Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 13 січ, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Госсовет Китая предписал местным органам власти делать все возможное во избежание массовых увольнений рабочих и возможных "инцидентов" на местах. Сегодня в Вашингтон прибывает китайская делегация с полномочиями для подписания торгового соглашения с США, которое намечено на 15 января.
Yuri_T написав:речь была не о конкретном фин.моне или его отсутствии. речь шла о том, что вільнолюдина даже мизерные проценты налогов и сборов платить не желает. категорически. и причин найдёт массу. каждая из которых будет существеннее предыдущих.
потому нет смысла говорить о ПФ и его наполнении через платежи граждан. в наших условиях уменьшения трудоспособного населения под юрисдикцией "Украина" ПФ будет дотационным от средств бюджета
Не находите странным, что та же вильнолюдина при пересечении западной границы сразу и налоги начинает платить, и правила по большому счету соблюдать?
Что ж не так с "датским королевством"? Вопрос риторический...
Так і тут платить... Чи ви відмовляєтеся при купівлі товару в супермаркеті чи магазині сплачувати ПДВ, що зазначений в чекові чи акциз на пальне на АЗС, чи акциз на цигарки і алкоголь?! Чи може відмовляєтеся сплачувати ті ж податки і внески в пенсійний при купівлі авто в салоні?!
Yuri_T написав:речь была не о конкретном фин.моне или его отсутствии. речь шла о том, что вільнолюдина даже мизерные проценты налогов и сборов платить не желает. категорически. и причин найдёт массу. каждая из которых будет существеннее предыдущих.
потому нет смысла говорить о ПФ и его наполнении через платежи граждан. в наших условиях уменьшения трудоспособного населения под юрисдикцией "Украина" ПФ будет дотационным от средств бюджета
Не находите странным, что та же вильнолюдина при пересечении западной границы сразу и налоги начинает платить, и правила по большому счету соблюдать?
Что ж не так с "датским королевством"? Вопрос риторический...
Так і тут платить... Чи ви відмовляєтеся при купівлі товару в супермаркеті чи магазині сплачувати ПДВ, що зазначений в чекові чи акциз на пальне на АЗС, чи акциз на цигарки і алкоголь?! Чи може відмовляєтеся сплачувати ті ж податки і внески в пенсійний при купівлі авто в салоні?!
На риторичні питання є риторичні відповіді ... Одну - про всіх абсолютно - вже написали . А щодо інших які і намагаються щось вигадати для "оптимізації" податків - то це така мета будь-якого бізнесмена скрізь у світі . Просто фіскальна служба , яка за цим дивиться - може бути різна ... У нас така - то треба там і дивитися ... Ну і плюс різноманітні "дірки" в законах - які так часом і задумувалися ... Так що все це - на виду насправді ...