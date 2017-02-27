|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:18
edvardd
А эти данные с какого сайта ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 36801
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3538 раз.
- Подякували: 8448 раз.
-
- Профіль
-
39
8
2
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:24
zzzzzz написав:edvardd
А эти данные с какого сайта ?
курс проснулся...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5753
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 1437 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6772
|1496520
|
Пон 13 січ, 2020 09:09
ЛОБ
|
|16522
|2039584
|
|
|335
|52140
|