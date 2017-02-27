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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:49
Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.
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