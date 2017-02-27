Alex2007 написав:Думаю в моменты относительно коротких во времени девалов доставляют немало дискомфорта гривнелюбам
Зберігати гроші від інфляції в банках , в яких розмір депоставок визначається розміром інфляції - маразм. Ви звичайно в абсолютних сумах отримаєте більше кольорових папірців( і деколи навіть в перерахунку на долари)... але якщо почнете оперувати середньою(чи мінімальною) зарплатою - то швидко переконаєтесь що програли... Просто не треба казати Поклав 1000 грн в 2000 р Треба казати- поклав 11 мінімальних зарплат в 2000(1000грн) , в 2020 отримав 10 мінімальних (42000) грн І вже з того визначати - виграли чи програли.
это всё так только 90% не имеют достаточных сумм для открытия собственного бизнеса, или не имеют знаний(физических сил, смелости(рейдерство/рекет/поборы налоговиков/пожарников/сан.педстанций итд куда-то исчезли?) так что даже 10 из 11 гораздо спокойней, чем вложил все и пошел лесом (хотя бы взять продажу Металлист Ярославским Курченко)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Перес де Куэльяр написав:Додано: Вів 15 січ, 2019 13:13
Я б собі намалював так картину на сьогодні, маючи на данний момент фактори і драйвери на три наступні місяці по руху доляра. Резервів на виплату боргів достатньо, проблем з віддачею у лютому не буде, тому якщо хтось чекає якісь негаразди, то це хибна думка. Зараз йде операція "Останній Олень", тобто усаджують вище. З одного боку, це повинно було статися, описував декілька постів назад, чому так діє Регулятор і дозволяє курсу доляра зростати. Далі повинен бути сильний відкат до березня, десь до позначки 26.30, як відросли жваво влітку 18-го, так і знизимось за 1.5-2 місяці, сприятиме цьому пожвавлення бізнес діяльності, аграрії і основна маса населення зроблять свою справу, можливо це буде якраз "дном" курсу по року і під вибори "Перемога". Але гривневі депотримачі, які зараз після зливу розміщуюються на 3 місяці можуть гойднуть курс вгору, між 1 і 2 туром в квітні, а також з політичного боку невдоволення, що призведе до нестабільності на певний період. Ще в цьому проміжку в 3 місяці можливо буде добрячий відскок, коли наважаться знову направити третій "конвой" в Азов, рф все одно щось влаштує для провокації. Якось такі планування "форс-мажорів" на майбутнє.
Жалко теперь в ветке никто таких прогнозов не напишет
Орест пишет регулярно...читайте медленно шевеля губами
а Перес- плагиат постов Ореста
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.