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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3454345534563457>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 114
ниже 23
7%
8
23.01-23.50
15%
17
23.51-24.0
14%
16
24.01-24.5
17%
19
24.51-25.0
13%
15
25.01-25.5
12%
14
25.51-26
9%
10
выше 26
13%
15
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:39

Кардіограма ліквідності - знову більше 100 млрд.


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 67 563,01952149(63 531,93176569 + 4 031,0877558) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 33 039(32 543 + 496) млн.

Загальна добова ліквідність 67 563,02 + 33 039 - 0.00 = 100 602,02(96 074,93 + 4 527,09) млн. гривень. :shock:

Загально добова ліквідність Виросла! Виросли як коррахунки, так і овернайти.

Ліквідності достатньо для проведення завтрашнього аукціону по ОВДП. Та в тих руках вона, кому це потрібно?

Ще й післязавтра, в день розрахунку за аукціон повертається:
- UAH - 3 981 535 704,10 ₴;
- USD - 321 645 197,40 $.
Як гривня так і доляр то є купони і повернення!

Разом 3 981 535 704,10 + 321 645 197,40*23,9677 = 11 690 631 301,82 ₴.
І це повернення вдвіче більше ніж заявка на обсяг аукціону в розмірі 5.5 млрд. ₴.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-01-15
https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%B0 ... D1%82.docx

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 13 січ, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:42

Курс продажи резко обвалился на 1 гривну :mrgreen:

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:46

Экспортерам тормознули компенсацию ПДВ, еще и аукцион завтра по размещению ОВДП.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:48

  zzzzzz написав:Курс продажи резко обвалился на 1 гривну :mrgreen:

Зображення


Это просто предупреждение как будет идти рост, кто захочет тот увидит, кто нет - ну пусть ждет 15. :D
Никто эти нынешние копейки - 10 копеек считать не будет. :!:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:51

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.

11:00
Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:58

Госсовет Китая предписал местным органам власти делать все возможное во избежание массовых увольнений рабочих и возможных "инцидентов" на местах. :shock:
Сегодня в Вашингтон прибывает китайская делегация с полномочиями для подписания торгового соглашения с США, которое намечено на 15 января. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:делать все возможное во избежание массовых увольнений рабочих и возможных "инцидентов" на местах.

що це значить, які чинники до цього можу призвести
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:37

  change_pm написав:
  Yuri_T написав:речь была не о конкретном фин.моне или его отсутствии.
речь шла о том, что вільнолюдина даже мизерные проценты налогов и сборов платить не желает.
категорически.
и причин найдёт массу. каждая из которых будет существеннее предыдущих.

потому нет смысла говорить о ПФ и его наполнении через платежи граждан.
в наших условиях уменьшения трудоспособного населения под юрисдикцией "Украина" ПФ будет дотационным от средств бюджета


Не находите странным, что та же вильнолюдина при пересечении западной границы сразу и налоги начинает платить, и правила по большому счету соблюдать?

Что ж не так с "датским королевством"? Вопрос риторический...

Так і тут платить... Чи ви відмовляєтеся при купівлі товару в супермаркеті чи магазині сплачувати ПДВ, що зазначений в чекові чи акциз на пальне на АЗС, чи акциз на цигарки і алкоголь?! Чи може відмовляєтеся сплачувати ті ж податки і внески в пенсійний при купівлі авто в салоні?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:45

  greenozon написав:
  Libo написав:делать все возможное во избежание массовых увольнений рабочих и возможных "инцидентов" на местах.

що це значить, які чинники до цього можу призвести


це значить, що Китай крутий до того часу, поки штати йому це дозволяють)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:49

  Qwerty написав:
  change_pm написав:
  Yuri_T написав:речь была не о конкретном фин.моне или его отсутствии.
речь шла о том, что вільнолюдина даже мизерные проценты налогов и сборов платить не желает.
категорически.
и причин найдёт массу. каждая из которых будет существеннее предыдущих.

потому нет смысла говорить о ПФ и его наполнении через платежи граждан.
в наших условиях уменьшения трудоспособного населения под юрисдикцией "Украина" ПФ будет дотационным от средств бюджета


Не находите странным, что та же вильнолюдина при пересечении западной границы сразу и налоги начинает платить, и правила по большому счету соблюдать?

Что ж не так с "датским королевством"? Вопрос риторический...

Так і тут платить... Чи ви відмовляєтеся при купівлі товару в супермаркеті чи магазині сплачувати ПДВ, що зазначений в чекові чи акциз на пальне на АЗС, чи акциз на цигарки і алкоголь?! Чи може відмовляєтеся сплачувати ті ж податки і внески в пенсійний при купівлі авто в салоні?!

На риторичні питання є риторичні відповіді ...
Одну - про всіх абсолютно - вже написали . А щодо інших які і намагаються щось вигадати для "оптимізації" податків - то це така мета будь-якого бізнесмена скрізь у світі . Просто фіскальна служба , яка за цим дивиться - може бути різна ... У нас така - то треба там і дивитися ... Ну і плюс різноманітні "дірки" в законах - які так часом і задумувалися ... Так що все це - на виду насправді ...
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