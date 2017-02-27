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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456345734583459>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 123
ниже 23
7%
9
23.01-23.50
15%
18
23.51-24.0
15%
19
24.01-24.5
16%
20
24.51-25.0
14%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
15
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:25

  fin написав:Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.

Вы знаете,я бы ваше сообщение отнёс в ветку валютный юмор,учитывая ту ситуацию,которая складывается на валютном рынке,вы напоминаете Петросяна тролляку,а не форумчанина со стажем.

Мне лично после ваших слов нарисовалась примерно такая картина: станция метро Академгородок,почти круглые сутки толпы людей,очень большой пересадочный узел,одни прибывают в город,другие садятся на пригородные маршрутки и едут куда им надо,все понимают что делают и вечно спешат,ибо делают это ежедневно и ничего не меняется в последние годы,это привычный их уклад жизни,они привыкли к метро,к такси,к маршруткам и троллейбусам.
Но тут вы посреди толпы,в лаптях\валенках,на голове платок,за плечами на палке узелок,шуба из микста словленых животных,вам лет так под 60 и бороду вы никогда не стригли,вид у вас как у человека с обычного хутора примерно лет 120 назад, и вы с выпученными глазами бросаетесь к прохожим и кричите: люди добрые,пАмАгите,что это делается А???
Мне надо на вокзал,но как же я уеду?
Где гужевые повозки,где велорикши,где конный трамвай?
Люди,я сейчас пойду и поживу у бабы Марфы,а недалеко от Академа есть ещё кое где деревянные хаты постройки примерно конца 19-го начала 20-го века, скоро вернусь,но чует моё сердце,что не смогу я уехать на вокзал,да что вы все за люди такие,я привык к комфорту,к удобству,где это всё делось,что за время настало,что за уйня??? :lol:

п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:31

  fin написав:Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.

+
  fin написав:Надеюсь завтра у менял будет 23,8 продажа.

тебя кроме этого форума везде забанили ? ты хоть на цифры межбанка смотри
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:возможно на курсе 20,возможно ниже

Шо Ви таке кажете...а шо мені з доларом по 26.40 робити?
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:40

  Квесторе_поверніться написав:
  somilitark написав:возможно на курсе 20,возможно ниже

Шо Ви таке кажете...а шо мені з доларом по 26.40 робити?
А в моем матрасе полно долларов купленных и по 27 и даже по 28! Ваши 26,40 это вообще нормальный вариант.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:43

  somilitark написав:
  fin написав:Кажись тренд пошел вниз. Если завтра можно будет купить зеленого па23,8, то буду брать. Ибо уезжаю на 2 недели и опасаюсь что к 1февраля такой халявы может не быть.

Вы знаете,я бы ваше сообщение отнёс в ветку валютный юмор,учитывая ту ситуацию,которая складывается на валютном рынке,вы напоминаете Петросяна тролляку,а не форумчанина со стажем.

Мне лично после ваших слов нарисовалась примерно такая картина: станция метро Академгородок,почти круглые сутки толпы людей,очень большой пересадочный узел,одни прибывают в город,другие садятся на пригородные маршрутки и едут куда им надо,все понимают что делают и вечно спешат,ибо делают это ежедневно и ничего не меняется в последние годы,это привычный их уклад жизни,они привыкли к метро,к такси,к маршруткам и троллейбусам.
Но тут вы посреди толпы,в лаптях\валенках,на голове платок,за плечами на палке узелок,шуба из микста словленых животных,вам лет так под 60 и бороду вы никогда не стригли,вид у вас как у человека с обычного хутора примерно лет 120 назад, и вы с выпученными глазами бросаетесь к прохожим и кричите: люди добрые,пАмАгите,что это делается А???
Мне надо на вокзал,но как же я уеду?
Где гужевые повозки,где велорикши,где конный трамвай?
Люди,я сейчас пойду и поживу у бабы Марфы,а недалеко от Академа есть ещё кое где деревянные хаты постройки примерно конца 19-го начала 20-го века, скоро вернусь,но чует моё сердце,что не смогу я уехать на вокзал,да что вы все за люди такие,я привык к комфорту,к удобству,где это всё делось,что за время настало,что за уйня??? :lol:

п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже 8)
Вы считаете, что вероятность доллара по 23- довольно высокая в этом году?
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Печерск на сейчас 23,75-24,03
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:51

  somilitark написав:
п.с. по курсу,как уже отмечалось.в системе много денег,пора НБУ идти дальше на ревальвацию,нельзя так долго выкупать валюту и эмитировать гривну,пора приводить рынок в баланс и снижать курс доллара,эти искусственные поддержки доллару это зло,рынок сам должен нащупать баланс,возможно на курсе 20,возможно ниже 8)


А конкретніше (хоч пару цифр) - в якій системі, яких грошей?
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

если кто баловался с покупкой валюты онлайн на депозит Монобанка и выдачей в кассе , пока что рекомендую не получать в кассах А-банка депозити от Моно , пока проблема - не выдали . Создали заявку обещают решить за три дня :) .
Сначала пробовал в приват - не понравилось очереди . Попробовал в Моно опять опа . Наличка наше все. Это хорошо что я от нечего делать решил попробовать, а если бы мне реально нужны были бы деньги ... можно было бы попробовать сменить отеделение , но то таке , а мой вывод - онлайн в Моно и Привате это еще то удовольствие.
Востаннє редагувалось yama в Пон 13 січ, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:53

с 20 января вдвое увеличиваются нормативные позиции банков по баксу...
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Підкажіть, будь ласка, банки з найкращими курсами валют онлайн
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