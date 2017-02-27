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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 січ, 2020 23:14
edvardd написав:
из неприятных для курса вещей добавлю резкое падение в этом году цен на зерно, к концу года процентов на 70,
если это будет вызвано глобальным сокращением числа едоков (а с чего еще вдруг подешевеют харчи?)...вопросы курса беспокоить нас будут в 15-ю очередь.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 23:17
greenozon написав:
треба Зе підказати ресурс він зараз дижиталізує неньку
побачу-перекажу
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Додано: Нед 12 січ, 2020 23:36
По налу, завтра, послеобед, ниже 24 точно пойдем.
Никакого драйва не наблюдается....
А там - какабычно! (усе может быть).
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дарий
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Додано: Пон 13 січ, 2020 00:11
orest написав: shatenerbi написав:
Ув. Орест в прогнозах на год,есть факторы которые немного меняются в частности было: ослабление связей м-ду Германией и Россией,как вы полагаете вчерашний визит Меркель в Москву не внесет коррективы в ваш прогноз,в короткую и долгую перспективу,я думаю в долгую точно,но это мое мнение,хотелось бы почитать ваше.
Меркель уже все. Її час закінчився. Важко сказати, для чого був цей візит. Може попрощатися душевно, може фінальну інвентаризацію провести. Зрештою, якраз вона і могла під час візиту задекларувати певні речі, які наступниця ще якийсь час буде мусіти витримувати?
Одним візитом важко зламати те, що Вашингтон, Лондон і Варшава роками вибудовували...
Ну так для чего же,как не"дружить"против Штатов,чешется ж достроить,бабла сколько пропадает,Путин берет удар на себя,мол достроим сами,только дайте время.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 07:53
дарий написав:
По налу, завтра, послеобед, ниже 24 точно пойдем.
Никакого драйва не наблюдается....
А там - какабычно! (усе может быть).
на новый лоу пойдем?
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Додано: Пон 13 січ, 2020 08:11
orest написав:
Меркель уже все. Її час закінчився. Важко сказати, для чого був цей візит. Може попрощатися душевно, може фінальну інвентаризацію провести. Зрештою, якраз вона і могла під час візиту задекларувати певні речі, які наступниця ще якийсь час буде мусіти витримувати?
Одним візитом важко зламати те, що Вашингтон, Лондон і Варшава роками вибудовували...
Возможно, она ездила на собеседование. Многие экс-канцлеры успешно потом трудоустраивались.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 08:27
Народ, откуда цифра 20% роста экспорта, как тут писали?
Из "Основні показники соціально-економічного розвитку України" Госстата рост за янв.-октябрь к янв.-окт. 2018 7,4%.
При этом экспорт составил за 10 мес. 41645,2 млн. долл., импорт - 50108,3 млн. (рост импорта 7,1%).
Кстати, індекс споживчих цін - 108,3, оборот роздрібної торгівлі - 110,4 (эти цифры 11 мес. 2019 к 11 мес. 2018), т.е. практически весь рост оборота за счёт роста цен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Пон 13 січ, 2020 08:33
ЛАД написав:Народ, откуда цифра 20% роста экспорта, как тут писали?
Это у Ореста рост по фирме, где он работает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 08:41
sergey_sryvkin написав: s0v7a написав:Ви бажаєте сказати що я десь спаплюжив Ваш текст?
Так
s0v7a написав:
Так я пишу внутрі і те що я пишу вирізняється кольором!
Даремно. Та й навряд чи хто буде слідкувати за цитуванням ваших тегів кольору та розміру.
s0v7a написав:
Це загально прийнятий стиль нотування, якщо Ви не знали, то я Вам це доводжу.
ВО
Ви помиляєтесь. Загально прийнятний - це як у мене зараз.
я вообще добавил его в игнор, чтобы глаза не резало колором (да и полезной информации ноль, ну почти ноль)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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