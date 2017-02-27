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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:49
Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:25
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:25
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:33
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.01.2020..................23,9208
Гривна укрепилась почти на 5 копеек.
Открылись на 5 копеек ниже закрытия субботы. Почти сразу начав очень плавный рост, за час прибавили 1.5 копейки. При этом и спред сузился до 1.5 копеек. На этом сделали продолжительную паузу. В 12 приподнялись ее на полкопейки.
График выглядит как-то непривычно, но сформулировать, что не так, я не могу.
Остатки на коррсчетах выросли за счет операций казначейства и инкассации. Объем суточных сертификатов незначительно увеличился.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
10.01.2020
Усього, млн дол. США 539.2
Учитывая интервенцию, чистый спрос составил чуть больше 390 млн.
Все ближе к рабочим значениям.
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:37
НБУ подпер бидами , это мое предположение.
Живите своим умом!
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:54
7
23.90-23.92/23.98-24.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:56
киньте, плиз кто то ссылкой, где это теперь смотреть на сайте нбу?
а шо делать?
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1.3
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:13
Кредитование корпоративного сектора снижается. И это плохо.
Растут только потребкредиты.
Резкий взлет депозитов корпоративного сектора в декабре,это игры Нафтогаза.
Население несет денюжку в банки.
Живите своим умом!
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