти витримувати?
Одним візитом важко зламати те, що Вашингтон, Лондон і Варшава роками вибудовували...


Ну так для чего же,как не"дружить"против Штатов,чешется ж достроить,бабла сколько пропадает,Путин берет удар на себя,мол достроим сами,только дайте время.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 01.07.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:30

s0v7a
Задрал фиолетовый цвет и увеличенный шрифт, добавил в недруги.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 27.05.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3452345334543455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1651, 1652, 1653
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16522 2039433
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 00:21
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6771 1496377
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 01:44
serp6769
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 52121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.