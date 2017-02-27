Додано: Пон 13 січ, 2020 13:25

fin написав: Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть. Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.

Вы знаете,я бы ваше сообщение отнёс в ветку валютный юмор,учитывая ту ситуацию,которая складывается на валютном рынке,вы напоминаете Петросяна тролляку,а не форумчанина со стажем.Мне лично после ваших слов нарисовалась примерно такая картина: станция метро Академгородок,почти круглые сутки толпы людей,очень большой пересадочный узел,одни прибывают в город,другие садятся на пригородные маршрутки и едут куда им надо,все понимают что делают и вечно спешат,ибо делают это ежедневно и ничего не меняется в последние годы,это привычный их уклад жизни,они привыкли к метро,к такси,к маршруткам и троллейбусам.Но тут вы посреди толпы,в лаптях\валенках,на голове платок,за плечами на палке узелок,шуба из микста словленых животных,вам лет так под 60 и бороду вы никогда не стригли,вид у вас как у человека с обычного хутора примерно лет 120 назад, и вы с выпученными глазами бросаетесь к прохожим и кричите: люди добрые,пАмАгите,что это делается А???Мне надо на вокзал,но как же я уеду?Где гужевые повозки,где велорикши,где конный трамвай?Люди,я сейчас пойду и поживу у бабы Марфы,а недалеко от Академа есть ещё кое где деревянные хаты постройки примерно конца 19-го начала 20-го века, скоро вернусь,но чует моё сердце,что не смогу я уехать на вокзал,да что вы все за люди такие,я привык к комфорту,к удобству,где это всё делось,что за время настало,что за уйня???п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже