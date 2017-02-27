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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 січ, 2020 23:36
По налу, завтра, послеобед, ниже 24 точно пойдем.
Никакого драйва не наблюдается....
А там - какабычно! (усе может быть).
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дарий
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Додано: Пон 13 січ, 2020 00:11
orest написав: shatenerbi написав:
Ув. Орест в прогнозах на год,есть факторы которые немного меняются в частности было: ослабление связей м-ду Германией и Россией,как вы полагаете вчерашний визит Меркель в Москву не внесет коррективы в ваш прогноз,в короткую и долгую перспективу,я думаю в долгую точно,но это мое мнение,хотелось бы почитать ваше.
Меркель уже все. Її час закінчився. Важко сказати, для чого був цей візит. Може попрощатися душевно, може фінальну інвентаризацію провести. Зрештою, якраз вона і могла під час візиту задекларувати певні речі, які наступниця ще якийсь час буде мусіти витримувати?
Одним візитом важко зламати те, що Вашингтон, Лондон і Варшава роками вибудовували...
Ну так для чего же,как не"дружить"против Штатов,чешется ж достроить,бабла сколько пропадает,Путин берет удар на себя,мол достроим сами,только дайте время.
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shatenerbi
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Додано: Пон 13 січ, 2020 00:30
s0v7a
Задрал фиолетовый цвет и увеличенный шрифт, добавил в недруги.
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