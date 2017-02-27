fin написав:Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.
Вы знаете,я бы ваше сообщение отнёс в ветку валютный юмор,учитывая ту ситуацию,которая складывается на валютном рынке,вы напоминаете Петросяна тролляку,а не форумчанина со стажем.
Мне лично после ваших слов нарисовалась примерно такая картина: станция метро Академгородок,почти круглые сутки толпы людей,очень большой пересадочный узел,одни прибывают в город,другие садятся на пригородные маршрутки и едут куда им надо,все понимают что делают и вечно спешат,ибо делают это ежедневно и ничего не меняется в последние годы,это привычный их уклад жизни,они привыкли к метро,к такси,к маршруткам и троллейбусам. Но тут вы посреди толпы,в лаптях\валенках,на голове платок,за плечами на палке узелок,шуба из микста словленых животных,вам лет так под 60 и бороду вы никогда не стригли,вид у вас как у человека с обычного хутора примерно лет 120 назад, и вы с выпученными глазами бросаетесь к прохожим и кричите: люди добрые,пАмАгите,что это делается А??? Мне надо на вокзал,но как же я уеду? Где гужевые повозки,где велорикши,где конный трамвай? Люди,я сейчас пойду и поживу у бабы Марфы,а недалеко от Академа есть ещё кое где деревянные хаты постройки примерно конца 19-го начала 20-го века, скоро вернусь,но чует моё сердце,что не смогу я уехать на вокзал,да что вы все за люди такие,я привык к комфорту,к удобству,где это всё делось,что за время настало,что за уйня???
п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:возможно на курсе 20,возможно ниже
Шо Ви таке кажете...а шо мені з доларом по 26.40 робити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
fin написав:Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.
Вы знаете,я бы ваше сообщение отнёс в ветку валютный юмор,учитывая ту ситуацию,которая складывается на валютном рынке,вы напоминаете Петросяна тролляку,а не форумчанина со стажем.
Мне лично после ваших слов нарисовалась примерно такая картина: станция метро Академгородок,почти круглые сутки толпы людей,очень большой пересадочный узел,одни прибывают в город,другие садятся на пригородные маршрутки и едут куда им надо,все понимают что делают и вечно спешат,ибо делают это ежедневно и ничего не меняется в последние годы,это привычный их уклад жизни,они привыкли к метро,к такси,к маршруткам и троллейбусам. Но тут вы посреди толпы,в лаптях\валенках,на голове платок,за плечами на палке узелок,шуба из микста словленых животных,вам лет так под 60 и бороду вы никогда не стригли,вид у вас как у человека с обычного хутора примерно лет 120 назад, и вы с выпученными глазами бросаетесь к прохожим и кричите: люди добрые,пАмАгите,что это делается А??? Мне надо на вокзал,но как же я уеду? Где гужевые повозки,где велорикши,где конный трамвай? Люди,я сейчас пойду и поживу у бабы Марфы,а недалеко от Академа есть ещё кое где деревянные хаты постройки примерно конца 19-го начала 20-го века, скоро вернусь,но чует моё сердце,что не смогу я уехать на вокзал,да что вы все за люди такие,я привык к комфорту,к удобству,где это всё делось,что за время настало,что за уйня???
п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже
Вы считаете, что вероятность доллара по 23- довольно высокая в этом году?
somilitark написав: п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже
А конкретніше (хоч пару цифр) - в якій системі, яких грошей?
если кто баловался с покупкой валюты онлайн на депозит Монобанка и выдачей в кассе , пока что рекомендую не получать в кассах А-банка депозити от Моно , пока проблема - не выдали . Создали заявку обещают решить за три дня . Сначала пробовал в приват - не понравилось очереди . Попробовал в Моно опять опа . Наличка наше все. Это хорошо что я от нечего делать решил попробовать, а если бы мне реально нужны были бы деньги ... можно было бы попробовать сменить отеделение , но то таке , а мой вывод - онлайн в Моно и Привате это еще то удовольствие.
Востаннє редагувалось yama в Пон 13 січ, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа