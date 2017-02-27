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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3453345434553456>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 114
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
15%
17
23.51-24.0
14%
16
24.01-24.5
17%
19
24.51-25.0
13%
15
25.01-25.5
12%
14
25.51-26
9%
10
выше 26
13%
15
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:43

  freeze написав:
ЛАД написав:Народ, откуда цифра 20% роста экспорта, как тут писали?


Это у Ореста рост по фирме, где он работает.

Спасибо, тогда понятно. А то я уж растерялся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЛАД написав:Народ, откуда цифра 20% роста экспорта, как тут писали?

З преси)) Можливо мали на увазі бронзу в експорті в Європу і маніпуляції з курсом євро.
https://biz.liga.net/ekonomika/prodovol ... -evrosoyuz
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:50

  budivelnik написав:
  Alex2007 написав:Думаю в моменты относительно коротких во времени девалов доставляют немало дискомфорта гривнелюбам
Зберігати гроші від інфляції в банках , в яких розмір депоставок визначається розміром інфляції - маразм.
Ви звичайно в абсолютних сумах отримаєте більше кольорових папірців( і деколи навіть в перерахунку на долари)... але якщо почнете оперувати середньою(чи мінімальною) зарплатою - то швидко переконаєтесь що програли...
Просто не треба казати
Поклав 1000 грн в 2000 р
Треба казати-
поклав 11 мінімальних зарплат в 2000(1000грн) ,
в 2020 отримав 10 мінімальних (42000) грн
І вже з того визначати - виграли чи програли.


это всё так :?:
только 90% не имеют достаточных сумм для открытия собственного бизнеса, или не имеют знаний(физических сил, смелости(рейдерство/рекет/поборы налоговиков/пожарников/сан.педстанций итд куда-то исчезли?)
так что даже 10 из 11 гораздо спокойней, чем вложил все и пошел лесом
(хотя бы взять продажу Металлист Ярославским Курченко)
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:53

  escobar написав:
  Перес де Куэльяр написав:Додано: Вів 15 січ, 2019 13:13

Я б собі намалював так картину на сьогодні, маючи на данний момент фактори і драйвери на три наступні місяці по руху доляра. Резервів на виплату боргів достатньо, проблем з віддачею у лютому не буде, тому якщо хтось чекає якісь негаразди, то це хибна думка. Зараз йде операція "Останній Олень", тобто усаджують вище. З одного боку, це повинно було статися, описував декілька постів назад, чому так діє Регулятор і дозволяє курсу доляра зростати. Далі повинен бути сильний відкат до березня, десь до позначки 26.30, як відросли жваво влітку 18-го, так і знизимось за 1.5-2 місяці, сприятиме цьому пожвавлення бізнес діяльності, аграрії і основна маса населення зроблять свою справу, можливо це буде якраз "дном" курсу по року і під вибори "Перемога". Але гривневі депотримачі, які зараз після зливу розміщуюються на 3 місяці можуть гойднуть курс вгору, між 1 і 2 туром в квітні, а також з політичного боку невдоволення, що призведе до нестабільності на певний період. Ще в цьому проміжку в 3 місяці можливо буде добрячий відскок, коли наважаться знову направити третій "конвой" в Азов, рф все одно щось влаштує для провокації. Якось такі планування "форс-мажорів" на майбутнє.

Жалко теперь в ветке никто таких прогнозов не напишет :(


Орест пишет регулярно...читайте медленно шевеля губами

а Перес- плагиат постов Ореста
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:44

Буду краток.
ОКСАНКА, ЧАЙ, ПЕРЕС возвращайтесь!!!
Без ВАС тут, ну НИКАК.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:56

  zzzzzz написав:Кстати, если кто заметил кредитование падает ((((

Скоро взлетит :) Смолий заявил, что учетная ставка может стать 9% уже в этом году :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:01

Межбанк открылся 23,88 / 23,92
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:11

  zzzzzz написав:Межбанк открылся 23,88 / 23,92

23,88 / 24,92 :shock:
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:13

  edvardd написав:
  zzzzzz написав:Межбанк открылся 23,88 / 23,92

23,88 / 24,92 :shock:

Укрдилинг поломался ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:16

  zzzzzz написав:
  edvardd написав:
  zzzzzz написав:Межбанк открылся 23,88 / 23,92

23,88 / 24,92 :shock:

Укрдилинг поломался ))

тогда 23,85 / 23,98
edvardd
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