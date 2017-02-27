RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3455345634573458>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 119
ниже 23
8%
9
23.01-23.50
15%
18
23.51-24.0
15%
18
24.01-24.5
16%
19
24.51-25.0
13%
16
25.01-25.5
12%
14
25.51-26
8%
10
выше 26
13%
15
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:49

Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.
fin
 
Повідомлень: 98
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:25

  сірий написав:Буду краток.
ОКСАНКА, ЧАЙ, ПЕРЕС возвращайтесь!!!
Без ВАС тут, ну НИКАК.


Все почти есть, но под другими учетками.
quest
 
Повідомлень: 40
З нами з: 16.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:25

  fin написав:Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.

не вниз, а вбок, и нал на месте...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5755
З нами з: 20.11.08
Подякував: 75 раз.
Подякували: 1437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:28

Надеюсь завтра у менял будет 23,8 продажа.
fin
 
Повідомлень: 98
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:33

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.01.2020..................23,9208
Гривна укрепилась почти на 5 копеек.
Открылись на 5 копеек ниже закрытия субботы. Почти сразу начав очень плавный рост, за час прибавили 1.5 копейки. При этом и спред сузился до 1.5 копеек. На этом сделали продолжительную паузу. В 12 приподнялись ее на полкопейки.
График выглядит как-то непривычно, но сформулировать, что не так, я не могу.
Остатки на коррсчетах выросли за счет операций казначейства и инкассации. Объем суточных сертификатов незначительно увеличился.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
10.01.2020
Усього, млн дол. США 539.2
Учитывая интервенцию, чистый спрос составил чуть больше 390 млн.
Все ближе к рабочим значениям.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4530
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1987 раз.
Подякували: 4198 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:37

  Сибарит написав:График выглядит как-то непривычно, но сформулировать, что не так, я не могу.


НБУ подпер бидами , это мое предположение.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36807
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3538 раз.
Подякували: 8449 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:54

7
23.90-23.92/23.98-24.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11428
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3382 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:56

  Сибарит написав:Учитывая интервенцию

киньте, плиз кто то ссылкой, где это теперь смотреть на сайте нбу?
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6004
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  чик написав:киньте, плиз кто то ссылкой, где это теперь смотреть на сайте нбу?

1.3
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4530
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1987 раз.
Подякували: 4198 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:13

Кредитование корпоративного сектора снижается. И это плохо.
Растут только потребкредиты.

Резкий взлет депозитов корпоративного сектора в декабре,это игры Нафтогаза.

Население несет денюжку в банки.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36807
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3538 раз.
Подякували: 8449 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
  #<1 ... 3455345634573458>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: knoppixx, SILVER_UA і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6772 1496586
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 09:09
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1651, 1652, 1653
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16522 2039698
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 00:21
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 52178
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80615)
13.01.2020 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.