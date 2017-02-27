RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456345734583459

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 123
ниже 23
7%
9
23.01-23.50
15%
18
23.51-24.0
15%
19
24.01-24.5
16%
20
24.51-25.0
14%
17
25.01-25.5
12%
15
25.51-26
8%
10
выше 26
12%
15
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:41

kmm3 https://mustbe.ml/kurs/
19professor69
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 15.10.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456345734583459
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6772 1496598
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 09:09
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1651, 1652, 1653
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16522 2039751
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 00:21
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 52187
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.